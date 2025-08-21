Ulli Karam Recipe in Telugu : నార్మల్గా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉల్లిగడ్డలు తప్పనిసరిగా ఉంటుంటాయి. రోజూ చేసుకునే కూరల్లో వీటిని ఒకటో రెండో వేస్తుంటాం. వాస్తవానికి కొన్నిరకాల కూరలు, సాంబారు వంటి వాటిలో ఆనియన్ మంచి వేస్తేనే మంచి రుచి వస్తుంది. అలాగని ఎప్పుడూ ఇతర పదార్థాలతో కలిపి వాటిని వండితే ఏం మజా ఉంటుంది. అందుకే, ఈసారి ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు కేవలం ఆనియన్స్ ఉంటే ఇలా "ఉల్లి తొక్కు లేదా ఉల్లి కారం" ట్రై చేయండి. ఉడుకుడుకు అన్నంలోకి దీన్ని వేసుకొని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది. పైగా సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ ఉల్లికారాన్ని ఎవరైనా చాలా ఈజీగా నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు కూడా ఈ రెసిపీని చాలా బాగా ఇష్టపడతారు! మరి, రుచికరమైన ఉల్లి కారం తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- రెండు - పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయలు
- ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు - నూనె
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- నాలుగు చెంచాలు లేదా తగినంత - కారం
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- చిన్న నిమ్మకాయంత - చింతపండు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
- కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఉల్లిగడ్డ కారం తయారీ కోసం ముందుగా అందులోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఒక చిన్న బౌల్లో చింతపండును నానబెట్టాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త రంగు మారి, మెత్తబడే వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రోలును శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్తో తుడిచి వేయించుకున్న ఉల్లిగడ్డ ముక్కలను వేసి కాస్త కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- ఆవిధంగా దంచిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర, మీరు తినే రుచిని బట్టి తగినంత కారం, ఉప్పు, నానబెట్టుకున్న చింతపండుని వేసి అన్నీ కలిసేలా కలియరుబ్బుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పొట్టు తీయని వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని మిశ్రమం మొత్తాన్ని మరికొద్దిసేపు దంచుకోవాలి. ఇక చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిశ్రమాన్ని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చాపచ్చాగా రుబ్బుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అయితే, దీన్ని నేరుగా తిన్నా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. లేదంటే తాలింపు పెట్టుకొని తిన్నా భలే కమ్మగా ఉంటుంది.
తాలింపు కోసం :
- ఆయిల్ - తగినంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8 నుంచి 10
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - చిటికెడు
- ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె హీట్ అయ్యాక కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, పసుపు వేసి పోపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- పోపు మంచిగా వేగిందనుకున్నా ముందుగా రుబ్బిపెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని అందులో వేసి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకొని కాసేపు గోలించుకుని దింపుకుంటే చాలు. అంతే, వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే "ఉల్లిగడ్డ కారం లేదా తొక్కు" రెడీ అయిపోతుంది!
- ఇక్కడ రోలు అందుబాటులో లేనివారు మిక్సీలో ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతూ ఉల్లిగడ్డ కారాన్ని మంచి టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ, రోట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నంత రుచి రాదనే అనే విషయాన్ని గమనించాలి!
