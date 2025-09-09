ETV Bharat / offbeat

నోట్లో వేస్తే కరిగిపోయే "ఆలూ బైట్స్​" - జీడిపప్పుల్లా ఉండే వీటిని పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!

-పిల్లలు మెచ్చే సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Crispy and Tasty Snack Recipe
Crispy and Tasty Snack Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 11:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy and Tasty Snack Recipe : పిల్లలు బడి నుంచి రాగానే మమ్మీ తినడానికి ఏమైనా స్నాక్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతుంటారు. దీంతో ఇంట్లో ఉన్న వాటిని పిల్లలకు పెట్టేస్తుంటారు. అయితే అప్పుడు పిల్లలు తరచూ తినే అలవాటైన వంటకాలు కాకుండా కొత్త రుచులను కోరుతుంటారు. ఇలాంటప్పుడు పిల్లలకు పెట్టేలా మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పొటాటో బైట్స్". జీడిపప్పు ఆకారంలో చూడ్డానికి మంచి ఆకర్షణీయంగా కనిపించే వీటిని పిల్లలైతే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఇవి పైన కరకరలాడుతున్నట్టే ఉండి, నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోతాయి. ప్రత్యేకమైన రుచితో కమ్మగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ సంతోషంగా ఆస్వాదిస్తారు. పైగా వీటి తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, ఈ వెరైటీ ఆలూ స్నాక్​ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy and Tasty Snack Recipe
మొక్కజొన్న పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు - బంగాళదుంపలు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - మొక్కజొన్నపిండి
  • అర చెంచా - చిల్లీఫ్లేక్స్
  • అర చెంచా - వామాకు పొడి
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • అర చెంచా - జీలకర్ర పొడి
  • అర చెంచా - మిరియాల పొడి
  • అర చెంచా - కారం
  • చారెడు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
Crispy and Tasty Snack Recipe
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలు, తగినన్ని నీళ్లు తీసుకుని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆలూ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన కొత్తిమీర తరుగు, మిరియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, వామాకు పొడితో పాటు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్​ని సిద్ధం చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిన బంగాళదుంపలలోని వేడి నీరు బయటకు వంపేసి కొన్ని నార్మల్​ వాటర్ పోసి చల్లారనిచ్చి పైన పొట్టును తొలగించుకోవాలి.
  • తర్వాత పొట్టు తీసుకున్న ఆలుగడ్డలను ఒకసారి కడగాలి. ఆపై వాటిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా చేసి వేసుకొని మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.

పిల్లలకు నచ్చే "కుర్​ కురే" - బియ్యప్పిండితో చేసుకోండిలా - టేస్ట్ సూపర్!

Crispy and Tasty Snack Recipe
మిరియాలు (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో మొక్కజొన్న పిండి, చిల్లీఫ్లేక్స్, వామాకు పొడి, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు ఇలా అన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి.
  • ఆపై చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మెత్తని ముద్దలా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత రెడీ చేసుకున్న ఆ మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ రెండు పాలిథిన్ కవర్ల మధ్యలో ఉంచి చపాతీ కర్రతో రొట్టెలా ఒత్తుకోవాలి.
  • అలా ఒత్తిన తర్వాత దానిపై కాజూ కటర్​తో నొక్కితే జీడిపప్పు ఆకారంలో బైట్స్ వస్తాయి. తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇదే ప్రాసెస్​లో మిశ్రమం మొత్తాన్ని బైట్స్​లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
Crispy and Tasty Snack Recipe
వాము (Getty Images)
  • ఒకవేళ మీ వద్ద కాజూ కటర్ లేకపోతే రొట్టెలా చేసుకోకుండా చిన్న చిన్న రౌండ్ బాల్స్​లా, బుల్లెట్ షేప్​లో ఇలా మీకు నచ్చిన ఆకారం​లో ఆలూ బైట్స్​ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
  • నూనె వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని కాగుతున్న ఆయిల్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనివ్వాలి.
  • తర్వాత గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి బయటకు తీసుకుంటే సరి. అంతే, కమ్మగా నోరూరించే జీడిపప్పుల్లాంటి "ఆలూ బైట్స్" మీ ముందు ఉంటాయి!

రాగిపిండి, బెల్లంతో సూపర్ టేస్టీ "కేక్" - ఓవెన్​తో పని లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

For All Latest Updates

TAGGED:

SNACK RECIPES IN TELUGUEASY POTATO SNACK RECIPEINSTANT SNACK RECIPEఆలూతో కరకరలాడే బైట్స్ తయారీCRISPY AND TASTY POTATO BITES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.