How To Make Brinjal Curry At Home: వంకాయ కర్రీ గురించి అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ కొద్ది మంది పిల్లలు, పెద్దలు దీన్ని తినాలంటే ముఖం విరుస్తారు. అలాంటి వంకాయ రెసిపీని అందర్నీ ఆకట్టుకునే విధంగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వంకాయ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్ధాలు:
- వంకాయలు - తగినన్ని
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - కావాల్సినంత
- కారం - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చి శెనగపప్పు - తగినంత
- తాలింపు గింజలు - కొంచెం
- పచ్చిమిరపకాయలు - 3
- ఉల్లిపాయలు - 3
- కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- టమాటాలు - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పసుపు - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా వంకాయలను శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ వంకాయ ముక్కలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పాడవకుండా నీటిలో ఉంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్పై కడాయిని పెట్టుకుని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత తాలింపు గింజలను వేసుకోవాలి. వీటితో మూడు పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని కొద్దిసేపు కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న మూడు ఉల్లిపాయలను వేసుకోవాలి. కొద్దిసేపు వాటిని బాగా కరగనిచ్చి ఓ కరివేపాకు రెమ్మను వేసుకుని శుభ్రంగా కలుపుకోవాలి. అవి పూర్తిగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకుని ఉండలు రాకుండా బాగా కలుపుకోవాలి.
- అదే విధంగా నానబెట్టిన పచ్చిసెనగపప్పును కూడా వేసుకుని దీని కలర్ మారే వరకూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీన్ని ఎంత బాగా ఫ్రై చేస్తే రుచి అంత బాగుంటుంది. ఇప్పుడు రెండు టమాటాలను కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఇందులో చిటికెడు పసుపు, ఒక స్పూన్ సాల్ట్ను వేసుకుని బాగా కలుపుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బౌల్పై మూతను పెట్టుకుని రెండు నిమిషాల పాటు బాగా మగ్గించుకోవాలి. ఇప్పుడు కట్ చేసిన వంకాయ ముక్కలను వేసుకుని బౌల్పై మూతను ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, టేబుల్ స్పూన్ కారాన్ని వేసుకుని బాగా కలిసే విధంగా గరిటెతో తిప్పుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమమంతా బాగా కలిసిన తర్వాత ఒక గ్లాసున్నర నీటిని పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడినంత ఉప్పును వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత బౌల్పై మూతను పెట్టుకుని దాదాపు ఆరు నుంచి ఏడు నిమిషాల పాటు బాగా ఉడికించుకోవాలి. కూర మగ్గేటప్పుడు దాన్ని కొంచెం కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిపై కొత్తిమీర తురుమును కొంచెం వేసుకుని కలుపుకుంటే సరి. నోరూరించే టేస్టీ వంకాయ కర్రీ రెడీ! దీన్ని మీరు కూడా ఓ సారి మీ ఇంటి వద్ద ట్రై చేసి చూడండి.
