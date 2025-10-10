ETV Bharat / offbeat

తాలింపు లేకుండానే రుచికరమైన "బచ్చలికూర పచ్చడి" - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

- బచ్చలికూర, ఎండుమిర్చితో అద్దిరిపోయే చట్నీ - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్!

Bachali Kura Pachadi Recipe
Bachali Kura Pachadi Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Bachali Kura Pachadi Recipe in Telugu : బచ్చలికూరను ఆకుకూరల్లో రారాణిగా పిలుస్తుంటారు. దీన్ని పప్పులో వేసినా, పచ్చిమిర్చి జోడించి పచ్చడి చేసినా, పెరుగు పులుసు చేసినా ఆ టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇది కేవలం రుచికే కాదు పోషకాల్లోనూ మేటి! బచ్చలిలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, సోడియం, ఫొలేట్, ఎ, సి, ఇ, కె విటమిన్లు ఇలా శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. జీర్ణప్రక్రియను మెరుగుపరిచే పీచు పదార్థం కూడా ఇందులో ఎక్కువగానే ఉంటుంది. మరి, పోషకాల ఖజానాగా పిలుచుకునే బచ్చలికూరతో ఎప్పుడూ రొటీన్ రెసిపీలు కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ఇలా "పచ్చడి" ట్రై చేయండి.

ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో రెడీ చేసే ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే రుచినిస్తుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో తాలింపు అవసరం లేకుండానే రెడీ అవుతుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని కేవలం నిమిషాల్లోనే సులువుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు కూడా ఇలా చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bachali Kura Pachadi Recipe
బచ్చలికూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మూడు - బచ్చలికూర కట్టలు
  • పదిహేను - ఎండుమిర్చి
  • ఐదారు - పచ్చిమిర్చి
  • ఉసిరికాయంత - చింతపండు
  • మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • ఒక చెంచా - ఆవాలు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • ఒక చెంచా - శనగపప్పు
  • ఒక స్పూన్ - ధనియాలు
  • పావు చెంచా - మెంతులు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు

Bachali Kura Pachadi Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా మూడు కట్టల తాజా బచ్చలికూరను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, పచ్చిమిర్చిని తొడిమెలు తీసేసి నీట్​గా కడిగి వేయించడానికి అనుగుణంగా ముక్కలుగా తుంపి పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో ఒక టేబుల్​స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ధనియాలు, మెంతులను జత చేసి అన్నింటినీ చక్కగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Bachali Kura Pachadi Recipe
ధనియాలు (Getty Images)
  • తర్వాత అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ లైట్​గా కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బచ్చలికూర తరుగు, చింతపండు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి రెండు నిమిషాలపాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కడాయిపై మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపతూ లో-ఫ్లేమ్​లో బచ్చలికూరను బాగా మగ్గనివ్వాలి.
  • బచ్చలికూర తరుగు మంచిగా మగ్గిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
Bachali Kura Pachadi Recipe
చింతపండు (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా వేయించుకున్న ఎండుమిర్చి తాలింపు, చల్లారిన బచ్చలికూర వేపుడు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లు కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక పచ్చడిని ఏదైనా మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని వేడివేడి అన్నంలోకి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, తాలింపు అవసరం లేకుండానే నోరూరించే "బచ్చలికూర పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ రొటీన్ పచ్చళ్లు కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ఈ పచ్చడిని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

