Omelette Tomato Curry : వంట తొందరగా అయిపోవాలి, అలాగే రుచిగా కావాలనుకునేవారికి ఎగ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ముఖ్యంగా ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు పిల్లలకు త్వరగా చేసి పెట్టాలంటే చాలా మంది వీటివైపే చూస్తుంటారు. అయితే చాలా సందర్భాల్లో వీటితో ఎగ్ ఫ్రై, లేదంటే టమాటా కోడిగుడ్డు కూర చేస్తుంటారు. కానీ ఇవి రొటీన్. ఎప్పుడూ ఒకేలా చేసిపెడితే పిల్లలతో పాటు పెద్దలు సరిగ్గా తినలేరు. అందుకే అందరూ ఇష్టంగా తినే ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఆమ్లెట్ టమాటా కర్రీ. దీని రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. రైస్తో పాటు చపాతీ, పరోటాల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. ఈ కర్రీకి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది అంటే దీని టేస్ట్ ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకునే ఆమ్లెట్ కూర ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆమ్లెట్ టమాటా కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు:
- గుడ్లు : 6
- ఉల్లిపాయలు : 2 (సన్నగా తరిగినవి)
- టమాటాలు : 2 (ముక్కలుగా తరిగినవి)
- పచ్చిమిర్చి : 2-3 (సన్నగా తరిగినవి)
- ఉప్పు : రుచికి సరిపడా
- కారం (మిర్చి పొడి) : సరిపడా
- పసుపు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వంటసోడా : చిటికెడు
- జీలకర్ర : 1/2 టీస్పూన్
- కరివేపాకు : 2 రెబ్బలు
- కొత్తిమీర : కూర పరమాణాన్ని బట్టి (తరిగినవి)
- నూనె : 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నీరు : 1 గ్లాసు
- గరంమసాలా : తగినంత
ఆమ్లెట్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలి అంటే :
- ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో 6గుడ్లను పగలగొట్టి బాగా గిలకొట్టాలి. అందులో కొద్దిగా ఉప్పు, కారం, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా, పచ్చిమిర్చి, చిటికెడు వంటసోడా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న గుడ్డు మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఆమ్లెట్లుగా వేసుకోవాలి.
- ఆమ్లెట్గా కాకుండా గుంతపొంగనలుగా కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే ఎలా చేసినా రెండు వైపులా బాగా వేగిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ఇప్పుడు కూర తయారు చేసుకావాలి :
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని హీట్ అవ్వనివ్వాలి. తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేసి కాసేపు మగ్గించాలి. ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత టమాటాలు వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటాలు ఉడికిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి గ్లాస్ వాటర్ పోసి దగ్గరపడేవరకు ఉడికించుకోవాలి. ఎగ్స్లో కూడా కొద్దిగా ఉప్పు, కారం వేసుకున్నాం కాబట్టి కూరలో వేసుకునేటప్పుడు చూసి వేసుకోవాలి.
- కూర దగ్గర పడిన తర్వాత ఆమ్లెట్ ముక్కలను వేసి, మెల్లగా, సున్నితంగా కలపాలి. ఇలా ఓ 5 నిమిషాలు మగ్గించుకున్న తర్వాత చివరగా గరంమసాలా, కొత్తిమీర తురుము చల్లి దింపేస్తే సరి. ఎంతో కమ్మగా ఉండే ఆమ్లెట్ టమాటా కూర రెడీ. వేడి వేడి అన్నంలో వేసుకుని తింటే రుచి అదుర్స్.
- ఈ కూరలో ఆమ్లెట్లు టమాటా రసాన్ని, ఉప్పు, కారం రుచులను పీల్చుకుని మెత్తగా, ఫ్లఫ్పీగా ఉంటాయి. వేడివేడి అన్నం లేదంటే చపాతీల్లోకైనా ఈ కూర సూపర్ కాంబినేషన్. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
