"పూరీ" ఇక ఆయిల్ ఫుడ్ కాదు - నూనె లేకుండానే పొంగుతుంది!
- మీకు నచ్చిన టిఫెన్ ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగించండి - డీప్ ఫ్రై చేయకుండానే!
Published : October 7, 2025 at 10:30 AM IST
Puri without oil : ఉదయం అల్పాహారంలో మీకు ఏ టిఫెన్ నచ్చుతుందని అడిగితే మెజారిటీ జనం చెప్పే మాట పూరీ. కానీ, దాన్ని పూర్తిగా ఆయిల్లో ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది పూరీలకు దూరంగా ఉంటారు. దానివల్ల చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని భావిస్తుంటారు. పూరీ అంటే ఎంతో ఇష్టమైనప్పటికీ, తప్పదంటూ దాన్ని కష్టంగా పక్కన పెడుతుంటారు.
మీరు కూడా ఇలాగే పూరీలను కష్టం మీద దూరంగా పెడుతున్నారా? ఇక, ఆ అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ ఆయిల్తో హెల్దీగా పూరీలు తయారు చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన బ్రేక్ ఫాస్ట్ను ఇష్టంగా ఆరగించొచ్చు. మరి, అది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో, దానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఓవెన్లో ఇలా :
- ముందుగా పూరీ పిండిని కలుపుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, స్మూత్ గా రావడం కోసం కాస్త ఆయిల్ కూడా చేర్చి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- తరవాత చిన్న చిన్న పూరీల్లా ఒత్తుకోవాలి.
- అలా తయారు చేసుకున్న పూరీలకు కాస్త ఆయిల్ ఆప్లై చేసి మైక్రోవేవ్ లో సేఫ్ ప్లేటులో పెట్టాలి.
- మధ్య మధ్యలో అటూ ఇటూ టర్న్ చేస్తూ 2 నిమిషాలు కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది
- అద్దిరిపోయే పూరీలు పెద్దగా ఆయిల్ లేకుండానే మీ ప్లేటులోకి వచ్చేస్తాయి
- మీరు కావాలంటే బేకింగ్ పద్ధతిలో కూడా పూరీలను తయారు చేసుకోవచ్చు.
- ఇందు కోసం ఓవెన్ను ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. 200 డిగ్రీస్ వద్ద హీట్ చేసుకొని, ఆ తర్వాత పూరీలను బేకింగ్ ట్రేలో ఉంచాలి. సుమారు 8 నుంచి 10 నిమిషాలు బేక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఎయిర్ ఫ్రైయర్ పూరీ :
- ఓవెన్ లో కాకుండా ఎయిర్ ఫ్రైయర్ లోనూ పూరీలు తయారు చేసుకోవచ్చు
- ఇందు కోసం ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. 180 డిగ్రీస్ వరకు హీట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
- ఇప్పుడు ఒత్తుకున్న పూరీలకు ఇరు వైపులా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. కావాలనుకున్నవారు నెయ్యి కూడా వాడుకోవచ్చు.
- తర్వాత ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ట్రేలో పూరీలను పెట్టి, 7 నుంచి 8 నిమిషాలు ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది. మధ్యలో అటూ ఇటూ తిప్పాలి.
- అంతే, మీకు ఇష్టమైన పూరీలు చాలా తక్కువ ఆయిల్ తో, ఇంకా తక్కువ సమయంలోనూ పూర్తవుతాయి.
ఇడ్లీ పాత్రలోనూ :
- పూరీలను ఇడ్లీ పాత్రలో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?
- దీని కోసం ముందుగా ఇడ్లీ గిన్నెలో నీళ్లు మరిగించాలి.
- ఈ లోపు ఇడ్లీ ప్లేటుకు ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆ ప్లేటుపై పూరీలను ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు పూరీలు ఉంచిన ప్లేటును ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టి 5 నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పూరీలను రెండో వైపు తిప్పి మరో 5 నిమిషాలు ఉంచి దించాలి.
- ఇలా కుక్ చేసుకున్న పూరీలను ఒక మందం పాటి ప్లేటులోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పు గిన్నె పెట్టి, అందులో ఒక చిన్న గిన్నె బోర్లించి, దాని మీద పూరీల ప్లేటు పెట్టి, మొత్తం కవరయ్యేలా ఒక ప్లేటుతో మూత పెట్టాలి.
- స్టౌ సిమ్ లో పెట్టి 10 నిమిషాలపాటు కుక్ చేస్తే సరి. పూరీలు కరకరలాడుతూ వస్తాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. బరువు తగ్గాలంటూ ఆయిల్ ఫుడ్ కు దూరంగా ఉండే వాళ్లు కూడా ఈ పూరీలను ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకుండా తినేయొచ్చు.
