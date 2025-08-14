Saggubiyyam Atlu Recipe in Telugu : పాయసం తయారీలో సగ్గుబియ్యం ఎక్కువ ఉపయోగిస్తుంటాం. అలాగే ఎండాకాలంలో సగ్గుబియ్యంతో వడియాలు కూడా చేస్తుంటారు. అయితే, కొత్తగా ఆలోచించాలి కానీ, సగ్గుబియ్యంతో అట్లు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా సగ్గుబియ్యం చేసిన అట్లు పైన క్రిస్పీగా, లోపల మెత్తగా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. మరి సింపుల్గా రుచికరంగా ఉండే సగ్గుబియ్యం అట్లు ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
సగ్గుబియ్యం అట్లు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- కప్పు - సగ్గుబియ్యం
- పావు కప్పు - పల్లీలు
- ఆలూ - 2
- సన్నగా తరిగిన - కొత్తిమీర
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- పచ్చిమిర్చి -3
- వెల్లుల్లి - 5
- అర టీ స్పూన్ - రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- నెయ్యి లేదా నూనె - సరిపడా
సగ్గుబియ్యం అట్లు తయారీ విధానం
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కప్పు సగ్గుబియ్యం వేసి రెండుసార్లు బాగా కడగండి. ఆపై ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి కనీసం 4 గంటలు నానబెట్టుకోవాలి.
- మీరు ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి సగ్గుబియ్యం అట్లు చేసుకోవాలనుకుంటే రాత్రి సగ్గుబియ్యం నానబెట్టుకోవచ్చు.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి పావు కప్పు పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించండి.
- పల్లీలు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- పల్లీలు చల్లారిన తర్వాత వాటిని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోండి. ఇందులో పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన ఈ పచ్చిమిర్చి-పల్లీల మిశ్రమం పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పొటాటోల పైన పొట్టు తీసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికించిన ఆలూ ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. తర్వాత గ్రేటర్ సహాయంతో ఆలూ తురుముకోవాలి.
- ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యంలో గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి-పల్లీల మిశ్రమం, తురిమిన ఆలూ మిశ్రమం వేయండి. అలాగే సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, అర టీ స్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర, రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా బాగా చేతితో కలపండి.
- ఈ పిండి కలపడం కోసం నీళ్లు అస్సలు ఉపయోగించవద్దు. ఆలూలోని తడితోనే పిండి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై పెనం పెట్టి హీట్ చేయండి. పెనం వేడయ్యేలోపు ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్కి నెయ్యి లేదా నూనె అప్లై చేయండి. ఇప్పుడు కొద్దిగా సగ్గుబియ్యం పిండిని కవర్పై వేసి మందంగా అట్టు మాదిరిగా రెడీ చేసుకోవాలి.
- తయారు చేసుకున్న సగ్గుబియ్యం అట్టుని పెనంపై వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. 3 లేదా 4 నిమిషాలు అట్టుని ఫ్రై చేసిన తర్వాత మరొక వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి.
- రెండు పక్కలా చక్కగా కాల్చుకున్న సగ్గుబియ్యం అట్టుని ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. మిగిలిన పిండితో ఇలా సింపుల్గా సగ్గుబియ్యం అట్లు రెడీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- వేడివేడిగా ఈ సగ్గుబియ్యం అట్లు టమోటా, అల్లం పచ్చడితో ఎంతో బాగుంటాయి. రుచికరమైన సగ్గుబియ్యం అట్లు తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి!
