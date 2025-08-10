Essay Contest 2025

రసం, సాంబార్​లోకి ఎంతో బాగుండే "క్యాప్సికం ఫ్రై" - 15 నిమిషాల్లో ఇలా చేయండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది! - CAPSICUM PALLI KARAM MAKING

రుచికరమైన క్యాప్సికం పల్లికారం -క్యాప్సికం కర్రీ ఇష్టం లేని వారికి కూడా ఎంతో నచ్చుతుంది!

Capsicum Palli Karam in Telugu
Capsicum Palli Karam in Telugu (ETV Bharat)
Published : August 10, 2025 at 2:59 PM IST

Capsicum Palli Karam in Telugu : క్యాప్సికం, టమోటాలు కలిపి మంచి గ్రేవీ కర్రీ చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఇలా క్యాప్సికం పల్లీ కారం ప్రిపేర్ చేశారా? -రసం, సాంబార్​ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా క్యాప్సికం ఫ్రై చేయండి టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ క్యాప్సికం వేపుడు- క్యాప్సికం కర్రీ ఇష్టం లేని వారికి కూడా ఎంతో నచ్చుతుంది. మరి సింపుల్​గా ఈ క్యాప్సికం పల్లీ కారం ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

Capsicum
Capsicum (getty images)

క్యాప్సికం ఫ్రై తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • క్యాప్సికం - పావు కేజీ
  • పావు కప్పు - పల్లీలు
  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • అర టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • అర టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
  • పావు టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • పావు టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • టేబుల్​స్పూన్ - దంచిన వెల్లుల్లి
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పావు టీ స్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
  • టీ స్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • పావు టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
  • కొద్దిగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు
కరివేపాకు
కరివేపాకు (getty images)

క్యాప్సికం ఫ్రై తయారీ విధానం

  • ముందుగా పావు కేజీ క్యాప్సికం శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి పావు కప్పు పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించండి. పల్లీలు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వండి. పల్లీలు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
ఉల్లిపాయలు
ఉల్లిపాయలు (getty images)
  • ఇప్పుడు అదే పాన్​లో 2 టేబుల్​స్పూన్లు నూనె వేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ చొప్పున మినప్పప్పు, శనగపప్పు, పావు టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించండి.
  • తాలింపు దోరగా వేగాక పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించండి. కరివేపాకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ప్రై చేయండి.
  • ఆనియన్స్​ లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత ఇందులో కట్ చేసిన క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయండి.
కొత్తిమీర
కొత్తిమీర (getty images)
  • 2 నిమిషాల తర్వాత టేబుల్​స్పూన్ దంచిన వెల్లుల్లి వేసి వేయించండి. కడాయిపై మూత పెట్టి క్యాప్సికం ముక్కలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • క్యాప్సికం ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపండి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, గ్రైండ్ చేసిన పల్లీ పొడి వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలపండి.
  • ఇప్పుడు కడాయిపై మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో 2 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఈ క్యాప్సికం పల్లీ కారంలో పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా నిమిషం వేయించండి. అలాగే కొద్దిగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
పల్లీలు
పల్లీలు (getty images)

అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన క్యాప్సికం పల్లీ కారం మీ ముందుంటుంది. వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి ఈ క్యాప్సికం ఫ్రై ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ క్యాప్సికం ఫ్రై తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి!

