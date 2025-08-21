How to Make Rava Laddu Recipe : సంక్రాంతి పండగ రోజుల్లో చేసుకునే సకినాలు, గారెలు, మురుకులు, అరిసెలు, లడ్డూలు ఇలా రకరకాల పిండి వంటలు నోరూరిస్తాయి. అయితే, వీటిలో ఎక్కువ మందికి రవ్వ లడ్డూలంటే ఎంతో ఇష్టం. కొంతమందికి రవ్వ లడ్డూలు చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కుదరవు. అయితే, ఇలాంటి వారు ఒక్కసారి ఈ స్టోరీలో చెప్పిన విధంగా రవ్వ లడ్డూలు ప్రిపేర్ చేయండి. ఎంతో చక్కగా అద్భుతంగా వస్తాయి. ఇక్కడ చెప్పిన కొలతలతో చేస్తే ఫస్ట్ టైమ్ చేసే వారు కూడా ఈజీగా చేసేయచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా అందరికీ ఇష్టమైన రవ్వ లడ్డూలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హెల్దీ రెసిపీ "ఉలవల కారం పొడి" - ఇలా ఓ సారి చేసి పెట్టుకుంటే కమ్మగా ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు, కిస్మిస్ - పావు కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - ఒకటిన్నర కప్పులు
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
పాకం కోసం :
- పంచదార - పావు తక్కువ రెండు కప్పులు
- వాటర్ - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌపై కడాయి పెట్టి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. వేడివేడి నెయ్యిలో జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
- అనంతరం అదే కడాయిలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కరిగించండి. ఇందులో బొంబాయి రవ్వ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారి, మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- (ఇందుకోసం 10-15 నిమిషాల టైమ్ పట్టచ్చు. రవ్వను ఎంత బాగా వేయించుకుంటే రవ్వ లడ్డూ రుచి అంత బాగుంటుందని గుర్తుంచుకోండి.)
- రవ్వ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లో వేగిన తర్వాత పచ్చికొబ్బరి తురుముని వేసుకొని ఒకసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు సన్నని సెగ మీద మరో 10 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఈ టైమ్లో ఒకటి నుంచి రెండు టేబుల్స్పూన్ల వరకు నెయ్యిని అదనంగా వేసుకొని నిదానంగా గరిటెతో కలుపుతూ చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- రవ్వ దోరగా వేగి కమ్మని సువాసన వచ్చినప్పుడు యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయండి. ఇప్పుడు మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ఇందులోనే వేయించుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పాకాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి స్టౌపై కడాయి పెట్టండి. ఇందులో పంచదార, అర కప్పు వాటర్ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద చక్కెర కరిగేంత వరకు మరిగించుకోవాలి.
- చక్కెర కరిగి లేత తీగ పాకం వచ్చాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేసుకొని గరిటెతో కలుపుకోవాలి. ఆపై లో ఫ్లేమ్ మీద మరో 2 నుంచి 3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ ఆఫ్ చేసి మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం మిశ్రమం కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతులకు నెయ్యి రాసుకుని లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి.
- అంతే, ఇలా రెడీ చేసుకుంటే నోరూరించే "రవ్వ లడ్డూలు" రెడీ!
- ఈ రవ్వ లడ్డూలను గాలి చొరబడని డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే కనీసం నెల రోజుల పాటు గట్టి పడకుండా ఫ్రెష్ ఉంటాయి!
చిరు జల్లుల్లో ఘాటైన "కమ్మటి రసం" - అన్నంలోకంటే తాగితే చాలనిపిస్తుంది!
ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి "కొత్త చట్నీ" - ఎండు మిర్చి చింతపండుతో ఎంతో టేస్టీ టిఫిన్లు!