సండే స్పెషల్ 'కొత్తిమీర చికెన్​ ఫ్రై' -ప్రతి ముక్క స్పైసీగా ఎంతో బాగుంటుంది! - KOTHIMEERA CHICKEN FRY MAKING

నాన్​వెజ్​ ప్రియులకు ఎంతో ఇష్టమైన చికెన్​ - ఈ స్టైల్లో కొత్తిమీరతో చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది

Kothimeera Chicken Fry
Kothimeera Chicken Fry in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 11:11 AM IST

Kothimeera Chicken Fry in Telugu : ఆదివారం చాలా మందికి ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగదు. కచ్చితంగా ఈ రోజున చికెన్​, మటన్​, చేపలు ఇలా ఏదోక నాన్​వెజ్​ ఇంట్లో తప్పక ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే, నార్మల్​గా చికెన్​ ఫ్రై అందరూ చేస్తారు. కానీ, ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా కొత్తిమీర కోడి వేపుడు ట్రై చేయండి. ఈ స్టైల్లో వండిన చికెన్ ఫ్రై స్పైసీగా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. బగారా రైస్​, బిర్యానీలోకి ఈ ఫ్రై బెస్ట్​ కాంబినేషన్​.

చికెన్
చికెన్ (Getty Images)

కొత్తిమీర చికెన్ ఫ్రై తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • చికెన్ - కేజీ
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • అల్లం ముక్కలు - 2
  • పావు కప్పు -పెరుగు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 10
  • జీడిపప్పు - 15
  • కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
  • పావు కప్పు - పుదీనా తరుగు
  • అర టీస్పూన్ - పసుపు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టీ స్పూన్ - ధనియాలపొడి
  • కరివేపాకు - 2
  • అర టీస్పూన్ - మిరియాల పొడి
  • టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
ఉల్లిపాయలు
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం

  • ముందుగా కేజీ చికెన్​ బౌల్లోకి తీసుకొని శుభ్రం చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి టేబుల్​స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె వేడయ్యాక సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, జీడిపప్పు వేసి వేయించండి. ఈ చికెన్​ ఫ్రైలోకి అదనంగా కారం వేయము. కాబట్టి, మీ రుచికి తగినట్లు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోండి.
  • పచ్చిమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక కప్పు కొత్తిమీర తరుగు, పావు కప్పు పుదీనా తరుగు, పావు టీస్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయండి. కొత్తిమీర చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వండి. ఆపై మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
పెరుగు
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అదే కడాయిలో చికెన్​ వేయండి. ఇందులో పావు కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీస్పూన్ పసుపు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఫ్రై చేయండి.
  • చికెన్​లో నీరంతా ఆవిరయ్యే వరకు 10-15 నిమిషాల వరకు కలుపుతూ వేయించండి. ఆపై కడాయి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రై చేయడం కోసం స్టవ్​పై మరొక కడాయి పెట్టి 4 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె వేడయ్యాక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, జీడిపప్పు వేసి దోరగా వేయించండి. ఆపై ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయండి.
కొత్తిమీర
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, టీ స్పూన్ ధనియాలపొడి, గ్రైండ్ చేసిన కొత్తిమీర పేస్ట్​ వేసి నిమిషంపాటు వేయించండి.
  • ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్ చేసి చికెన్ మెత్తగా ఉడికే వరకు మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
  • చికెన్ ముక్కలు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపండి.
జీడిపప్పు
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • చివరిగా అర టీస్పూన్ మిరియాల పొడి, టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కొత్తిమీర చికెన్ ఫ్రై రెడీ!
  • బగారా రైస్​, బిర్యానీల్లోకి సైడ్ డిష్​గా ఈ చికెన్ ఫ్రై ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ చికెన్ వేపుడు తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

