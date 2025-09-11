అమ్మమ్మల కాలం నాటి "కొయ్య రొట్టె" - మార్నింగ్ టిఫెన్గా అద్దిరిపోతుంది!
- రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : September 11, 2025 at 11:51 AM IST
How to Make Koyya Rotte : ప్రస్తుతం అంటే రకరకాల టిఫెన్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఫోన్లో ఇలా ఆర్డర్ పెడితే అలా నిమిషాల్లో కోరుకున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ నిమిషాల్లో వచ్చేస్తుంది. కానీ, మన అమ్మమ్మలు, నానమ్మల కాలంలో ఇవన్నీ లేవు. ఇంట్లోనే చాలా మంది మినప్పిండి, బియ్యప్పిండి వంటి వాటితో హెల్దీగా, రుచికరంగా టిఫెన్స్ చేసుకుని తినేవారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటి ఒక పాతకాలం నాటి రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "కొయ్య రొట్టె". ఇది చూడటానికి పిజ్జా మాదిరిగా ఉండి పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. మినపప్పుతో చేసుకునే ఈ పాతకాలం రెసిపీని నేటి తరం వాళ్లూ ఈ పద్ధతిలో చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పిల్లలూ ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా రొటీన్ టిఫెన్స్ తిని బోర్ కొట్టిన వారూ ఓసారి అమ్మమ్మల నాటి ఈ రుచికరమైన హెల్దీ రెసిపీపై ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పొట్టు మినపప్పు - రెండు కప్పులు
- బియ్యం - నాలుగు కప్పులు
- అల్లం - రెండు ఇంచుల ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని కరివేపాకు తరుగు - కొద్దిగా
- నూనె - కొద్దిగా
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ పొట్టు మినపప్పు లేనివారు నార్మల్ మినపప్పును అయినా తీసుకోవచ్చు.
- ఈ రెసిపీ కోసం పిండిని మరీ మెత్తగా కాకుండా వీలైనంత తక్కువ వాటర్తో రవ్వ మాదిరి బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకునేవారైతే ముందు రోజే పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకుని పులియబెట్టుకుంటే మంచిది. అదే, ఈవెనింగ్ స్నాక్గా చేసుకోవాలనుకుంటే మార్నింగ్ రెడీ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ రొట్టెలను మరీ లావుగా కాకుండా మీడియంగా ఉండేలా వేసుకోవాలి. లావుగా వేసుకుంటే లోపలి భాగం కాలడానికి కాస్త టైమ్ పడుతుంది.
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో పొట్టు మినపప్పు, బియ్యం తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టాలి.
- అనంతరం శుభ్రంగా కడిగిన మినపప్పు బియ్యం మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ముందుగా వాటర్ వేయకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక అప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పిండిని మరీ మెత్తగా కాకుండా రవ్వ మాదిరి కాస్త బరకగానే ఉండేలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై మిక్సీ జార్లో కొద్దిగా వాటర్ పోసి వాటిని పిండిలోకి వంచి ఒకసారి బాగా కలపాలి. పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ గట్టిగా, లూజుగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
- సరైన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని సిద్ధం చేసుకున్నాక ఒకసారి కలిపి దానిపై మూతపెట్టి కనీసం ఆరేడు గంటలు లేదా రాత్రంతా పిండిని బాగా పులియనివ్వాలి.
- నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ పిండి చక్కగా పులిసి కాస్త చిక్కబడుతుంది. అప్పుడు అందులో ఇంగువ, సన్నని కరివేపాకు తరుగు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. అలాగే, ఈ స్టేజ్లో పిండి మిక్సీ పట్టినప్పుడు వేసిన ఉప్పు సరిపోకపోతే చెక్ చేసుకుని కాస్త యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- అనంతరం కొయ్య రొట్టె తయారీకి స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉండే మూకుడు లేదా ఇనుప కడాయి పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసి పాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని రెండు గరిటెలు వేసుకుని ఊతప్పం మాదిరిగా లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో అంచులు బాగా ఎర్రగా అయ్యేంత వరకు కాలనివ్వాలి. అది వన్సైడ్ చక్కగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు తిప్పేసుకుని అటు వైపూ ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- పిల్లలు ఇష్టంగా తినాలంటే పిండి వేసుకునే ముందు ఆయిల్లో కొద్దిగా ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, నువ్వులు వేసి వాటిని కాస్త వేయించాలి. ఆపై కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని రెండు గరిటెలు తీసుకుని దిబ్బరొట్టెలా వేసి రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా నోరూరించే అమ్మమ్మల నాటి "కొయ్య రొట్టె" మీ ముందు ఉంటుంది!
- దీన్ని ఆవకాయ లేదా మరేదైనా నిల్వ పచ్చడితో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది.
