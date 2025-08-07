Essay Contest 2025

నోరూరించే "వెల్లుల్లి పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే టిఫిన్స్​లోకి లైట్​ స్పైసీగా ఎంతో బాగుంటుంది! - GARLIC CHUTNEY MAKING

ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి అల్లం పచ్చడి కామన్ -కొత్తగా వెల్లుల్లి పచ్చడి ట్రై చేయండి, టేస్ట్ సూపర్​!

Garlic Pachadi in Telugu
Garlic Pachadi in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read

Garlic Pachadi in Telugu : హోటల్స్​లో ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి పల్లీ, చట్నీతో పాటు అల్లం పచ్చడి కూడా సర్వ్ చేస్తుంటారు. కొందరు ఈ అల్లం చట్నీ ఇంట్లో కోసం ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే, కొత్తగా ఓసారి ఇలా వెల్లుల్లి పచ్చడి ట్రై చేయండి. ఈ వెల్లుల్లి పచ్చడి ఇడ్లీ, దోసె వంటి టిఫిన్స్​తో పాటు అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి పచ్చడి తయారు చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజులపాటు తాజాగా ఉంటుంది. మరి ఈజీగా వెల్లుల్లి పచ్చడి ఇంట్లోనే ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం!

నోరూరించే "టమోటా మెంతికూర" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చేదు లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది!

Garlic
Garlic (getty images)

వెల్లుల్లి పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఎండుమిరపకాయలు - 10-15
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 100 గ్రాములు
  • సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - ఐదు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
మినప్పప్పు
మినప్పప్పు (getty images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్
  • ఆవాలు - టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 7
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు

వెల్లుల్లి పచ్చడి తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకొని 3 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్​ బాగా వేడయ్యాక సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేసి వేయించండి. ఉల్లిపాయ పైన ఎర్రగా మారి, లోపల మెత్తబడే వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • అనంతర ఇందులోకి పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ లో వేయించుకోవాలి.
  • వెల్లుల్లి లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి ఎర్రని రంగులోకి చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఎండుమిరపకాయలు వేసుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు
ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు (getty images)
  • ఎండు మిర్చి చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక చింతపండు వేసి కలపండి. అర నిమిషంపాటు వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ గిన్నెలోకి పూర్తిగా చల్లారిన వెల్లుల్లి- ఆనియన్​ మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకొని మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ మీరు టిఫిన్స్​లోకి కాస్త మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుంటే రుచి బాగుంటుంది. అన్నం, చపాతీల్లోకి కచ్చాపచ్చాగా పచ్చడి రుబ్బుకోవచ్చు.
చింతపండు
చింతపండు (getty images)
  • ఇప్పుడు పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి మూడు టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్​ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత టీ స్పూన్ ఆవాలు, టేబుల్​స్పూన్ మినపప్పు, వెల్లుల్లి వేసి వేయించాలి. తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక చివరిగా ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • కరివేపాకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి పచ్చడిని అందులో వేసి కలపండి. ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్​లో పచ్చడిలో నూనె పైకి తేలే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన వెల్లుల్లి పచ్చడి రెడీ!
Mustards
Mustards (getty images)

ఈ వెల్లుల్లి చట్నీ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్​టైట్​ గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకోండి. ఆపై సీసాని ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే నెల రోజులపాటు తాజాగా ఉంటుంది. వేడివేడి ఇడ్లీలు, దోసెల్లోకి ఈ వెల్లుల్లి చట్నీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

