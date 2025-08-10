Capsicum Palli Karam in Telugu : క్యాప్సికం, టమోటాలు కలిపి మంచి గ్రేవీ కర్రీ చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఇలా క్యాప్సికం పల్లీ కారం ప్రిపేర్ చేశారా? -రసం, సాంబార్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా క్యాప్సికం ఫ్రై చేయండి టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ క్యాప్సికం వేపుడు- క్యాప్సికం కర్రీ ఇష్టం లేని వారికి కూడా ఎంతో నచ్చుతుంది. మరి సింపుల్గా ఈ క్యాప్సికం పల్లీ కారం ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
క్యాప్సికం ఫ్రై తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- క్యాప్సికం - పావు కేజీ
- పావు కప్పు - పల్లీలు
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- అర టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
- అర టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
- పావు టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- పావు టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- టేబుల్స్పూన్ - దంచిన వెల్లుల్లి
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- పావు టీ స్పూన్ - పసుపు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
- టీ స్పూన్ - ధనియాల పొడి
- పావు టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
- కొద్దిగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు
క్యాప్సికం ఫ్రై తయారీ విధానం
- ముందుగా పావు కేజీ క్యాప్సికం శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టి పావు కప్పు పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించండి. పల్లీలు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వండి. పల్లీలు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే పాన్లో 2 టేబుల్స్పూన్లు నూనె వేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ చొప్పున మినప్పప్పు, శనగపప్పు, పావు టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించండి.
- తాలింపు దోరగా వేగాక పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించండి. కరివేపాకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ప్రై చేయండి.
- ఆనియన్స్ లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత ఇందులో కట్ చేసిన క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయండి.
- 2 నిమిషాల తర్వాత టేబుల్స్పూన్ దంచిన వెల్లుల్లి వేసి వేయించండి. కడాయిపై మూత పెట్టి క్యాప్సికం ముక్కలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- క్యాప్సికం ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపండి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, గ్రైండ్ చేసిన పల్లీ పొడి వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలపండి.
- ఇప్పుడు కడాయిపై మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 2 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- ఈ క్యాప్సికం పల్లీ కారంలో పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా నిమిషం వేయించండి. అలాగే కొద్దిగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన క్యాప్సికం పల్లీ కారం మీ ముందుంటుంది. వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి ఈ క్యాప్సికం ఫ్రై ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ క్యాప్సికం ఫ్రై తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి!
