"రవ్వ లడ్డూలు" అంటే ఇలా ఉండాలి - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ఎన్ని రోజులైనా మృదువుగా ఉంటాయి! - RAVA LADDU RECIPE

రవ్వ లడ్డూలు చేస్తున్నారా ? - ఇలా చేస్తే అద్దిరిపోతాయి!

Rava Laddu Recipe
How to Make Rava Laddu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 7:46 PM IST

How to Make Rava Laddu Recipe : సంక్రాంతి పండగ రోజుల్లో చేసుకునే సకినాలు, గారెలు, మురుకులు, అరిసెలు, లడ్డూలు ఇలా రకరకాల పిండి వంటలు నోరూరిస్తాయి. అయితే, వీటిలో ఎక్కువ మందికి రవ్వ లడ్డూలంటే ఎంతో ఇష్టం. కొంతమందికి రవ్వ లడ్డూలు చేస్తే పర్ఫెక్ట్​గా కుదరవు. అయితే, ఇలాంటి వారు ఒక్కసారి ఈ స్టోరీలో చెప్పిన విధంగా రవ్వ లడ్డూలు ప్రిపేర్​ చేయండి. ఎంతో చక్కగా అద్భుతంగా వస్తాయి. ఇక్కడ చెప్పిన కొలతలతో చేస్తే ఫస్ట్​ టైమ్​ చేసే వారు కూడా ఈజీగా చేసేయచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా అందరికీ ఇష్టమైన రవ్వ లడ్డూలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Rava Laddu Recipe
Rava Laddu Recipe (getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు, కిస్మిస్ - పావు కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్

పాకం కోసం :

  • పంచదార - పావు తక్కువ రెండు కప్పులు
  • వాటర్ - అర కప్పు
Rava Laddu Recipe
Rava Laddu Recipe (getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌపై కడాయి పెట్టి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. వేడివేడి నెయ్యిలో జీడిపప్పు, కిస్మిస్​ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోండి.
  • అనంతరం అదే కడాయిలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కరిగించండి. ఇందులో బొంబాయి రవ్వ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారి, మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • (ఇందుకోసం 10-15 నిమిషాల టైమ్ పట్టచ్చు. రవ్వను ఎంత బాగా వేయించుకుంటే రవ్వ లడ్డూ రుచి అంత బాగుంటుందని గుర్తుంచుకోండి.)
Rava Laddu Recipe
Rava Laddu Recipe (getty images)
  • రవ్వ లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్లో వేగిన తర్వాత పచ్చికొబ్బరి తురుముని వేసుకొని ఒకసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు సన్నని సెగ మీద మరో 10 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఈ టైమ్​లో ఒకటి నుంచి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల వరకు నెయ్యిని అదనంగా వేసుకొని నిదానంగా గరిటెతో కలుపుతూ చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • రవ్వ దోరగా వేగి కమ్మని సువాసన వచ్చినప్పుడు యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్​ చేయండి. ఇప్పుడు మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ఇందులోనే వేయించుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Rava Laddu Recipe
Rava Laddu Recipe (getty images)
  • ఇప్పుడు పాకాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి స్టౌపై కడాయి పెట్టండి. ఇందులో పంచదార, అర కప్పు వాటర్ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద చక్కెర కరిగేంత వరకు మరిగించుకోవాలి.
  • చక్కెర కరిగి లేత తీగ పాకం వచ్చాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేసుకొని గరిటెతో కలుపుకోవాలి. ఆపై లో ఫ్లేమ్ మీద మరో 2 నుంచి 3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ ఆఫ్​ చేసి మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం మిశ్రమం కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతులకు నెయ్యి రాసుకుని లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి.
  • అంతే, ఇలా రెడీ చేసుకుంటే నోరూరించే "రవ్వ లడ్డూలు" రెడీ!
  • ఈ రవ్వ లడ్డూలను గాలి చొరబడని డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే కనీసం నెల రోజుల పాటు గట్టి పడకుండా ఫ్రెష్​ ఉంటాయి!

