ETV Bharat / offbeat

మీ పిల్లలకు ఉప్మా నచ్చట్లేదా? - ఈ సీక్రెట్​ టిప్స్​ పాటించి ఓసారి చేయండి - మళ్లీ మళ్లీ అడుగుతారు! - HOW TO MAKE TASTY UPMA AT HOME

How to Make Tasty Upma at Home ( Getty Images )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Feb 19, 2025, 1:13 PM IST