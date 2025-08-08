Street Style Banana Bajji Recipe in Telugu : అరటి పండ్లు సీజన్ సంబంధం లేకుండా అన్ని కాలాల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే పండ్లలో ఒకటి. చౌక ధరకే లభిస్తూ పోషకాలు పుష్కలంగా కలిగి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అరటిపండు మాదిరిగా అరటికాయలోను ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది అరటికాయతో చిప్స్, కర్రీలు చేసుకుంటుంటారు. అలాగే, కొంతమంది బజ్జీలను ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. కానీ, టేస్ట్లో ఏదో మిస్ అయిందని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ స్టైల్లో "బనానా బజ్జీలు" ట్రై చేసి చూడండి. స్ట్రీట్ స్టైల్లో భలే కమ్మగా ఉంటాయి. అలాగే, ఈ ప్రాసెస్లో తక్కువ పిండితో ఎక్కువ మొత్తంలో బజ్జీలను రెడీ చేసుకోవచ్చు. నూనె కూడా తక్కువే పీల్చుకుంటాయి! మరి, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- పచ్చిఅరటికాయలు - నాలుగు(చిన్నవి)
- శనగపిండి - రెండు కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- వాము పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అరటీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒకటీస్పూన్
- కసూరి మేతి - ఒక టేబుల్స్పూన్(ఆప్షనల్)
- వంటసోడా - కొద్దిగా
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- రుచికరంగా ఉండే ఈ అరటికాయ బజ్జీల తయారీ కోసం ముందుగా పచ్చి అరటికాయలను తీసుకొని చివర్లు కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై చాకు లేదా పీలర్తో వాటిపై చెక్కును చాలా లైట్గా తొలగించుకోవాలి.
- అంతేకానీ, తెల్లగా లోపల కండ కనపడే విధంగా చెక్కును తీసుకోవద్దు.
- ఆవిధంగా అరటికాయ నార తీసుకున్నాక ఒక బౌల్లో కొద్దిగా ఉప్పు నీరు తీసుకొని వాటిని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత కడిగిన అరటికాయలను డయాగోనల్ షేప్లో అంటే కొంచెం క్రాస్గా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలు మరీ మందంగా, పల్చగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం కట్ చేసుకున్న అరటికాయ ముక్కలను రంగు మారిపోకుండా ఉప్పు నీటి గిన్నెలో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, క్రష్ చేసుకున్న వాము పొడి, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, క్రష్ చేసుకున్న కసూరి మేతి, వంటసోడా వేసుకొని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ రెసిపీలో బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకోవడం బజ్జీలు క్రిస్పీగా రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
- ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని బజ్జీలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కాస్త జారుడుగానే కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఉప్పు నీటిలో వేసుకున్న అరటికాయ ముక్కలను కాస్త తడి లేకుండా పొడి క్లాత్తో తుడుచుకోవాలి. ఆపై వాటిని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పిండి ముక్కలకు సరిగ్గా కోట్ అవుతుంది.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయిన తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో వేసుకున్న అరటికాయ ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా నెమ్మదిగా కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్లోనే రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ షేడ్ వచ్చే వరకు క్రిస్పీగా వేయించుకొని టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై వేడి వేడిగా టమాటా సాస్ లేదా మీక నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు. అంతే, కమ్మగా నోరూరించే "అరటికాయ బజ్జీలు" రెడీ అయిపోతాయి!
