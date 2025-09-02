ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు ఇష్టపడే టేస్టీ "బఠాణీ చాట్" - స్ట్రీట్ స్టైల్​లో ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసేయండి! - BATANI CHAAT RECIPE

ఈవెనింగ్ టైమ్​కి సూపర్​ స్నాక్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Batani Chaat Recipe
Batani Chaat Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 1:26 PM IST

3 Min Read

Batani Chaat Recipe in Telugu : మనలో చాలా మందికి సాయంకాలం వేళ గరంగరంగా ఏదో ఒక స్నాక్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అలా తినాలనిపించినప్పుడు ఇంట్లో ఏం లేకపోతే బయటకు వెళ్లి బజ్జీలు, పునుగులు, పకోడీ వంటివి తింటుంటారు. అలాగే, చాట్‌బండార్‌ బండి వద్ద వేడివేడిగా రకరకాల చాట్ రెసిపీలు టేస్ట్ చేస్తుంటారు. కానీ, ఇకపై అలా బయటకు వెళ్లి తినే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక మంచి రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "ఆలూ బఠాణీ చాట్". ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే స్ట్రీట్ స్టైల్​లో భలే కమ్మగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు దీన్ని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ చాట్ బండార్ మాటే ఎత్తరు! అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ స్నాక్. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చాట్​ తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Batani Chaat Recipe
Aloo (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - తెల్ల బఠాణీలు
  • ఒకటి - మీడియం సైజ్ బంగాళదుంప
  • అరటీస్పూన్ - పసుపు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక టీస్పూన్ - అల్లం పేస్ట్
  • ఒకట్రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • టమాటా - ఒకటి
  • అరటీస్పూన్ - కారం(తగినంత)
  • ఒక టీస్పూన్ - చాట్ మసాలా
  • ఒక టీస్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • అరటీస్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
  • ఒక టీస్పూన్ - ఆమ్​చూర్ పొడి
  • అరటీస్పూన్ - గరంమసాలా
  • అరటీస్పూన్ - బ్లాక్ సాల్ట్(ఆప్షనల్)
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు

పచ్చికొబ్బరితో కమ్మని "దోశలు" - పప్పులు నానబెట్టాల్సిన పనే లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Batani Chaat Recipe
Mirchi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రుచికరమైన స్నాక్ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నె​లో తెల్ల బఠాణీలను(ఎండు బఠాణీలు) తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి 12 గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మీరు సాయంత్రం వేళ ఈ చాట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఉదయం లేచాక బఠాణీలను నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఇప్పుడు రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకునే ముందుగా అందులోకి అవసరమైన ఆలూను పొట్టు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Batani Chaat Recipe
Onions (Getty Images)
  • అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకొని అందులో బాగా నానిన బఠాణీలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముక్కలు, అరటీస్పూన్ ఉప్పు, పావుటీస్పూన్ పసుపు వేసుకున్నాక మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలపాలి.
  • ఆపై కుక్కర్ మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్ మీద ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఐదు విజిల్స్ పాటు ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లో ప్రెషర్ మొత్తం బయటకు వెళ్లిపోయాక మూత తీసి గరిటెతో కాస్త మెదుపుకోవాలి. అలాగని, మరీ మెత్తగా మెదుపుకోవద్దు. అలా చేస్తే మెత్తని పేస్ట్​లా మారి తినడానికి రుచికరంగా ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.

అన్నం వార్చిన గంజితో సూపర్ టేస్టీ "అట్లు" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు!

Batani Chaat Recipe
Spices (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కొద్దిగా వేడయ్యాక జీలకర్ర, ముందుగా కట్ చేసుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • ఆపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు మంచిగా వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు జత చేసి అవి సాఫ్ట్​గా మారే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • అవి మగ్గిన తర్వాత మీ రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా, జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, ఆమ్​చూర్ పొడి, బ్లాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న బఠాణీల మిశ్రమం వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Batani Chaat Recipe
Coriander Leaves (Getty Images)
  • ఆపై చాట్​ కన్సిస్టెన్సీకి తగినన్ని నీళ్లను పోసుకోవాలి. మీరు చాట్ ఎక్కువగా పలచగా కావాలనుకుంటే కొద్దిగా నీరు ఎక్కువగానే యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత ఒక బాయిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక ఒకసారి కలిపి చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకొని, నిమ్మరసం పిండి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "ఆలూ బఠాణీ చాట్" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • ఈ చాట్​ని సర్వింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకున్నాక దానిపై కొన్ని సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, కారపూస, కొద్దిగా క్యారెట్ తురుముతో గార్నిష్ చేసుకొని తిన్నా ఆ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కమ్మని "మసాలా వడలు" - తక్కువ నూనెతో కరకరలాడుతాయి!

Batani Chaat Recipe in Telugu : మనలో చాలా మందికి సాయంకాలం వేళ గరంగరంగా ఏదో ఒక స్నాక్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అలా తినాలనిపించినప్పుడు ఇంట్లో ఏం లేకపోతే బయటకు వెళ్లి బజ్జీలు, పునుగులు, పకోడీ వంటివి తింటుంటారు. అలాగే, చాట్‌బండార్‌ బండి వద్ద వేడివేడిగా రకరకాల చాట్ రెసిపీలు టేస్ట్ చేస్తుంటారు. కానీ, ఇకపై అలా బయటకు వెళ్లి తినే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక మంచి రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "ఆలూ బఠాణీ చాట్". ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే స్ట్రీట్ స్టైల్​లో భలే కమ్మగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు దీన్ని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ చాట్ బండార్ మాటే ఎత్తరు! అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ స్నాక్. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చాట్​ తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Batani Chaat Recipe
Aloo (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - తెల్ల బఠాణీలు
  • ఒకటి - మీడియం సైజ్ బంగాళదుంప
  • అరటీస్పూన్ - పసుపు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక టీస్పూన్ - అల్లం పేస్ట్
  • ఒకట్రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • టమాటా - ఒకటి
  • అరటీస్పూన్ - కారం(తగినంత)
  • ఒక టీస్పూన్ - చాట్ మసాలా
  • ఒక టీస్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • అరటీస్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
  • ఒక టీస్పూన్ - ఆమ్​చూర్ పొడి
  • అరటీస్పూన్ - గరంమసాలా
  • అరటీస్పూన్ - బ్లాక్ సాల్ట్(ఆప్షనల్)
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • కొద్దిగా - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు

పచ్చికొబ్బరితో కమ్మని "దోశలు" - పప్పులు నానబెట్టాల్సిన పనే లేదు! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Batani Chaat Recipe
Mirchi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రుచికరమైన స్నాక్ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నె​లో తెల్ల బఠాణీలను(ఎండు బఠాణీలు) తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి 12 గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మీరు సాయంత్రం వేళ ఈ చాట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఉదయం లేచాక బఠాణీలను నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఇప్పుడు రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకునే ముందుగా అందులోకి అవసరమైన ఆలూను పొట్టు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Batani Chaat Recipe
Onions (Getty Images)
  • అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకొని అందులో బాగా నానిన బఠాణీలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముక్కలు, అరటీస్పూన్ ఉప్పు, పావుటీస్పూన్ పసుపు వేసుకున్నాక మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలపాలి.
  • ఆపై కుక్కర్ మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్ మీద ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఐదు విజిల్స్ పాటు ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లో ప్రెషర్ మొత్తం బయటకు వెళ్లిపోయాక మూత తీసి గరిటెతో కాస్త మెదుపుకోవాలి. అలాగని, మరీ మెత్తగా మెదుపుకోవద్దు. అలా చేస్తే మెత్తని పేస్ట్​లా మారి తినడానికి రుచికరంగా ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.

అన్నం వార్చిన గంజితో సూపర్ టేస్టీ "అట్లు" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే చేసుకోవచ్చు!

Batani Chaat Recipe
Spices (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కొద్దిగా వేడయ్యాక జీలకర్ర, ముందుగా కట్ చేసుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • ఆపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు మంచిగా వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు జత చేసి అవి సాఫ్ట్​గా మారే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • అవి మగ్గిన తర్వాత మీ రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా, జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, ఆమ్​చూర్ పొడి, బ్లాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న బఠాణీల మిశ్రమం వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Batani Chaat Recipe
Coriander Leaves (Getty Images)
  • ఆపై చాట్​ కన్సిస్టెన్సీకి తగినన్ని నీళ్లను పోసుకోవాలి. మీరు చాట్ ఎక్కువగా పలచగా కావాలనుకుంటే కొద్దిగా నీరు ఎక్కువగానే యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత ఒక బాయిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక ఒకసారి కలిపి చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకొని, నిమ్మరసం పిండి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "ఆలూ బఠాణీ చాట్" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • ఈ చాట్​ని సర్వింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకున్నాక దానిపై కొన్ని సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, కారపూస, కొద్దిగా క్యారెట్ తురుముతో గార్నిష్ చేసుకొని తిన్నా ఆ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కమ్మని "మసాలా వడలు" - తక్కువ నూనెతో కరకరలాడుతాయి!

For All Latest Updates

TAGGED:

STREET STYLE BATANI CHAAT AT HOMEINSTANT SNACK RECIPEEVENING SNACK FOR KIDSబఠాణీ చాట్ తయారీ విధానంBATANI CHAAT RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.