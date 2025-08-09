Essay Contest 2025

సొరకాయతో అద్దిరిపోయే ఇడ్లీ - రొటీన్ కు భిన్నంగా, ఎంతో టేస్టీగా! - SORAKAYA IDLI

- సొరకాయతో కూరలేకాదు సూపర్ ఇడ్లీలు కూడా! - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Sorakaya idli
Sorakaya idli (ETV Abhiruchi)
Published : August 9, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read

Sorakaya idli : ఇడ్లీ అంటే మినపప్పు, రవ్వతోనే తయారు చేస్తుంటారు మెజారిటీ జనం. కానీ, కేవలం వీటితోనే కాకుండా ఇంకా పలు రకాల పదార్థాలతో కూడా ఇడ్లీ తయారు చేయొచ్చని చెబుతున్నారు పాకశాస్త్ర నిపుణులు. అలాంటి వాటిల్లో ఒక రెసిపీని ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాం. అదే సొరకాయ ఇడ్లీ. ఇది రెగ్యులర్ ఇడ్లీకి ఏమాత్రం తీసిపోదు. ఇంకా హెల్దీ కూడా. రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కప్పు అటుకులు
  • కప్పున్నర ఇడ్లీ రవ్వ
  • రెండుకప్పుల సొరకాయ ముక్కలు
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు
  • అర స్పూన్ వంట సోడా

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కప్పు అటుకులు తీసుకొని ఒక బౌల్ లో వేసుకోవాలి. వాటిని రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు వంపేసి, మంచి నీళ్లు పోసి అర గంటపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • తర్వాత మరో బౌల్ లో కప్పున్నర ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకోవాలి. కప్పు అటుకుల కోసం అరకప్పు రవ్వ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. దీన్ని కూడా కడిగి అరగంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి
  • అనంతరం సొరకాయను ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. రెండుకప్పుల సొరకాయ ముక్కలు తీసుకోవాలి
  • ఒక కప్పు పెరుగు కూడా తీసుకోవాలి
  • ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ మిక్సీలో వేసుకొని ఫైన్ పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఈ పేస్టును ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న రవ్వను ఇందులో వేసేయాలి. ఈ రవ్వను వేస్తున్నప్పుడు గట్టిగా చేత్తో పిండి వేసుకోవాలి. రవ్వలో చుక్క కూడా వాటర్ లేకుండా చూసుకోవాలి.
  • తర్వాత గరిటతో మొత్తం కలిసిపోయేలా చాలా సేపు కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర స్పూన్ వంట సోడా కూడా వేసి మరోసారి కలుపుకొని కాసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్లు తీసుకొని గరిటతో పిండిని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టి ఉడికించుకుంటే సరి. సూపర్ టేస్టీ సొరకాయ ఇడ్లీలు సిద్ధమైపోతాయి.
  • తెల్ల ఇడ్లీలకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా టేస్టీగా ఉంటాయి. నచ్చితే తప్పుకుండా ట్రై చేయండి.
  • ఈ ఇడ్లీల్లోకి పల్లీ చట్నీ వేసుకొని తింటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి.

పల్లీ చట్నీ కోసం :

  • కప్పు పల్లీలు
  • టీస్పూన్​ నూనె
  • స్పూన్​ జీలకర్ర
  • 6 పచ్చిమిర్చి
  • 5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • కొద్దిగా చింతపండు
  • ఉప్పు

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా స్టవ్​ మీద పల్లీలను దోరగా వేయించుకోవాలి
  • తర్వాత ఆయిల్, పచ్చిమిర్చి వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయాలి. తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో పల్లీలు, వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, చింతపండు వేయాలి
  • నాలుగైదు జీడిపప్పులు, తగినంత ఉప్పు వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోస్తూ గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత చట్నీ తాలింపు పెట్టుకోవాలి
  • పాన్ పెట్టి నూనె వేడి చేసుకున్న తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • తాలింపు ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసి, నిమిషంపాటు వేయించాలి. తర్వాత కరివేపాకు వేయాలి
  • చిటపటలాడుతున్న ఈ తాలింపును పల్లీ చట్నీలో వేసి కలిపితే సరి.
  • అద్దిరిపోయే టేస్టీ టేస్టీ పల్లీ చట్నీ సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఈ చట్నీతో ఇడ్లీలు తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

