"గణేశ్ లడ్డూ" కొనే అవసరం లేదు - ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేయండిలా! - MAKING OF GANESH LADDU IN OUR HOME

మన ఇంట్లోనే వినాయకుడి లడ్డూ తయారు - వెరైటీ ఫ్లేవర్స్​లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Making of Ganesh Laddu in our Home
Making of Ganesh Laddu in our Home (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 11:54 AM IST

Making of Ganesh Laddu in our Home: గణపతికి ఎన్నో రకాలైన లడ్డూలను భక్తులు నైవేద్యంగా పెడుతుంటారు. వాటిలో ప్రధానంగా మోతీచూర్ లడ్డూ, బేసన్ లడ్డూ, కొబ్బరి లడ్డూలు ముఖ్యమైనవి. గణపతి లడ్డూలు సాధారణంగా శనగపిండి, నెయ్యి, చక్కెర సిరప్, జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​, పుచ్చగింజలు వంటి మొదలైన పదార్థాలతో కలగలిపి తయారు చేస్తారు. ఇప్పుడు మన ఇంట్లోనే గణపతికి నైవేద్యంగా సమర్పించేందుకు లడ్డూను ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం.

Making of Ganesh Laddu in our Home
Making of Ganesh Laddu in our Home (gettyimages)

గణపతి లడ్డూ తయారీకి కావాల్సిన పదార్ధాలు:

  • శనగపిండి - 250 మిల్లీగ్రాములు
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • యాలకుల పొడి - చిటికెడు
  • కర్పూరం - చిన్న గుళిక
  • నెయ్యి - టీ స్పూన్​
  • జీడిపప్పు - కొంచెం
  • కిస్​మిస్​ - సరిపడినన్ని
  • పుచ్చ గింజలు - కొద్దిగా
  • కుంకుమ పువ్వు - కొంచెం
Making of Ganesh Laddu in our Home
Making of Ganesh Laddu in our Home (gettyimages)

గణపతి లడ్డూ తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీ బౌల్​లో శనగపిండిని జల్లించి అందులో వేసుకోవాలి. పిండి మరీ పలుచగా కాకుండా చిక్కగా కాకుండా ఉంచుకోవాలి. కావాలంటే ఫుడ్ కలర్ కూడా కొంచెం వేసుకోవచ్చు. తరువాత ఇందులో చిటికెడు వంట సోడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటూ ఉండలేమీ లేకుండా కలుపుకోవాలి. ఆ తరువాత డీప్​ఫ్రైకి సరిపడినంత నూనెను పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా కాగనివ్వాలి. ఇందులో కొంచెం బూందీ వేసి చూసినట్లయితే అది గాని పైకి వస్తే వంట సోడా దానికి బాగా పట్టినట్లు అర్ధం.
  • ఇప్పుడు కడాయిపై బూందీ గరిటెను పెట్టేసి అందులో గరిటెడు పిండి వేసుకోవాలి. ఇలా బూందీ వేసిన తరువాత గరిటెను తిప్పి వేయాలి. ఇలా వేస్తే తరువాత వేసేటప్పుడు బూందీ తోకలుగా రాకుండా చక్కగా వస్తుంది. ఇలా వేయించుకున్న వెంటనే తీసేసుకోవాలి. ఈ బూందీ పైకి క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. తరువాత బూందీని ఓ గిన్నెలో తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Making of Ganesh Laddu in our Home
Making of Ganesh Laddu in our Home (gettyimages)
  • ఇప్పుడు పాకం కోసం ఒక గ్లాసులో ముప్పావు గ్లాసు పంచదారను తీసుకోవాలి. ఇందులో అరగ్లాసు నీళ్లు వేసుకుని పంచదారను కరిగించుకోవాలి. తరువాత పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తరువాత తీగపాకంలా వచ్చే వరకూ ఉంచాలి. ఇప్పుడు స్టవ్​ను ఆఫ్ చేసుకోవాలి. మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చే విధంగా చిటికెడు యాలకుల పొడి, అలాగే ఒక చిటికెడు తినే కర్పూరాన్ని పొడి చేసుకుని అందులో వేసుకోవాలి. ఇది వేసుకోవడం వల్ల లడ్డూ ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • బాగా వేయించిపెట్టుకున్న బూందీని అందులో కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దానికి మూత పెట్టేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని కొంచెం చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు స్టవ్​ పైన మరో కడాయి పెట్టుకుని ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి, నెయ్యి కాగిన తరువాత అందులో జీడిపప్పులు వేసి వేగించాలి. ఇందులోనే కిస్​మిస్​లను కూడా కొన్నింటిని వేసుకుని కాసేపు వేగనిచ్చి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి.
Making of Ganesh Laddu in our Home
Making of Ganesh Laddu in our Home (gettyimages)
  • బూందీ కొంచెం వేడి తగ్గిన తరువాత పాకం మొత్తం చక్కగా పీల్చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు రెండు గరిటెల బూందీని మిక్సీ జార్​లో వేసుకోవాలి. ఈ బూందీని కొంచెం పలుకులుగా గ్రైండ్​ చేసుకుని మిగిలిన బూందీలో వేసేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వలన బూందీని కవర్​లో వేసి చుట్టడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • వీటితోపాటు ఇందులో మరికొన్ని పుచ్చగింజలను వేసుకుంటే చూడడానికి, తినడానికి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇలా ఇదంతా బాగా కలుపుకున్న తరువాత ఈ బూందీని ఒక కవర్​లో వేసుకోవాలి. ఆ తరువాత దీన్ని రెండు చేతులతో కవర్​ను అటూ ఇటూ తిప్పుతూ లడ్డూను బాగా ప్రెస్ చేస్తే లడ్డూ గట్టిగా అవుతుంది. దీని పైన కొంచెం గులాబీ రేకులు, కుంకుమ పువ్వు వేసుకుంటే చూడడానికి బాగుంటుంది. అంతేనండీ! గణపతికి నైవేద్యంగా సమర్పించేందుకు లడ్డూ రెడీ! మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఇలా ప్రయత్నించి చూడండి.

