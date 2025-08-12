ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "వెడ్డింగ్​ స్టైల్ పులుసు" -ఇలా చేయండి ఇడ్లీలతో పాటు అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది! - SUNDAKKAI VATHAL RECIPE

తమిళనాడు వెడ్డింగ్​ స్పెషల్​ సుండక్కాయ్​ వత్తల్​ కులంబూ -ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!

Sundakkai Vathal Recipe in Telugu
Sundakkai Vathal Recipe in Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read

Sundakkai Vathal Recipe in Telugu : ప్రతి ప్రాంతానికీ కొన్ని రుచులు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం తమిళనాడు వెడ్డింగ్ స్టైల్​ "సుండక్కాయ్​ వత్తల్​ కులంబూ" తయారీ విధానం చూద్దాం. సుండక్కాయ్ వత్తాల్​ (sundakkai vathal) ఇవి మన వాక్కాయలాంటివే. కాస్త పులుపు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటి వొరుగులు ఆన్​లైన్​లోనూ దొరుకుతాయి. సుండక్కాయ్ వత్తల్​ చూడడానికి అచ్చం మిరియాల్లా ఉంటాయి. వీటితో ఇలా పులుసు వైట్​ రైస్​, ఇడ్లీల్లోకి టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది.

Sundakkai Vathal
Sundakkai Vathal (ETV Bharat)

"సుండక్కాయ్ వత్తల్​ కులంబూ" తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • సుండక్కాయ్ వత్తాల్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 1/4 టేబుల్​స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 20
  • పావు టీస్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
  • కొద్దిగా చింతపండు
  • టేబుల్​స్పూన్ - ఆయిల్
  • టమోటా - 1
  • కరివేపాకు -2
  • సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు - 15
  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - ధనియాలు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • పావు కప్పు - కొబ్బరి ముక్కలు
  • పావు కప్పు - నువ్వుల నూనె
  • చిన్న బెల్లం ముక్క
వెల్లుల్లి
వెల్లుల్లి (getty images)

"సుండక్కాయ్​ వత్తల్​ కులంబూ" తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఒక జల్లెడలోకి 2 టేబుల్​స్పూన్లు సుండక్కాయ్ వత్తల్ తీసుకొని జల్లించుకోవాలి. ఇలా జల్లించడం వల్ల పొడులు, పీచు వంటివి జారిపోతాయి. ఇలా సుండక్కాయ్ వత్తల్ శుభ్రం చేసుకొని చిన్న గిన్నెలో పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కాస్త చింతపండు తీసుకొని ఒక గిన్నెలో పది నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి. ఆపై చిక్కటి చింతపండు పులుసు రెడీ చేసుకొని గిన్నెలో పక్కన పెట్టుకోవాలి.
శనగపప్పు
శనగపప్పు (getty images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి టేబుల్​స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె వేడయ్యాక ఇందులో టేబుల్​స్పూన్ మినప్పప్పు, 1 1/4 టేబుల్​స్పూన్ శనగపప్పు, 2 టేబుల్​స్పూన్ల ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి నిమిషంపాటు వేయించండి. తర్వాత ఇందులో కారం గల ఎండుమిర్చి వేసి వేయించండి.
  • ఎండుమిర్చి క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక పావు కప్పు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి రెండు మూడు నిమిషాలపాటు వేయించండి. అనంతరం మిక్సీ జార్లోకి ఈ మిశ్రమం తీసుకొని కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
mirchi
mirchi (getty images)
  • ఇప్పుడు కడాయిలో పావు కప్పు నువ్వుల నూనె వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇందులో 2 టేబుల్​స్పూన్లు సుండక్కాయ్ వత్తల్​ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అదే నూనెలో అర టీ స్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర, ఆవాలు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, అర కప్పు సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో టమోటా ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయండి. టమోటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పావు టీస్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేయండి.
టమోటా
టమోటా (getty images)
  • తర్వాత ఇందులో ముందుగా వేయించిన సుండక్కాయ్ వత్తల్లు వేసి కలపండి. అలాగే గ్రైండ్ చేసిన శనగపప్పు కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఆపై చింతపండు పులుసు, కొన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు మరిగించుకోవాలి.
  • పులుసు మరుగుతున్నప్పుడు చిన్న బెల్లం ముక్క వేసి మిక్స్ చేయండి.
  • పులుసులో చిన్న బెల్లం ముక్క వేయడం వల్ల పులుపు బ్యాలెన్స్​ అవుతుంది.
  • పులుసులో నూనె పైకి తేలె వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. చివరిగా పులుసులో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన సుండక్కాయ్ వత్తల్​ కులంబూ మీ ముందుంటుంది.
జీలకర్ర
జీలకర్ర (getty images)

టిప్స్​

  • ఈ వత్తల్​ కులంబూ తయారీ కోసం తమిళనాడు వారు నువ్వుల నూనె ఉపయోగిస్తారు.
  • ఈ రెసిపీలోకి నార్మల్​ ఉల్లిపాయలు కాకుండా సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు ఉపయోగిస్తేనే రుచి బాగుంటుంది.

మినప్పప్పు లేకుండానే రుచికరమైన "వడలు" - అటుకులు, రవ్వతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

మౌత్ వాటరింగ్ "ముంత మసాలా" - ఇంట్లోనే రుచికరంగా తినాలంటే ఇలా చేయండి!

శ్రావణ మాసం స్పెషల్ "శనగపప్పు పాయసం" - గోధుమ రవ్వతో చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!

Sundakkai Vathal Recipe in Telugu : ప్రతి ప్రాంతానికీ కొన్ని రుచులు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం తమిళనాడు వెడ్డింగ్ స్టైల్​ "సుండక్కాయ్​ వత్తల్​ కులంబూ" తయారీ విధానం చూద్దాం. సుండక్కాయ్ వత్తాల్​ (sundakkai vathal) ఇవి మన వాక్కాయలాంటివే. కాస్త పులుపు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటి వొరుగులు ఆన్​లైన్​లోనూ దొరుకుతాయి. సుండక్కాయ్ వత్తల్​ చూడడానికి అచ్చం మిరియాల్లా ఉంటాయి. వీటితో ఇలా పులుసు వైట్​ రైస్​, ఇడ్లీల్లోకి టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది.

Sundakkai Vathal
Sundakkai Vathal (ETV Bharat)

"సుండక్కాయ్ వత్తల్​ కులంబూ" తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • సుండక్కాయ్ వత్తాల్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 1/4 టేబుల్​స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 20
  • పావు టీస్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
  • కొద్దిగా చింతపండు
  • టేబుల్​స్పూన్ - ఆయిల్
  • టమోటా - 1
  • కరివేపాకు -2
  • సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు - 15
  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - ధనియాలు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • పావు కప్పు - కొబ్బరి ముక్కలు
  • పావు కప్పు - నువ్వుల నూనె
  • చిన్న బెల్లం ముక్క
వెల్లుల్లి
వెల్లుల్లి (getty images)

"సుండక్కాయ్​ వత్తల్​ కులంబూ" తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఒక జల్లెడలోకి 2 టేబుల్​స్పూన్లు సుండక్కాయ్ వత్తల్ తీసుకొని జల్లించుకోవాలి. ఇలా జల్లించడం వల్ల పొడులు, పీచు వంటివి జారిపోతాయి. ఇలా సుండక్కాయ్ వత్తల్ శుభ్రం చేసుకొని చిన్న గిన్నెలో పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కాస్త చింతపండు తీసుకొని ఒక గిన్నెలో పది నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి. ఆపై చిక్కటి చింతపండు పులుసు రెడీ చేసుకొని గిన్నెలో పక్కన పెట్టుకోవాలి.
శనగపప్పు
శనగపప్పు (getty images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి టేబుల్​స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె వేడయ్యాక ఇందులో టేబుల్​స్పూన్ మినప్పప్పు, 1 1/4 టేబుల్​స్పూన్ శనగపప్పు, 2 టేబుల్​స్పూన్ల ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి నిమిషంపాటు వేయించండి. తర్వాత ఇందులో కారం గల ఎండుమిర్చి వేసి వేయించండి.
  • ఎండుమిర్చి క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక పావు కప్పు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి రెండు మూడు నిమిషాలపాటు వేయించండి. అనంతరం మిక్సీ జార్లోకి ఈ మిశ్రమం తీసుకొని కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
mirchi
mirchi (getty images)
  • ఇప్పుడు కడాయిలో పావు కప్పు నువ్వుల నూనె వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇందులో 2 టేబుల్​స్పూన్లు సుండక్కాయ్ వత్తల్​ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అదే నూనెలో అర టీ స్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర, ఆవాలు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, అర కప్పు సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో టమోటా ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయండి. టమోటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పావు టీస్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేయండి.
టమోటా
టమోటా (getty images)
  • తర్వాత ఇందులో ముందుగా వేయించిన సుండక్కాయ్ వత్తల్లు వేసి కలపండి. అలాగే గ్రైండ్ చేసిన శనగపప్పు కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఆపై చింతపండు పులుసు, కొన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు మరిగించుకోవాలి.
  • పులుసు మరుగుతున్నప్పుడు చిన్న బెల్లం ముక్క వేసి మిక్స్ చేయండి.
  • పులుసులో చిన్న బెల్లం ముక్క వేయడం వల్ల పులుపు బ్యాలెన్స్​ అవుతుంది.
  • పులుసులో నూనె పైకి తేలె వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. చివరిగా పులుసులో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన సుండక్కాయ్ వత్తల్​ కులంబూ మీ ముందుంటుంది.
జీలకర్ర
జీలకర్ర (getty images)

టిప్స్​

  • ఈ వత్తల్​ కులంబూ తయారీ కోసం తమిళనాడు వారు నువ్వుల నూనె ఉపయోగిస్తారు.
  • ఈ రెసిపీలోకి నార్మల్​ ఉల్లిపాయలు కాకుండా సాంబార్​ ఉల్లిపాయలు ఉపయోగిస్తేనే రుచి బాగుంటుంది.

మినప్పప్పు లేకుండానే రుచికరమైన "వడలు" - అటుకులు, రవ్వతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

మౌత్ వాటరింగ్ "ముంత మసాలా" - ఇంట్లోనే రుచికరంగా తినాలంటే ఇలా చేయండి!

శ్రావణ మాసం స్పెషల్ "శనగపప్పు పాయసం" - గోధుమ రవ్వతో చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNDAKKAI VATHAL RECIPE AT HOMEWEDDING STYLE PULUSUEASY SUNDAKKAI VATHAL IN TELUGUసుండక్కాయ్ వత్తల్​ కులంబూSUNDAKKAI VATHAL RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.