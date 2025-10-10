ETV Bharat / offbeat

కొత్త పద్ధతిలో కమ్మని "టమాటా రసం" - చల్లని వేళ వేడి అన్నంలోకి జుర్రుతూ తింటారంతే!

- కూల్​ వెదర్​లో ఘాటుగా ఘుమాయించే "రసం" - ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా తింటారు!

Tomato Rasam Recipe
Tomato Rasam Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 9:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Perfect Tomato Rasam Recipe : రోజూ చేసుకునే కూరలు తిని తినీ బోర్ కొట్టినప్పుడు ఎక్కువ మంది రసం రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులో 'టమాటా రసం' ముందు వరుసలో ఉంటుంది. చిన్నా, పెద్దా అందరూ దీన్ని ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఒక్కొక్కరు ఒక్కో తీరులో ఈ రసాన్ని రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "టమాటా రసం" చేసుకుని చూడండి.

స్పైసీ స్పైసీగా, భలే రుచికరంగా కుదురుతుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ రసం వేసుకుని తింటుంటే ఆ ఫీల్ వేరే లెవల్​లో ఉంటుంది. రెగ్యులర్​గా చేసుకునే​ వాటి కంటే టేస్టీగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీ కడుపునిండా, తృప్తిగా తింటారు. పిల్లలు కూడా ఇలా చేసి పెట్టారంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. మరి, కమ్మగా నోరూరించే ఈ టమాటా రసం ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Rasam Recipe
చింతపండు (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమాటాలు - ఎనిమిది
  • కొత్తిమీర కాడలు - 20
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • చింతపండు గుజ్జు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు

మసాలా పొడి కోసం :

  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • మిరియాలు - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25 నుంచి 30
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు

పచ్చికారంతో నోరూరించే "ఆలూ గ్రేవీ కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!

Tomato Rasam Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రసం రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా బాగా పండిన తాజా టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత వాటిని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • ఆపై టమాటా ముక్కలను చేతితోనే మాష్ చేస్తూ పిప్పి వదిలి, సారం దిగేలా బాగా పిండాలి.
  • టమాటా ముక్కలను రసం వదిలేలా బాగా పిండిన తర్వాత అందులోనే శుభ్రంగా కడిగిన కొత్తిమీర కాడలను వేసి మరోసారి ఆ మిశ్రమాన్ని చేతితో గట్టిగా పిండుతూ రసాన్ని తీయాలి.
Tomato Rasam Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అలా పిండిన తర్వాత అందులో లీటర్ వాటర్ పోసి మిశ్రమం మొత్తాన్ని కలుపుతూ మరోసారి బాగా పిండి మిగిలిన పిప్పిని చేతికి అందినంత మేర బయటకు తీసేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, టమాటా పిప్పిని మరీ పూర్తిగా తీసేసినా రసం అంత రుచికరంగా ఉండదు.
  • కాబట్టి, చేతికి అందిన వరకు లైట్​గా తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అనంతరం పిప్పి తీసేసుకున్న రసాన్ని పక్కనుంచి అందులోకి కావాల్సిన ఒక మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం రోలు లేదా చిన్న మిక్సీ జార్​లో జీలకర్ర, మిరియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Tomato Rasam Recipe
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (ETV Abhiruchi)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద రసం చేసుకునే పాన్ లేదా గిన్నె పెట్టుకుని అందులో పిప్పి తీసి పక్కన పెట్టుకున్న టమాటా రసం పోసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం గల పచ్చిమిర్చి చీలికలు, చింతపండు రసం వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి పచ్చిమిర్చి సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
  • పచ్చిమిర్చి ఉడికి సాఫ్ట్​గా మారిన తర్వాత, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మిరియాలు-వెల్లుల్లి ముద్దను వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఒక పొంగు రానిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రసంలోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.

పచ్చికారంతో కరకరలాడే "దోశలు" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Tomato Rasam Recipe
మిరియాలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • ఎండుమిర్చి - ఏడెనిమిది
Tomato Rasam Recipe
జీలకర్ర (ETV Abhiruchi)
  • ఇందుకోసం మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు వేసి చిటపటమనిపించాలి.
  • తర్వాత మినపప్పు, ఇంగువ, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసి పోపును మంచిగా వేయించాలి.
  • పోపు వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రసంలో వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఘాటు ఘాటూగా ఘుమాయించే కమ్మని "టమాటా రసం" రెడీ అవుతుంది!
Tomato Rasam Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం నాటు టమాటాలు అయితే రసం మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
  • అదే, మీరు ఒకవేళ హైబ్రిడ్ టమాటాలు వాడితే చింతపండు పులుసు కొద్దిగా ఎక్కువగా వేసుకోవాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను మిక్సీ పట్టకుండా చేతితో మెదిపి రసం తీసుకుంటేనే చారు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
  • టమాటా పులుపును బట్టి ఈ రసంలో చింతపండు పులుసు అడ్జస్ట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • మసాలా పొడి ప్రిపరేషన్​లో వెల్లుల్లి నచ్చని వాళ్లు స్కిప్ చేసి రసం రెడీ చేసుకోవచ్చు.

ఇడ్లీ, దోశల్లోకి అద్దిరిపోయే "చట్నీ" - పల్లీలు లేకుండానే టిఫెన్ సెంటర్​ టేస్ట్!

For All Latest Updates

TAGGED:

RASAM RECIPES IN TELUGUTOMATO RASAM RECIPEHOW TO PREPARE TOMATO CHARUటమాటా రసం తయారీ విధానంPERFECT TOMATO RASAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.