ETV Bharat / offbeat

ఫిష్​ పులుసు పెట్టాలంటే చేపలే ఉండాలా ఏంటి? - వీటితో పులుసు పెడితే వహ్వా అనాల్సిందే! - How to Make Raw Banana Pulusu

By ETV Bharat Telugu Team

How to Make Raw Banana Pulusu With Fish Taste : మాంసాహార ప్రియులు చికెన్‌, మటన్‌ తిని బోరు కొట్టిన సమయంలో వారి దృష్టి చేపల మీదకు వెళ్తుంది. చేపలతో పులుసు, కూర, వేపుడు, పచ్చడి, బిర్యాని, పకోడి, ఫిష్‌ కట్లెట్‌, ఫింగర్‌, అపోలో ఫిష్‌ వేపుడు సహా పలు వంటకాలు చేసుకోవచ్చు. చదువుతుంటేనే నోరు ఉరుతుంది కదూ... ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది. అయితే చేపల పులుసు చేయాలంటే కచ్చితంగా చేప ముక్కలు ఉండాల్సిందే. కానీ ఇంట్లో చేప ముక్కలు లేకపోయినా అప్పటికప్పుడు రుచికరమైన ఫిష్​ పులుసు పెట్టేయొచ్చు. ఏంటీ చేపలు లేకుండా పులుసు పెట్టొచ్చా అని అనుమానం.. అయితే ఈ స్టోరీ చదివి..మీరే చూడండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

ధనియాలు - 1 టేబుల్​ స్పూన్​

జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్​

ఆవాలు - 1 టేబుల్​ స్పూన్​

ఉల్లిపాయలు - 2

పచ్చిమిర్చి -4

వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10

అల్లం ముక్క - చిన్నది

కారం - రుచికి సరిపడా

ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

పసుపు - కొద్దిగా

నిమ్మరసం - అర చెంచా

నూనె - సరిపడా

మెంతులు - పావు చెంచా

కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు

టమాటా - 2

చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజంతా

నీరు - సరిపడా

కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

బియ్యం కడిగిన నీరు - 2 కప్పులు

పచ్చి అరటి కాయలు - 2

ఎగ్ లేకుండా ప్యూర్ "వెజ్ బుర్జీ" - నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు! - టేస్ట్ కేక​! - Veg Bhurji Recipe