Kothimeera Chicken Fry in Telugu : ఆదివారం చాలా మందికి ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగదు. కచ్చితంగా ఈ రోజున చికెన్, మటన్, చేపలు ఇలా ఏదోక నాన్వెజ్ ఇంట్లో తప్పక ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే, నార్మల్గా చికెన్ ఫ్రై అందరూ చేస్తారు. కానీ, ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా కొత్తిమీర కోడి వేపుడు ట్రై చేయండి. ఈ స్టైల్లో వండిన చికెన్ ఫ్రై స్పైసీగా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. బగారా రైస్, బిర్యానీలోకి ఈ ఫ్రై బెస్ట్ కాంబినేషన్.
కొత్తిమీర చికెన్ ఫ్రై తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- చికెన్ - కేజీ
- ఆయిల్ - సరిపడా
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- అల్లం ముక్కలు - 2
- పావు కప్పు -పెరుగు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 15
- పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 10
- జీడిపప్పు - 15
- కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- పావు కప్పు - పుదీనా తరుగు
- అర టీస్పూన్ - పసుపు
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
- ఉల్లిపాయ - 1
- టీ స్పూన్ - ధనియాలపొడి
- కరివేపాకు - 2
- అర టీస్పూన్ - మిరియాల పొడి
- టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
తయారీ విధానం
- ముందుగా కేజీ చికెన్ బౌల్లోకి తీసుకొని శుభ్రం చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టి టేబుల్స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె వేడయ్యాక సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, జీడిపప్పు వేసి వేయించండి. ఈ చికెన్ ఫ్రైలోకి అదనంగా కారం వేయము. కాబట్టి, మీ రుచికి తగినట్లు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోండి.
- పచ్చిమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక కప్పు కొత్తిమీర తరుగు, పావు కప్పు పుదీనా తరుగు, పావు టీస్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయండి. కొత్తిమీర చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వండి. ఆపై మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే కడాయిలో చికెన్ వేయండి. ఇందులో పావు కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీస్పూన్ పసుపు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఫ్రై చేయండి.
- చికెన్లో నీరంతా ఆవిరయ్యే వరకు 10-15 నిమిషాల వరకు కలుపుతూ వేయించండి. ఆపై కడాయి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రై చేయడం కోసం స్టవ్పై మరొక కడాయి పెట్టి 4 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె వేడయ్యాక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, జీడిపప్పు వేసి దోరగా వేయించండి. ఆపై ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయండి.
- ఇప్పుడు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, టీ స్పూన్ ధనియాలపొడి, గ్రైండ్ చేసిన కొత్తిమీర పేస్ట్ వేసి నిమిషంపాటు వేయించండి.
- ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి చికెన్ మెత్తగా ఉడికే వరకు మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- చికెన్ ముక్కలు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపండి.
- చివరిగా అర టీస్పూన్ మిరియాల పొడి, టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కొత్తిమీర చికెన్ ఫ్రై రెడీ!
- బగారా రైస్, బిర్యానీల్లోకి సైడ్ డిష్గా ఈ చికెన్ ఫ్రై ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ చికెన్ వేపుడు తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.
