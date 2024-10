ETV Bharat / offbeat

హోటల్ స్టైల్​ "కారం పొడులు" - కూరలు బోర్​ కొడితే ఇవి ట్రైచేయండి - నెయ్యితో కలిపి తింటే అమృతమే!

By ETV Bharat Telugu Team

How to Make variety Karam Podi in Telegu ( ETV Bharat )