గోరుచిక్కుడుతో రుచికరమైన "పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే ఆహాఁ!

Goruchikkudu Pachadi Recipe
Goruchikkudu Pachadi Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Goruchikkudu Pachadi Recipe : నార్మల్​గా గోరుచిక్కుడుతో ఎక్కువ మంది వేపుడు, మసాలా కర్రీ వంటివి చేసుకుంటుంటారు. కానీ, అదే గోరు చిక్కుడుతో ఎప్పుడైనా "పచ్చడిని" ట్రై చేశారా? "లేదు" అంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి. రెగ్యులర్​గా చేసుకునే పచ్చళ్లతో పోలిస్తే డిఫరెంట్ టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది.

వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడిని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీల్ అద్దిరిపోతుంది. పైగా దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్​. ఇది అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ గోకరకాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Goruchikkudu Pachadi
గోకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • గోరుచిక్కుడు - అరకేజీ
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 15 (రుచికి తగినన్ని)
  • ధనియాలు - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా

Goruchikkudu Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా గోరుచిక్కుడు కాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా గిల్లుకొని లేదా కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా గిల్లి పెట్టుకున్న గోరు చిక్కుడు ముక్కలు వేసి వాటిలోని పచ్చివాసన పోయేలా రెండు నిమిషాలు లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • అలా వేయించుకునే క్రమంలోనే అందులో రెండు టీస్పూన్ల ఉప్పు, ఒక టీస్పూన్ పసుపు వేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాక మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లోనే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ గోరుచిక్కుడు మెత్తగా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • గోరుచిక్కుడు బాగా మగ్గిన తర్వాత వాటిని ఒక బౌల్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Goruchikkudu Pachadi
చింతపండు (Getty Images)
  • అనంతరం అదే పాన్​లో మరో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చి, ధనియాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్​లో అన్నింటినీ బాగా వేయించాలి.
  • అవన్నీ వేగాక చింతపండు, కొత్తిమీర వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పుల వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Goruchikkudu Pachadi
ధనియాలు (Getty Images)
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న దానిలో మగ్గించి పక్కన పెట్టుకున్న గోరుచిక్కుడు ముక్కలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలిపి పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మరోసారి లైట్​గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ మరీ మెత్తగా అవ్వకుండా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కనిపించేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం పచ్చడిలోకి తాలింపు సిద్ధం చేసుకోవాలి.

Goruchikkudu Pachadi
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Goruchikkudu Pachadi
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని పోపు దినుసుల్ని బాగా వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసుకుని పోపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని వేసి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే "గోరుచిక్కుడు పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు పచ్చడినికి తక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే గోరు చిక్కుడుతోపాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

