రోడ్​ సైడ్​ ముంత మసాలా ఇప్పుడు ఇంట్లోనే! - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తూ చేస్తే సూపర్​ టేస్టీ! - How to Make Road Side Munta Masala

By ETV Bharat Telugu Team

How to Make Road Side Munta Masala at Home: ముంత మసాలా.. ఈ పేరు వింటేనే చాలా మంది మౌత్​ వాటరింగ్​ అవుతుంది. కొంచెం కారంగా.. కొంచెం ఉప్పగా.. కొంచెం పుల్లగా ఉండే దీనిని తింటే కలిగే ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అలా సాయంత్రం సమయాన అలా నడుచుకుంటూ దీనిని తింటుంటే వచ్చే కిక్కు వేరేగా ఉంటుంది. మరమరాలు, నిమ్మరసం, మసాలాలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇలా ఒక్కటేమిటి.. అందులో ఉన్న ప్రతీ రుచి అమోఘమే.

అయితే చాలా మంది రోడ్​ సైడ్​ బండ్ల మీద లభించే రుచితో.. దీనిని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలనుకుంటారు. కానీ.. ఆ టేస్ట్​ మాత్రం రాదు. అలాంటప్పుడు కొన్ని టిప్స్​ పాటిస్తూ ముంత మసాలా చేసేస్తే టేస్ట్​ అమోఘం. మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో చూద్దాం..

ముంత మసాలా కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు: