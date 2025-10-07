గోరుచిక్కుడుతో రుచికరమైన "పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే ఆహాఁ!
- రెగ్యులర్ చట్నీలను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 7, 2025 at 5:30 PM IST
Goruchikkudu Pachadi Recipe : నార్మల్గా గోరుచిక్కుడుతో ఎక్కువ మంది వేపుడు, మసాలా కర్రీ వంటివి చేసుకుంటుంటారు. కానీ, అదే గోరు చిక్కుడుతో ఎప్పుడైనా "పచ్చడిని" ట్రై చేశారా? "లేదు" అంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి. రెగ్యులర్గా చేసుకునే పచ్చళ్లతో పోలిస్తే డిఫరెంట్ టేస్ట్తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది.
వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడిని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీల్ అద్దిరిపోతుంది. పైగా దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. ఇది అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ గోకరకాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- గోరుచిక్కుడు - అరకేజీ
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 15 (రుచికి తగినన్ని)
- ధనియాలు - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా గోరుచిక్కుడు కాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా గిల్లుకొని లేదా కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా గిల్లి పెట్టుకున్న గోరు చిక్కుడు ముక్కలు వేసి వాటిలోని పచ్చివాసన పోయేలా రెండు నిమిషాలు లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- అలా వేయించుకునే క్రమంలోనే అందులో రెండు టీస్పూన్ల ఉప్పు, ఒక టీస్పూన్ పసుపు వేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాక మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్లోనే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ గోరుచిక్కుడు మెత్తగా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- గోరుచిక్కుడు బాగా మగ్గిన తర్వాత వాటిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లో మరో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చి, ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్లో అన్నింటినీ బాగా వేయించాలి.
- అవన్నీ వేగాక చింతపండు, కొత్తిమీర వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పుల వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న దానిలో మగ్గించి పక్కన పెట్టుకున్న గోరుచిక్కుడు ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఆపై అందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలిపి పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మరోసారి లైట్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ మరీ మెత్తగా అవ్వకుండా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కనిపించేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం పచ్చడిలోకి తాలింపు సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని పోపు దినుసుల్ని బాగా వేయించాలి.
- అవి వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసుకుని పోపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని వేసి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే "గోరుచిక్కుడు పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు పచ్చడినికి తక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే గోరు చిక్కుడుతోపాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
