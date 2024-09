ETV Bharat / offbeat

సేమియా ఉప్మా ముద్ద ముద్దగా అవుతోందా? - ఇలా చేస్తే పొడిపొడిగా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది! - How to Make Semiya Upma

By ETV Bharat Telugu Team

Semiya Upma Recipe In Telugu ( ETV Bharat )

How To Make Semiya Upma in Telugu : ఇంట్లో బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెడీ​ చేయడానికి ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేకపోతే.. చాలా మంది ఉప్మా చేసేస్తారు. ఈ ఉప్మా రెసిపీల్లో రవ్వ ఉప్మా, అటుకుల ఉప్మా కంటే.. ఎక్కువ మంది సేమియా ఉప్మాని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, అందరికీ సేమియా ఉప్మా పర్ఫెక్ట్​గా పొడిపొడిగా చేయడం రాదు. ఇంట్లో ఎప్పుడూ చేసినా నీళ్లు ఎక్కువైపోయి ముద్దగా మారిపోతుంటుంది. ఇలా కాకుండా సేమియా ఉప్మా పొడిపొడిగా రావాలంటే కొన్ని టిప్స్​ పాటిస్తూ చేయాలి. ఒక్కసారి ఈ స్టోరీలో చెప్పిన విధంగా సేమియా ఉప్మా చేస్తే పిల్లలు, పెద్దలందరూ ఎంతో ఇష్టంగా లాగించేస్తారు. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం? నోరూరించే సూపర్​ టేస్టీ సేమియా ఉప్మా తయారీ విధానంపై ఓ లుక్కేయండి..!

కావాల్సిన పదార్థాలు :