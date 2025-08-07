Garlic Pachadi in Telugu : హోటల్స్లో ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి పల్లీ, చట్నీతో పాటు అల్లం పచ్చడి కూడా సర్వ్ చేస్తుంటారు. కొందరు ఈ అల్లం చట్నీ ఇంట్లో కోసం ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే, కొత్తగా ఓసారి ఇలా వెల్లుల్లి పచ్చడి ట్రై చేయండి. ఈ వెల్లుల్లి పచ్చడి ఇడ్లీ, దోసె వంటి టిఫిన్స్తో పాటు అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి పచ్చడి తయారు చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజులపాటు తాజాగా ఉంటుంది. మరి ఈజీగా వెల్లుల్లి పచ్చడి ఇంట్లోనే ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం!
వెల్లుల్లి పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఎండుమిరపకాయలు - 10-15
- పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 100 గ్రాములు
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - ఐదు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- చింతపండు - కొద్దిగా
తాలింపు కోసం :
- నూనె - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఆవాలు - టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 7
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
వెల్లుల్లి పచ్చడి తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకొని 3 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేసి వేయించండి. ఉల్లిపాయ పైన ఎర్రగా మారి, లోపల మెత్తబడే వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అనంతర ఇందులోకి పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ లో వేయించుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి ఎర్రని రంగులోకి చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఎండుమిరపకాయలు వేసుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఎండు మిర్చి చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక చింతపండు వేసి కలపండి. అర నిమిషంపాటు వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ గిన్నెలోకి పూర్తిగా చల్లారిన వెల్లుల్లి- ఆనియన్ మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకొని మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ మీరు టిఫిన్స్లోకి కాస్త మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే రుచి బాగుంటుంది. అన్నం, చపాతీల్లోకి కచ్చాపచ్చాగా పచ్చడి రుబ్బుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్పై కడాయి పెట్టి మూడు టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత టీ స్పూన్ ఆవాలు, టేబుల్స్పూన్ మినపప్పు, వెల్లుల్లి వేసి వేయించాలి. తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక చివరిగా ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- కరివేపాకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి పచ్చడిని అందులో వేసి కలపండి. ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో పచ్చడిలో నూనె పైకి తేలే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
- అంతే ఇలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన వెల్లుల్లి పచ్చడి రెడీ!
ఈ వెల్లుల్లి చట్నీ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్టైట్ గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకోండి. ఆపై సీసాని ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే నెల రోజులపాటు తాజాగా ఉంటుంది. వేడివేడి ఇడ్లీలు, దోసెల్లోకి ఈ వెల్లుల్లి చట్నీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
