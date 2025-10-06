నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - రక్తం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు సూపర్ ఫుడ్
- చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు! - పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు
Published : October 6, 2025 at 12:40 PM IST
raagi pindi palli Laddu : ఇంట్లో చిరుతిళ్లు ఎంతో ముఖ్యం! అవును.. మనం పెద్దగా పట్టించుకోముగానీ, పిల్లలు తరచుగా దుకాణాల్లోని జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగానే ఖాళీ చేసేస్తుంటారు. దీనివల్ల పెద్దలు డబ్బు, పిల్లలు ఆరోగ్యం కోల్పోతుంటారు. అందుకే ఈ పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోవాలి. ఇందుకోసం పిల్లలు దుకాణం వైపు వేలు చూపించకముందే మీరు వారి చేతికి స్నాక్స్ అందివ్వాలి.
పిల్లలు ఎలాగో స్వీట్స్, చాక్లెట్స్ ఎక్కువగా తింటారు. అలాంటి ఓ రెసిపీనే మీరు హెల్దీగా తయారు చేసి ఇస్తే సరి. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం దక్కుతుంది. మీకూ డబ్బు సేవ్ అవుతుంది. అలాంటి రెసిపీనే ఈ రాగి పిండి - పల్లీ లడ్డు. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి - రెండు చెక్కలు
- నెయ్యి - 4 స్పూన్లు
- రాగి పిండి - 3 కప్పులు
- బెల్లం - కప్పు
- ఖర్జూరాలు - అర కప్పు
- యాలకులు - 4
- డ్రై ఫ్రూట్స్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో పల్లీలు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌమీద అదే పాన్ పెట్టి అందులో స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగానే తురుముకున్న పచ్చికొబ్బరిని వేసుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చక్కగా వేగిందనుకున్న తర్వాత మొత్తం ఒక బేసిన్ లో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు మరోసారి పాన్ పెట్టుకొని అందులో స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత 3 కప్పుల రాగి పిండి వేసుకోవాలి
- నెయ్యి పూర్తిగా కలిసిపోయేలా పిండిని గరిటతో కలుపుతూ ఉండాలి. కాసేపు తర్వాత పిండి కాస్త రంగు మారే వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఈ గ్యాప్లో ముందుగా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పల్లీలను మిక్సీ పట్టుకోవాలి
- మిక్సీ జార్లో పల్లీలతోపాటు బెల్లం, ఖర్జూరాలు, యాలకులు వేసి చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
- గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ పల్లీ బాదం మిశ్రమాన్ని కొబ్బరి తురుము మిశ్రమం వేసుకున్న బేసిన్లో వేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న రాగి పండిని కూడా ఇందులోనే వేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు మరోసారి పాన్ స్టౌ మీద పెట్టుకొని స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన తర్వాత అందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ను వేసుకోవాలి.
గోధుమపిండితో నోరూరించే "లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేకుండా తక్కువ టైమ్లోనే రెడీ!
- డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎన్ని వీలైతే అన్ని వేసుకోవాలి. బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా, కిస్ మిస్ ఇలా ఎన్ని రకాలు కావాలంటే అన్ని రకాలూ వేసుకోవచ్చు. వీటిని నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకోవాలి. అయితే కిస్ మిస్ మాత్రం డ్రై నట్స్ వేగిన కాసేపటి తర్వాత అందులో వేయాలి. ముందుగా వేస్తే మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
- చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వాటిని కూడా బేసిన్ లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే చేయి పెడితే కాలుతుంది. అందుకే గరిటతో కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చేత్తో పట్టుకునేంత వేడిగా ఉన్నప్పుడే పిండిని చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని లడ్డూలుగా తయారు చేసుకోవాలి.
- అంతే.. ఎంతో హెల్దీగా ఉండే రాగి పిండి లడ్డూలు సిద్ధమైపోతాయి.
- రాగుల్లో కావాల్సినంత ఐరన్ ఉంటుంది. ఇంకా బెల్లం కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. పల్లీలు, డ్రై ఫ్రూట్స్లో ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అందుకే రక్తహీనతతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ లడ్డూలు ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
- పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పెద్దలు కూడా రోజూ ఒకలడ్డూ తింటే చాలా మంచిది. అందుకే తప్పకుండా ఈ లడ్డూలు ప్రిపేర్ చేసుకోండి.
కమ్మని "కొబ్బరి రవ్వ లడ్డూలు" - ఇలా చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!