By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 12:00 PM IST
Veg Chicken Recipe : శ్రావణ మాసం, గణేశ్ నవరాత్రులు, ఆ వెంటనే దేవీ శరన్నవరాత్రోత్సవాలు రావడంతో చాలా మంది నాన్వెజ్ వంటకాలకూ దూరంగా ఉండిపోయారు. ఇలాంటి వారు చికెన్ లేకుండానే చికెన్ పోషకాలను మిస్ కాకుండా వెజ్ చికెన్ ట్రై చేస్తే చాలు. అచ్చం చికెన్ తిన్నట్టే ఉంటుంది కానీ, ఇది చికెన్ మాత్రం కాదు. ఏపీలో ఇటీవల శుభకార్యాలు, వివాహాది విందు భోజనాల్లో ఈ వెజ్ చికెన్ ఐటమ్ వడ్డిస్తున్నారు. వచ్చిన బంధు, మిత్రులంతా ఆ విషయం తెలిసి టేస్ట్ చూసి అభినందిస్తున్నారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- వెజ్ చికెన్ - 125 గ్రాములు
- ఉల్లిపాయలు - 2 మీడియం సైజు
- పచ్చి మిర్చి - 4
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- వెజ్ చికెన్ ప్యాకెట్లు ఇపుడు సూపర్ మార్కెట్లలో లభిస్తున్నాయి. సోయాతో పాటు మరికొన్ని పిండి పదార్థాలు కలిపి వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. ఇవి మీల్ మేకర్ మాదిరిగానే ఉంటాయి కానీ, రెండింటి మధ్య తేడా ఉంటుంది.
- కర్రీ కోసం ముందుగా వెజ్ చికెన్ తయారు చేసుకోవాలి. పొయ్యిపై పాత్ర పెట్టుకుని 1 లీటర్ నీళ్లు మరిగించుకోవాలి. అందులో వెజ్ చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని స్టవ్ కట్టేయాలి. వెజ్ చికెన్ ముక్కలను వేడి నీటిలో 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టి తీసుకోవాలి.
- ఇలా నానబెట్టిన తర్వాత నీళ్లు వడబోసి వెజ్ చికెన్ ముక్కలు రెడీ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చి మిర్చి చీలికలు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 నిమిషాలు మగ్గించాలి.
- ఆ తర్వాత ఇపుడు అల్లం వెలుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాక పావు స్పూన్ పసుపు, 3 స్పూన్ల కారం వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి ఐదారు స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మగ్గించుకోవాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత వెజ్ చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి.
- ఉప్పు, కారం అంతా పట్టించాక 10 నిమిషాలు మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూతపెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి గరం మసాలా వేసి మరో సారి కలిపి కొత్తిమీర వేసుకుని దించుకుంటే చాలు.
- వెజ్ చికెన్ అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు. చికెన్ మాదిరిగా ఎక్కువ టైం అవసరం ఉండదు.
