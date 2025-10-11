మొక్కజొన్నతో గారెలు రొటీన్ - ఇలా "బూరెలు" చేయండి! - తియ్య తియ్యగా అద్దిరిపోతాయి!
Published : October 11, 2025 at 5:17 PM IST
Sweet Corn Burelu Making Process : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మొక్కజొన్నలు విరివిగా లభిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది స్వీట్ కార్న్తో గారెలు, పకోడీ, కట్లెట్ ఇలా రకరకాల స్నాక్ రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, మొక్కజొన్న గింజలతో ఎప్పుడూ స్పైసీ స్నాక్స్ కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా తియ్య తియ్యని "బూరెలు" ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా, ఈ బూరెలను తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, కొత్తరకం స్వీట్ రెసిపీని రుచి చూశామన్న ఫీలింగ్ను పొందుతారు. మరి, మొక్కజొన్న గింజలతో నోరూరించే ఈ తియ్యని బూరెలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- స్వీట్కార్న్ గింజలు - నాలుగు కప్పులు
- బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
- యాలకుల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- బియ్యప్పిండి - రెండు కప్పులు
- వంటసోడా - అరటీస్పూన్
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మొక్కజొన్న పొత్తుల నుంచి స్వీట్కార్న్ గింజలను నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో ఒలుచుకుని గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో ఒలుచుకున్న స్వీట్కార్న్ గింజలు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో బెల్లం తురుము వేసుకుని మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఎక్కడా చిన్న చిన్న బెల్లం ముక్కలూ కనిపించకుండా మరోసారి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి వేసుకున్నాక బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ చేతితో మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఒకవేళ మొత్తం కలిపిన తర్వాత కూడా పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కువ లూజుగా అనిపిస్తే అదనంగా మరో మూడ్నాలుగు టీస్పూన్ల బియ్యప్పిండిని వేసుకుని మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత చివర్లో వంటసోడా వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి చేతిని కాస్త తడి చేసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని ముందుగా ఉండలా చేయాలి.
- తర్వాత ఆ ఉండను పల్చని గారెలా(బూరెలా) వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- చేతితో నోరుగా వత్తి వేసుకోవడం ఇబ్బందనిపిస్తే ఆయిల్ కవర్ లేదా బటర్ పేపర్ మీద బూరెలా వత్తుకుని నూనెలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి బూరెలు మంచి కలర్లో వచ్చి క్రిస్పీగా మారాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, తియ్య తియ్యగా నోరూరించే "స్వీట్కార్న్ బూరెలు" రెడీ అవుతాయి!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం మీరు నార్మల్ మొక్కజొన్న వాడినట్లయితే బియ్యప్పిండి ఒక కప్పు అయితే సరిపోతుంది. అదే, స్వీట్కార్న్ యూజ్ చేసినట్లయితే రెండు కప్పుల పిండి పడుతుంది.
- మీరు స్వీట్ కాస్త ఎక్కువగా తినే వారైతే బెల్లాన్ని కొద్దిగా పెంచి తీసుకోవచ్చు.
- నూనె కాగిన తర్వాత మాత్రమే బూరెలను వేసి వేయించుకోవాలి. అలాగే, మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేయించాలి. అప్పుడే ఎక్కువ నూనె పీల్చకుండా లోపలి వరకు చక్కగా వేగుతాయి.
