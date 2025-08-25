ETV Bharat / offbeat

పచ్చికొబ్బరితో నోరూరించే "టమాటా పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు! - TOMATO COCONUT PACHADI RECIPE

-టమాటా, పచ్చికొబ్బరితో అద్దిరిపోయే పచ్చడి - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది!

Tomato Coconut Chutney Recipe
Tomato Coconut Chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 8:29 PM IST

3 Min Read

Tomato Coconut Chutney Recipe : కొంతమంది అన్నంలోకి కూరల కంటే పచ్చళ్లనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఏదైనా పచ్చడిలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ మాటల్లో వర్ణించలేం. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిలో టమాటా పచ్చడి ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. దీన్ని చాలా మంది చాలా వెరైటీల్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆరగిస్తుంటారు. అయితే, ఈసారి రెగ్యులర్​గా చేసుకునే పద్ధతికి భిన్నంగా పచ్చికొబ్బరితో కలిపి "టమాటా పచ్చడి"ని ప్రిపేర్ చేసుకొని చూడండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా హాయిగా తినేస్తారు. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్​తో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది భోజనంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​లోకి కూడా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రుచికరమైన టమాటా కొబ్బరి పచ్చడిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Coconut Chutney Recipe
Kobbari (Getty Images)

అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • మీడియం సైజ్ టమాటాలు - ఆరు
  • పచ్చిమిర్చి - 10(తగినన్ని)
  • ఆయిల్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • మెంతులు - అరటీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 8 నుంచి 10
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - అరటీస్పూన్

Tomato Coconut Chutney Recipe
Tomatoes (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ కమ్మని పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా రెండు పచ్చికొబ్బరి చిప్పలను తీసుకొని చిప్పల నుంచి కొబ్బరిని వేరు చేసుకోవాలి. ఆపై ఒక కప్పు పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి వేసుకొని లో ఫ్లేమ్​లో వాటన్నింటినీ బాగా వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత మీరు తినే కారాన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను జత చేసి పచ్చిమిర్చి మంచిగా వేగేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అవి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి.
Tomato Coconut Chutney Recipe
Mirchi (Getty Images)
  • అనంతరం అదే పాన్​లో అదనంగా మరికొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు, రెండు టీస్పూన్లు ఉప్పు, అరటీస్పూన్ పసుపు వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మగ్గేంతు వరకు ఉడికించుకోవాలి. అవి మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇవి చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా వేయించుకున్న పచ్చికొబ్బరి మిశ్రమం, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ మిశ్రమంలో మెత్తగా మగ్గించుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని వేసుకొని మరోసారి రోట్లో రుబ్బుకున్నవిధంగా బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు అసలు వాటర్ వేయకుండా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపుని రెడీ చేసుకోవాలి.

Tomato Coconut Chutney Recipe
Garlic (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపు దినుసులు - ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
  • ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Tomato Coconut Chutney Recipe
Spices (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసుకొని ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ఇంగువ, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకొని బాగా వేయించాలి.
  • అవన్నీ లైట్​గా వేగాక చివర్లో కరివేపాకుని వేసి తాలింపుని మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • పోపు వేగిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసుకొని అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే "టమాటా కొబ్బరి పచ్చడి" రెడీ అయిపోతుంది!

