ETV Bharat / offbeat

పెళ్లిలో వడ్డించే కమ్మటి స్పెషల్​ సాంబార్ ​- ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసుకోండిలా! - Wedding Style Sambar

By ETV Bharat Features Team

How to Make Sambar at Home : చాలా మందికి పెళ్లిళ్లలో వడ్డించే సాంబార్​ ఎంతో నచ్చుతుంది. ఎన్ని కర్రీలు, ఫ్రైలతో అన్నం తిన్నా కూడా.. రెండు ముద్దలు సాంబార్​తో తింటే ఆ తృప్తి మరో విధంగా ఉంటుంది. అందుకే.. ఇంట్లో ఆ టేస్ట్ చూడాలని చాలా మంది ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ.. టేస్ట్​ అంతగా రాదు. కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే.. ఈజీగా వెడ్డింగ్ స్టైల్ సాంబార్ తయారు చేయొచ్చు. మరి.. ప్రిపేర్​ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఓ లుక్కేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :