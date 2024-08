ETV Bharat / offbeat

తెలుగు వారికి ఎంతగానో నచ్చే సేమియా ఉప్మా - పొడి పొడిగా ఇలా చేసేయండి - పిల్లలు ఇష్టంగా తినేస్తారు! - Semiya Upma In Telugu

How To Make Semiya Upma in Telugu : ఇంట్లో బ్రేక్​ఫాస్ట్ ప్రిపేర్​ చేయడానికి ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేకపోతే.. చాలా మంది ఉప్మా చేసేస్తారు. ఈ ఉప్మా రెసిపీలో కొంతమందికి సేమియా ఉప్మా అంటే చాలా ఇష్టం. పిల్లలు లంచ్​బాక్స్​లో కూడా ఎంతో ఇష్టంగా దీన్ని తినేస్తారు. కానీ.. ఈ రెసిపీ పొడి పొడిగా ఉంటేనే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. ముద్ద ముద్దగా ఉంటే.. పక్కన పడేస్తారు. అందుకే.. సేమియా ఉప్మా పొడిపొడిగా ఉండడం చాలా ముఖ్యం. మరి, ఇలా టేస్టీగా ఎలా వండాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

సేమియా - గ్లాసు

క్యారెట్​- ఒకటి (సన్నగా కట్​చేసుకోవాలి)

పచ్చిబఠానీలు- అరకప్పు

ఉల్లిపాయ-1 (సన్నగా కట్​చేసుకోవాలి)

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

కరివేపాకు-ఒకటి

వేరుశనగలు- 2 టేబుల్​స్పూన్లు

నూనె-టేబుల్​స్పూన్

అల్లం తురుము-టీస్పూన్​

జీడిపప్పు-పావు కప్పు

పచ్చిమిర్చి-4

తాళింపు గింజలు- టేబుల్​స్పూన్​

సేమియా ఉప్మా తయారీ విధానం :