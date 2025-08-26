ETV Bharat / offbeat

"వినాయక చవితి స్పెషల్ రెసిపీ" - పాయసం లేకుండా "రవ్వ ఉండ్రాళ్లు" - RAVA UNDRALLU RECIPE

రవ్వ ఉండ్రాళ్లు ఎప్పుడైనా చేసి చూశారా? - ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది!

How To Make Rava Undrallu In Telugu
How To Make Rava Undrallu In Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read

How To Make Rava Undrallu In Telugu: వినాయక చవితికి ప్రత్యేకంగా గణపతికి నైవేద్యంగా సమర్పించేందుకు సాధారణంగా ఉండ్రాళ్లు, పాయసంతో చేసిన ఉండ్రాళ్లను ఇప్పటి వరకూ చేయడం చూసి ఉంటారు. కానీ పాయసం లేకుండా బియ్యపు రవ్వతోనే రవ్వ ఉండ్రాళ్లను ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? ఇంట్లో ఉన్న బియ్యంతోనే చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా నైవేద్యాలకూ అనువుగా ఉంటుంది. అలాంటి రవ్వ లడ్డూను ఏ విధంగా సిద్ధం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

How To Make Rava Undrallu In Telugu
How To Make Rava Undrallu In Telugu (gettyimages)

రవ్వ లడ్డూ తయారీకి కావాల్సిన పదార్ధాలు:

  • బియ్యం - 200 గ్రాములు
  • పచ్చి శెనగపప్పు - రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - రెండు టీ స్పూన్లు
How To Make Rava Undrallu In Telugu
How To Make Rava Undrallu In Telugu (gettyimages)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి ఒక కప్పు బియ్యాన్ని తీసుకుని దాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. ఆ తర్వాత కడిగిన నీళ్లను మొత్తం వేరే పాత్రలోకి వంపెయ్యాలి. కడిగిన బియ్యాన్ని ఓ పక్కన పెట్టుకుని ఉంచాలి. రవ్వ ఉండ్రాళ్లను రేషన్​ బియ్యంతోనైనా చేసుకోవచ్చు. వేరే గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్​ల పచ్చి శెనగపప్పును తీసుకుని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • పచ్చి శెనగపప్పును దాదాపు అరగంటసేపు పాటు నానబెట్టి ఉంచాలి. అదే విధంగా నానబెట్టిన బియ్యాన్ని దాదాపు 15 నిమిషాల తర్వాత తీసుకోవాలి. బియ్యానికి ఉన్న తడి అంతా ఆరిపోయి పొడిపొడిగా తయారవుతుంది. ఆరిన బియ్యాన్ని మిక్సీ గిన్నెలోకి పోసి రవ్వగా వచ్చే విధంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఎలా వస్తుందో చూసుకుని చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రవ్వగా మారిన బియ్యాన్ని బయటకు తీసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత చేతితో పట్టుకుని చూస్తే చేతికి అంటుకోకూడదు.
How To Make Rava Undrallu In Telugu
How To Make Rava Undrallu In Telugu (gettyimages)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని దానిపై కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఇంతకు ముందు మనం ఏ కప్పుతో అయితే బియ్యాన్ని కొలిచి తీసుకున్నామో అదే కప్పు కొలతతో రెండు గ్లాసుల నీటిని పోసుకోవాలి. ఈ నీళ్లు వేడెక్కుతుండగా నానబెట్టిన పచ్చి శెనగపప్పును తీసుకుని రెండు మూడు నిమిషాల పాటు అందులో ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇందులో అరటీ స్పూన్ ఉప్పు, మరో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న బియ్యపు రవ్వను అందులో వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించినట్లయితే రవ్వ గట్టిగా దగ్గరకు పడుతుంది.
How To Make Rava Undrallu In Telugu
How To Make Rava Undrallu In Telugu (gettyimages)
  • మంట మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఉడకనివ్వాలి. నాలుగు నిమిషాల తరువాత మూత తీసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని రవ్వను వేరే ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. రెండు నిమిషాల పాటు బాగా చల్లారిన తర్వాత దీంట్లో ఒక టేబుల్​ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలుపుకోవాలి. మనం ఉండ్రాళ్లను ఏ విధంగానైతే చేస్తామో అదే విధంగా వీటినీ చేసుకోవాలి.
  • రవ్వ ఉండ్రాళ్లను ఉడికించడానికి ఓ గిన్నెలో నీటిని తీసుకుని దాన్ని స్టవ్​ పై పెట్టుకోవాలి. మరోపక్క స్టీమింగ్ బౌల్​ని​ తీసుకుని ఉండ్రాళ్లు అతుక్కోకుండా పాత్రకు నూనెను రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఉండ్రాళ్లను ఆ పాత్రలో వేసుకుని వాటర్​ వేసిన గిన్నెపై పెట్టుకుని 7 నిమిషాల పాటు ఉంచాలి. కాసేపటి తర్వాత చూస్తే రవ్వ ఉండ్రాళ్లు రెడీ! ప్రస్తుతం వినాయక చవితి సందర్భంగా గణపతికి నైవేద్యంగా సమర్పించేందుకు ఈ రవ్వ ఉండ్రాళ్లు అనువుగా ఉంటాయి. మీరు కూడా ఇంట్లో రవ్వ ఉండ్రాళ్లను ప్రిపేర్ చేసి చూడండి.

