ETV Bharat / offbeat

సగ్గు బియ్యంతో నోరూరించే "రసమలై"! - బంధుమిత్రులు ఫిదా అవుతారు!! - SAGGUBIYYAM RASMALAI

- స్వీట్ లవర్స్ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! - అతిథులను సర్ ప్రైజ్ చేయండిలా

Saggubiyyam Rasmalai
Saggubiyyam Rasmalai (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 12:54 PM IST

2 Min Read

Saggubiyyam Rasmalai : కొంత మందికి స్వీట్ అంటే ఎనలేని ఇష్టం. స్వీట్ కనిపిస్తే తినకుండా ఉండలేరు. ఇలాంటి వారు దుకాణం నుంచి మిఠాయిలు తరచూ కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, దుకాణాదారులు ఎలా తయారు చేస్తారో తెలియదు. అందుకే మీరే ఇంట్లో తయారు చేసుకునే సూపర్ స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సగ్గు బియ్యంతో ప్రిపేర్ చేసే "రసమలై".

దీని రుచి అమోఘంగా ఉంటుంది. ఇంకా ప్రిపేర్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. కొత్తవాళ్లు కూడా ఈ రెసిపీని తయారు చేయొచ్చు. మరి, ఈ సగ్గుబియ్యం రసమలై తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కప్పు సగ్గుబియ్యం
  • షుగర్ పౌడర్ 2 స్పూన్లు
  • చక్కెర తగినంత
  • అర లీటరు పాలు
  • 3 యాలకుల పొడి
  • ఒక స్పూన్ నెయ్యి
  • 10 పిస్తా పప్పులు
  • ఫుడ్ కలర్ (ఆప్షనల్)

కరకరలాడే అరటి "గారెలు" - శనగపప్పు, మినపప్పు, బియ్యం లేకుండానే!

తయారీ విధానం :

  • ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో కప్పు సగ్గుబియ్యం వేసుకోండి. నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టుకోండి
  • తర్వాత నీటిని వంపేసి చేత్తో గట్టిగా వత్తుతూ పిసుక్కోవాలి. ఇలా మెత్తటి పిండిలాగా చేయాలి. అవసరమైతే ఒక స్పూన్ వరకు వాటర్ కూడా వేసుకుంటూ వత్తుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఇందులో 2 స్పూన్ల షుగర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. అంటే చక్కెరను మిక్సీ పట్టి పౌడర్ లా మార్చుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చక్కెర పూర్తిగా సగ్గుబియ్యంలో కలిసిపోతుంది. పంచదార నేరుగా వేస్తే కరగడానికి చాలా టైమ్ పడుతుంది. అందుకే పొడిగా చేసుకొని వేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద గిన్నెపెట్టి, అరలీటర్ పాలు పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి
  • ఈ లోపు సగ్గుబియ్యం పిండితో రసమలైని తయారు చేసుకోవాలి
  • ఒక్కో చిన్న ముద్దగా తీసుకొని రెండు చేతులతో బాల్ మాదిరిగా తయారు చేసి, ఆ తర్వాత రసమలై షేప్​లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి
  • పాలు మరిగిన తర్వాత ఈ రసమలై బాల్స్​ను అందులో వేసుకోవాలి
  • ఈ బాల్స్ ఐదు నిమిషాల్లోనే చక్కగా ఉడికి పైకి తేలుతాయి
  • ఇప్పుడు మరో అరకప్పు చక్కెరను వేసుకోవాలి. ఇది పౌడర్ గా వేసుకున్నా పర్వాలేదు. లేదంటే చక్కెర పలుకులను నేరుగా వేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే పాలు మరుగుతున్నాయి కాబట్టి త్వరగానే కరిగిపోతుంది.
  • తీపి ఎక్కువగా తినేవారైతే మరికొంత ఎక్కువగానే చక్కెర వేసుకోవచ్చు.
  • చక్కెర కరిగిపోయిందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత యాలకులను దంచి, పొడిగా చేసి వేసుకోవాలి
  • రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత రసమలై ఫుడ్ కలర్​ను వేసుకోవాలి
  • ఫుడ్ కలర్​ను చిన్న గిన్నెలో వేసుకొని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేసి, పాలలో పోసేస్తే సరిపోతుంది
  • మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత రసమలైకి మంచి రంగు వస్తుంది
  • ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలి. దీని ద్వారా రసమలైకి మంచి ఫ్లేవర్ రావడంతోపాటు రుచి కూడా పెరుగుతుంది
  • కాసేపు తర్వాత దించేసి సర్వింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకొని, పిస్తా పప్పుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే రసమలై అద్దిరిపోతుంది.
  • ఇంటికి బంధువులు, మిత్రులు వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిపీ చేసిపెట్టారంటే ఫిదా అవుతారు. చాలా హ్యాపీ ఫీలవుతారు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.
  • మీక్కూడా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

నోరూరించే "పెసరపప్పు జాంగ్రీ లడ్డు" - పిల్లలకు మంచి ఫుడ్!

Saggubiyyam Rasmalai : కొంత మందికి స్వీట్ అంటే ఎనలేని ఇష్టం. స్వీట్ కనిపిస్తే తినకుండా ఉండలేరు. ఇలాంటి వారు దుకాణం నుంచి మిఠాయిలు తరచూ కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, దుకాణాదారులు ఎలా తయారు చేస్తారో తెలియదు. అందుకే మీరే ఇంట్లో తయారు చేసుకునే సూపర్ స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సగ్గు బియ్యంతో ప్రిపేర్ చేసే "రసమలై".

దీని రుచి అమోఘంగా ఉంటుంది. ఇంకా ప్రిపేర్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. కొత్తవాళ్లు కూడా ఈ రెసిపీని తయారు చేయొచ్చు. మరి, ఈ సగ్గుబియ్యం రసమలై తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కప్పు సగ్గుబియ్యం
  • షుగర్ పౌడర్ 2 స్పూన్లు
  • చక్కెర తగినంత
  • అర లీటరు పాలు
  • 3 యాలకుల పొడి
  • ఒక స్పూన్ నెయ్యి
  • 10 పిస్తా పప్పులు
  • ఫుడ్ కలర్ (ఆప్షనల్)

కరకరలాడే అరటి "గారెలు" - శనగపప్పు, మినపప్పు, బియ్యం లేకుండానే!

తయారీ విధానం :

  • ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో కప్పు సగ్గుబియ్యం వేసుకోండి. నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టుకోండి
  • తర్వాత నీటిని వంపేసి చేత్తో గట్టిగా వత్తుతూ పిసుక్కోవాలి. ఇలా మెత్తటి పిండిలాగా చేయాలి. అవసరమైతే ఒక స్పూన్ వరకు వాటర్ కూడా వేసుకుంటూ వత్తుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఇందులో 2 స్పూన్ల షుగర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. అంటే చక్కెరను మిక్సీ పట్టి పౌడర్ లా మార్చుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చక్కెర పూర్తిగా సగ్గుబియ్యంలో కలిసిపోతుంది. పంచదార నేరుగా వేస్తే కరగడానికి చాలా టైమ్ పడుతుంది. అందుకే పొడిగా చేసుకొని వేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద గిన్నెపెట్టి, అరలీటర్ పాలు పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి
  • ఈ లోపు సగ్గుబియ్యం పిండితో రసమలైని తయారు చేసుకోవాలి
  • ఒక్కో చిన్న ముద్దగా తీసుకొని రెండు చేతులతో బాల్ మాదిరిగా తయారు చేసి, ఆ తర్వాత రసమలై షేప్​లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి
  • పాలు మరిగిన తర్వాత ఈ రసమలై బాల్స్​ను అందులో వేసుకోవాలి
  • ఈ బాల్స్ ఐదు నిమిషాల్లోనే చక్కగా ఉడికి పైకి తేలుతాయి
  • ఇప్పుడు మరో అరకప్పు చక్కెరను వేసుకోవాలి. ఇది పౌడర్ గా వేసుకున్నా పర్వాలేదు. లేదంటే చక్కెర పలుకులను నేరుగా వేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే పాలు మరుగుతున్నాయి కాబట్టి త్వరగానే కరిగిపోతుంది.
  • తీపి ఎక్కువగా తినేవారైతే మరికొంత ఎక్కువగానే చక్కెర వేసుకోవచ్చు.
  • చక్కెర కరిగిపోయిందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత యాలకులను దంచి, పొడిగా చేసి వేసుకోవాలి
  • రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత రసమలై ఫుడ్ కలర్​ను వేసుకోవాలి
  • ఫుడ్ కలర్​ను చిన్న గిన్నెలో వేసుకొని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేసి, పాలలో పోసేస్తే సరిపోతుంది
  • మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత రసమలైకి మంచి రంగు వస్తుంది
  • ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలి. దీని ద్వారా రసమలైకి మంచి ఫ్లేవర్ రావడంతోపాటు రుచి కూడా పెరుగుతుంది
  • కాసేపు తర్వాత దించేసి సర్వింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకొని, పిస్తా పప్పుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే రసమలై అద్దిరిపోతుంది.
  • ఇంటికి బంధువులు, మిత్రులు వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిపీ చేసిపెట్టారంటే ఫిదా అవుతారు. చాలా హ్యాపీ ఫీలవుతారు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.
  • మీక్కూడా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

నోరూరించే "పెసరపప్పు జాంగ్రీ లడ్డు" - పిల్లలకు మంచి ఫుడ్!

For All Latest Updates

TAGGED:

SAGGUBIYYAM RASMALAISAGGUBIYYAM SWEETHOW TO MAKE RASMALAI SWEETRASMALAISAGGUBIYYAM RASMALAI

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.