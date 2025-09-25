ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "గోరుమిటీలు" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో సింపుల్​గా చేసుకోండి!

- తియ్య తియ్యగా నోరూరించే స్వీట్ - సూపర్ టేస్టీగా, క్రంచీగా! - నెల రోజులు నిల్వ!

Gorumitilu Making Process
Gorumitilu Making Process (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 11:44 AM IST

4 Min Read
Gorumitilu Making Process : దసరా పండక్కి ఎప్పుడూ చేసుకునే పిండి వంటలు కాకుండా ఏదైనా వెరైటీ రెసిపీని ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా త్వరగా ప్రిపేర్ చేసుకునేది కావాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీ కోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, పాతకాలం నాటి నోరూరించే "గోరుమిటీలు". పండగలు, శుభకార్యాల టైమ్​లో మన అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు వీటిని అప్పటికప్పుడు ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేవారు. వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేశారంటే భలే క్రంచీగా, సూపర్ టేస్టీగానూ వస్తాయి. తియ్య తియ్యగా కరకరలాడే వీటిని పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gorumitilu Making Process
Rava (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నెయ్యి - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మైదా - నాలుగు కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - అరటీస్పూన్
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత
  • చక్కెర - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - ఒకటీస్పూన్

Gorumitilu Making Process
Ghee (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​లో నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • అది వేడయ్యేలోపు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మైదా, బొంబాయి రవ్వ, అరటీస్పూన్ ఉప్పు వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో ముందుగా వేడి చేసుకున్న నెయ్యిని జత చేసి ముందుగా గరిటెతో గరిటెతో కలిపి కాస్త చల్లారాక చేతితో రబ్ చేస్తూ నెయ్యి పిండి మొత్తానికి బాగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
  • నెయ్యి సరిపోయిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే మిక్స్ చేసుకున్నాక కొద్దిగా తీసుకుని ముద్ద చేస్తే ముద్దలా రావాలి. ఒకవేళ కలిపిన తర్వాత పొడిపొడిగా అనిపిస్తే మరో రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు.
  • ఆవిధంగా పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపాక అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ పిండిలా సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్​లో చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక పిండి ఉండను తీసుకుని మిగతా వాటిని కవర్ చేసి చేతితో ఆ పిండి ఉండను సిలిండర్ షేప్​లో మూడ్నాలుగు ఇంచుల పరిమాణంలో పొడపాటి రోల్​లా చేసుకోవాలి.
Gorumitilu Making Process
Gorumitilu Making Process (ETV Bharat)
  • ఆపై కాస్త అప్పలా వత్తుకుని తర్వాత గోరుతో నొక్కుతూ(ఫొటోలో చూపిస్తునట్లుగా) పిండి రోల్ మొత్తాన్ని వెనుక వైపు గోరు అచ్చులు పడేలా వత్తుకోవాలి.
  • అలా వత్తుకున్నాక కాస్త రౌండ్​ షేప్ వచ్చేలా చేతితో ఫోల్డ్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ ఇలా చేయడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే మార్కెట్లో గోరుమిటీలు వత్తుకునే చెక్కలు దొరుకుతుంటాయి. దానిపై పిండి ఉండను ఉంచి చపాతీ రోలర్​తో కావాల్సిన థిక్​నెస్​లో రోల్ చేసుకుని తీసి గోరుమిటీల షేప్​లో ఫోల్డ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పిండి మొత్తాన్ని ఆ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.

Gorumitilu Making Process
Cardamom (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ మీడియంగా హీట్ అయ్యాక అందులోకి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న గోరుమిటీలను తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా అన్నింటిని వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పాకం కోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో చక్కెర, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి కలుపుతూ కరిగించుకోవాలి. ముదురు పాకం వచ్చే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి.
  • పాకం ప్రిపేర్ చేసుకునే క్రమంలోనే అందులో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడిని వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగాక మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగిస్తే ముదురు పాకం వస్తుంది.
Gorumitilu Making Process
Sugar (Getty Images)
  • పాకం వచ్చిందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని అందులో గరిటెతో కాస్త మరిగించుకుంటున్న పాకం వేస్తే లైట్​గా ముద్ద కట్టాలి.
  • సరైన కన్సిస్టెన్సీలో పాకం వచ్చిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో ముందుగా వేయించి పక్కనుంచిన గోరుమిటీలను వేసి పాకం వాటికి చక్కగా పట్టేలా మూడ్నాలుగు నిమిషాలు బాగా కలపాలి.
  • పాకం గోరుమిటీలకు పట్టేలా మంచిగా కలిపిన తర్వాత మరో ఐదారు నిమిషాలు అలా వదిలేయండి.
  • పాకం పూర్తిగా ఆరిపోయి అవి చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోండి . ఇవి నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో సూపర్ టేస్టీగా, క్రంచీగా నోరూరించే "గోరుమిటీలు" రెడీ అవుతాయి!
Gorumitilu Making Process
Gorumitilu Making Process (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ మైదా పిండి తీసుకున్న కప్పునే మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలవడానికి తీసుకోవాలి.
  • పిండి కలిపేటప్పుడు మీ దగ్గర నెయ్యి లేకపోతే దానికి బదులుగా వేడి నూనెను అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ రెసిపీలో బొంబాయి రవ్వ యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా గోరుమిటీలు క్రంచీగా వస్తాయి.
  • పాకం కోసం మీరు పంచదార వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో బెల్లంను అయినా తీసుకోవచ్చు.

