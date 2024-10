ETV Bharat / offbeat

బ్యాచిలర్​ మటన్ పులావ్ కుక్కర్​లో!- వంటరాని వారు కూడా చేసుకోవచ్చు

By ETV Bharat Features Team

How to Prepare Mutton Pulao Recipe ( ETV Bharat )

How to Prepare Mutton Pulao Recipe in Pressure Cookee: మీకు మటన్ పులావ్ అంటే ఇష్టమా? కానీ వండాలంటే చాలా కష్టమని, పెద్ద ప్రక్రియ అని ఆలోచిస్తున్నారా? ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేస్తే బ్యాచిలర్స్​తో పాటు వంట సరిగ్గా రాని వాళ్లు సైతం ఈ రెసిపీని చాలా ఈజీగా చేసుకుంటారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం..? ఇందులోకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? తయారీ విధానం ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్ధాలు