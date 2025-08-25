Tomato Coconut Chutney Recipe : కొంతమంది అన్నంలోకి కూరల కంటే పచ్చళ్లనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఏదైనా పచ్చడిలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ మాటల్లో వర్ణించలేం. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిలో టమాటా పచ్చడి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. దీన్ని చాలా మంది చాలా వెరైటీల్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆరగిస్తుంటారు. అయితే, ఈసారి రెగ్యులర్గా చేసుకునే పద్ధతికి భిన్నంగా పచ్చికొబ్బరితో కలిపి "టమాటా పచ్చడి"ని ప్రిపేర్ చేసుకొని చూడండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా హాయిగా తినేస్తారు. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్లో తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది భోజనంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకి కూడా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రుచికరమైన టమాటా కొబ్బరి పచ్చడిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
- మీడియం సైజ్ టమాటాలు - ఆరు
- పచ్చిమిర్చి - 10(తగినన్ని)
- ఆయిల్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- మెంతులు - అరటీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 8 నుంచి 10
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - అరటీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ కమ్మని పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా రెండు పచ్చికొబ్బరి చిప్పలను తీసుకొని చిప్పల నుంచి కొబ్బరిని వేరు చేసుకోవాలి. ఆపై ఒక కప్పు పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో వాటన్నింటినీ బాగా వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత మీరు తినే కారాన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను జత చేసి పచ్చిమిర్చి మంచిగా వేగేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అవి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లో అదనంగా మరికొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు, రెండు టీస్పూన్లు ఉప్పు, అరటీస్పూన్ పసుపు వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో టమాటాలు సాఫ్ట్గా మగ్గేంతు వరకు ఉడికించుకోవాలి. అవి మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇవి చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా వేయించుకున్న పచ్చికొబ్బరి మిశ్రమం, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ మిశ్రమంలో మెత్తగా మగ్గించుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని వేసుకొని మరోసారి రోట్లో రుబ్బుకున్నవిధంగా బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు అసలు వాటర్ వేయకుండా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
- ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపుని రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పోపు దినుసులు - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
- ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసుకొని ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
- అవి వేగాక ఇంగువ, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకొని బాగా వేయించాలి.
- అవన్నీ లైట్గా వేగాక చివర్లో కరివేపాకుని వేసి తాలింపుని మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- పోపు వేగిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసుకొని అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే "టమాటా కొబ్బరి పచ్చడి" రెడీ అయిపోతుంది!