నిమిషాల్లో తయారయ్యే 'ఆమ్లెట్​ టమాటా కూర' - రుచికరంగా ఉండి పిల్లలకు నచ్చుతుంది! - TASTY OMELETTE TOMATO CURRY

-బ్యాచిలర్స్​ ఈజీగా చేసుకునే ఆమ్లెట్​ టమాటా కూర - తక్కువ పదార్థాలతో సూపర్​ డిష్!​

Omelette Tomato Curry
Omelette Tomato Curry (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read

Omelette Tomato Curry : వంట తొందరగా అయిపోవాలి, అలాగే రుచిగా కావాలనుకునేవారికి ఎగ్స్​ బెస్ట్​ ఆప్షన్​. ముఖ్యంగా ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు పిల్లలకు త్వరగా చేసి పెట్టాలంటే చాలా మంది వీటివైపే చూస్తుంటారు. అయితే చాలా సందర్భాల్లో వీటితో ఎగ్​ ఫ్రై, లేదంటే టమాటా కోడిగుడ్డు కూర చేస్తుంటారు. కానీ ఇవి రొటీన్​. ఎప్పుడూ ఒకేలా చేసిపెడితే పిల్లలతో పాటు పెద్దలు సరిగ్గా తినలేరు. అందుకే అందరూ ఇష్టంగా తినే ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఆమ్లెట్​ టమాటా కర్రీ. దీని రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. రైస్​తో పాటు చపాతీ, పరోటాల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. ఈ కర్రీకి ఒక ఫ్యాన్​ బేస్​ ఉంది అంటే దీని టేస్ట్ ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకునే ఆమ్లెట్​ కూర ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Omelette Tomato Curry
టమాట (Eenadu)

ఆమ్లెట్​ టమాటా కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు:

  • గుడ్లు : 6
  • ఉల్లిపాయలు : 2 (సన్నగా తరిగినవి)
  • టమాటాలు : 2 (ముక్కలుగా తరిగినవి)
  • పచ్చిమిర్చి : 2-3 (సన్నగా తరిగినవి)
  • ఉప్పు : రుచికి సరిపడా
  • కారం (మిర్చి పొడి) : సరిపడా
  • పసుపు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వంటసోడా : చిటికెడు
  • జీలకర్ర : 1/2 టీస్పూన్
  • కరివేపాకు : 2 రెబ్బలు
  • కొత్తిమీర : కూర పరమాణాన్ని బట్టి (తరిగినవి)
  • నూనె : 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నీరు : 1 గ్లాసు
  • గరంమసాలా : తగినంత
Omelette Tomato Curry
ఆమ్లెట్ (Getty Images)

ఆమ్లెట్​ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలి అంటే :

  • ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో 6గుడ్లను పగలగొట్టి బాగా గిలకొట్టాలి. అందులో కొద్దిగా ఉప్పు, కారం, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా, పచ్చిమిర్చి, చిటికెడు వంటసోడా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి​ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న గుడ్డు మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఆమ్లెట్లుగా వేసుకోవాలి.
  • ఆమ్లెట్​గా కాకుండా గుంతపొంగనలుగా కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే ఎలా చేసినా రెండు వైపులా బాగా వేగిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Omelette Tomato Curry
ఆమ్లెట్​ (ETV Bharat)

ఇప్పుడు కూర తయారు చేసుకావాలి :

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టుకుని హీట్​ అవ్వనివ్వాలి. తర్వాత 2 టేబుల్​ స్పూన్ల నూనె వేసి కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేసి కాసేపు మగ్గించాలి. ఆనియన్స్​ మగ్గిన తర్వాత టమాటాలు వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటాలు ఉడికిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి గ్లాస్​ వాటర్​ పోసి దగ్గరపడేవరకు ఉడికించుకోవాలి. ఎగ్స్​లో కూడా కొద్దిగా ఉప్పు, కారం వేసుకున్నాం కాబట్టి కూరలో వేసుకునేటప్పుడు చూసి వేసుకోవాలి.
  • కూర దగ్గర పడిన తర్వాత ఆమ్లెట్​ ముక్కలను వేసి, మెల్లగా, సున్నితంగా కలపాలి. ఇలా ఓ 5 నిమిషాలు మగ్గించుకున్న తర్వాత చివరగా గరంమసాలా, కొత్తిమీర తురుము చల్లి దింపేస్తే సరి. ఎంతో కమ్మగా ఉండే ఆమ్లెట్​ టమాటా కూర రెడీ. వేడి వేడి అన్నంలో వేసుకుని తింటే రుచి అదుర్స్​.
  • ఈ కూరలో ఆమ్లెట్లు టమాటా రసాన్ని, ఉప్పు, కారం రుచులను పీల్చుకుని మెత్తగా, ఫ్లఫ్పీగా ఉంటాయి. వేడివేడి అన్నం లేదంటే చపాతీల్లోకైనా ఈ కూర సూపర్​ కాంబినేషన్. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

కమ్మని "ఓట్స్​ దద్దోజనం" - 10 నిమిషాల్లో తయార్​ - ప్రసాదంగానూ పర్ఫెక్ట్​!

క్రిస్పీ అండ్​ టేస్టీ "పాలకూర మొక్కజొన్న పకోడీలు" - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్​!

కమ్మని "ఓట్స్​ దద్దోజనం" - 10 నిమిషాల్లో తయార్​ - ప్రసాదంగానూ పర్ఫెక్ట్​!

క్రిస్పీ అండ్​ టేస్టీ "పాలకూర మొక్కజొన్న పకోడీలు" - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్​!

