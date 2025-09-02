Batani Chaat Recipe in Telugu : మనలో చాలా మందికి సాయంకాలం వేళ గరంగరంగా ఏదో ఒక స్నాక్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అలా తినాలనిపించినప్పుడు ఇంట్లో ఏం లేకపోతే బయటకు వెళ్లి బజ్జీలు, పునుగులు, పకోడీ వంటివి తింటుంటారు. అలాగే, చాట్బండార్ బండి వద్ద వేడివేడిగా రకరకాల చాట్ రెసిపీలు టేస్ట్ చేస్తుంటారు. కానీ, ఇకపై అలా బయటకు వెళ్లి తినే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక మంచి రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "ఆలూ బఠాణీ చాట్". ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే స్ట్రీట్ స్టైల్లో భలే కమ్మగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు దీన్ని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ చాట్ బండార్ మాటే ఎత్తరు! అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ స్నాక్. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చాట్ తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - తెల్ల బఠాణీలు
- ఒకటి - మీడియం సైజ్ బంగాళదుంప
- అరటీస్పూన్ - పసుపు
- టేస్ట్కి సరిపడా - ఉప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- ఒక టీస్పూన్ - అల్లం పేస్ట్
- ఒకట్రెండు - ఉల్లిపాయలు
- టమాటా - ఒకటి
- అరటీస్పూన్ - కారం(తగినంత)
- ఒక టీస్పూన్ - చాట్ మసాలా
- ఒక టీస్పూన్ - ధనియాల పొడి
- అరటీస్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
- ఒక టీస్పూన్ - ఆమ్చూర్ పొడి
- అరటీస్పూన్ - గరంమసాలా
- అరటీస్పూన్ - బ్లాక్ సాల్ట్(ఆప్షనల్)
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- ఈ రుచికరమైన స్నాక్ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో తెల్ల బఠాణీలను(ఎండు బఠాణీలు) తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి 12 గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- మీరు సాయంత్రం వేళ ఈ చాట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఉదయం లేచాక బఠాణీలను నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇప్పుడు రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకునే ముందుగా అందులోకి అవసరమైన ఆలూను పొట్టు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకొని అందులో బాగా నానిన బఠాణీలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముక్కలు, అరటీస్పూన్ ఉప్పు, పావుటీస్పూన్ పసుపు వేసుకున్నాక మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలపాలి.
- ఆపై కుక్కర్ మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్ మీద ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఐదు విజిల్స్ పాటు ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లో ప్రెషర్ మొత్తం బయటకు వెళ్లిపోయాక మూత తీసి గరిటెతో కాస్త మెదుపుకోవాలి. అలాగని, మరీ మెత్తగా మెదుపుకోవద్దు. అలా చేస్తే మెత్తని పేస్ట్లా మారి తినడానికి రుచికరంగా ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కొద్దిగా వేడయ్యాక జీలకర్ర, ముందుగా కట్ చేసుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఆపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు మంచిగా వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు జత చేసి అవి సాఫ్ట్గా మారే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- అవి మగ్గిన తర్వాత మీ రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా, జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, ఆమ్చూర్ పొడి, బ్లాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న బఠాణీల మిశ్రమం వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై చాట్ కన్సిస్టెన్సీకి తగినన్ని నీళ్లను పోసుకోవాలి. మీరు చాట్ ఎక్కువగా పలచగా కావాలనుకుంటే కొద్దిగా నీరు ఎక్కువగానే యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత ఒక బాయిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక ఒకసారి కలిపి చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకొని, నిమ్మరసం పిండి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే "ఆలూ బఠాణీ చాట్" మీ ముందు ఉంటుంది!
- ఈ చాట్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాక దానిపై కొన్ని సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, కారపూస, కొద్దిగా క్యారెట్ తురుముతో గార్నిష్ చేసుకొని తిన్నా ఆ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
