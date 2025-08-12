Sundakkai Vathal Recipe in Telugu : ప్రతి ప్రాంతానికీ కొన్ని రుచులు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం తమిళనాడు వెడ్డింగ్ స్టైల్ "సుండక్కాయ్ వత్తల్ కులంబూ" తయారీ విధానం చూద్దాం. సుండక్కాయ్ వత్తాల్ (sundakkai vathal) ఇవి మన వాక్కాయలాంటివే. కాస్త పులుపు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటి వొరుగులు ఆన్లైన్లోనూ దొరుకుతాయి. సుండక్కాయ్ వత్తల్ చూడడానికి అచ్చం మిరియాల్లా ఉంటాయి. వీటితో ఇలా పులుసు వైట్ రైస్, ఇడ్లీల్లోకి టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది.
"సుండక్కాయ్ వత్తల్ కులంబూ" తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- సుండక్కాయ్ వత్తాల్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 1/4 టేబుల్స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 6
- పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 20
- పావు టీస్పూన్ - పసుపు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
- కొద్దిగా చింతపండు
- టేబుల్స్పూన్ - ఆయిల్
- టమోటా - 1
- కరివేపాకు -2
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 15
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - ధనియాలు
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- పావు కప్పు - కొబ్బరి ముక్కలు
- పావు కప్పు - నువ్వుల నూనె
- చిన్న బెల్లం ముక్క
"సుండక్కాయ్ వత్తల్ కులంబూ" తయారీ విధానం
- ముందుగా ఒక జల్లెడలోకి 2 టేబుల్స్పూన్లు సుండక్కాయ్ వత్తల్ తీసుకొని జల్లించుకోవాలి. ఇలా జల్లించడం వల్ల పొడులు, పీచు వంటివి జారిపోతాయి. ఇలా సుండక్కాయ్ వత్తల్ శుభ్రం చేసుకొని చిన్న గిన్నెలో పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కాస్త చింతపండు తీసుకొని ఒక గిన్నెలో పది నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి. ఆపై చిక్కటి చింతపండు పులుసు రెడీ చేసుకొని గిన్నెలో పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టి టేబుల్స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె వేడయ్యాక ఇందులో టేబుల్స్పూన్ మినప్పప్పు, 1 1/4 టేబుల్స్పూన్ శనగపప్పు, 2 టేబుల్స్పూన్ల ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి నిమిషంపాటు వేయించండి. తర్వాత ఇందులో కారం గల ఎండుమిర్చి వేసి వేయించండి.
- ఎండుమిర్చి క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక పావు కప్పు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి రెండు మూడు నిమిషాలపాటు వేయించండి. అనంతరం మిక్సీ జార్లోకి ఈ మిశ్రమం తీసుకొని కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కడాయిలో పావు కప్పు నువ్వుల నూనె వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇందులో 2 టేబుల్స్పూన్లు సుండక్కాయ్ వత్తల్ వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించి ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే నూనెలో అర టీ స్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర, ఆవాలు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, అర కప్పు సాంబార్ ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో టమోటా ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయండి. టమోటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పావు టీస్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేయండి.
- తర్వాత ఇందులో ముందుగా వేయించిన సుండక్కాయ్ వత్తల్లు వేసి కలపండి. అలాగే గ్రైండ్ చేసిన శనగపప్పు కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఆపై చింతపండు పులుసు, కొన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు మరిగించుకోవాలి.
- పులుసు మరుగుతున్నప్పుడు చిన్న బెల్లం ముక్క వేసి మిక్స్ చేయండి.
- పులుసులో చిన్న బెల్లం ముక్క వేయడం వల్ల పులుపు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది.
- పులుసులో నూనె పైకి తేలె వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. చివరిగా పులుసులో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
- అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన సుండక్కాయ్ వత్తల్ కులంబూ మీ ముందుంటుంది.
టిప్స్
- ఈ వత్తల్ కులంబూ తయారీ కోసం తమిళనాడు వారు నువ్వుల నూనె ఉపయోగిస్తారు.
- ఈ రెసిపీలోకి నార్మల్ ఉల్లిపాయలు కాకుండా సాంబార్ ఉల్లిపాయలు ఉపయోగిస్తేనే రుచి బాగుంటుంది.
మినప్పప్పు లేకుండానే రుచికరమైన "వడలు" - అటుకులు, రవ్వతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
మౌత్ వాటరింగ్ "ముంత మసాలా" - ఇంట్లోనే రుచికరంగా తినాలంటే ఇలా చేయండి!
శ్రావణ మాసం స్పెషల్ "శనగపప్పు పాయసం" - గోధుమ రవ్వతో చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!