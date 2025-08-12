ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "రొయ్యల మసాలా కర్రీ" -సింపుల్​గా ఇలా చేయండి రుచి అస్సలు మర్చిపోలేరు! - SPICY PRAWNS CURRY

నాన్​వెజ్​ ప్రియులకు ఎంతో ఇష్టమైన రొయ్యలతో -అద్దిరిపోయే ప్రాన్స్​ మసాలా కర్రీ!

Spicy Prawns Curry in Telugu
Spicy Prawns Curry in Telugu (ETV Bharat)
Spicy Prawns Curry in Telugu : నాన్​వెజ్​లో మటన్ తర్వాత రొయ్యలు కాస్త ఎక్కువ ధర ఉంటాయి. మంచిగా మసాలాలు దట్టించి రొయ్యల కర్రీ వండితే తృప్తిగా భోజనం చేసేయచ్చు. అయితే, కొందరికి రొయ్యల కర్రీ ఎలా వండాలో తెలియకపోవచ్చు. అలాంటి వారు ఇలా సింపుల్​గా ఇంట్లో ట్రై చేయండి, ఎంతో బాగా కుదురుతుంది. ఈ రొయ్యల మసాలా కర్రీ వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ టేస్ట్​గా ఉంటుంది.

prawn
prawn (ETV Bharat)

స్పైసీ రొయ్యల కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • రొయ్యలు - పావు కేజీ
  • ఉప్పు, కారం - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి -4
  • అల్లం తరుగు - టేబుల్​స్పూన్
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 6
  • 5- టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్
  • కరివేపాకు - 2
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
  • టీ స్పూన్ - ధనియాల పొడి
  • పావు లీటర్​ - నీళ్లు
  • అర టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
  • సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
ఉల్లిపాయ
ఉల్లిపాయ (getty images)

స్పైసీ రొయ్యల కర్రీ తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పావు కేజీ రొయ్యలు తీసుకొని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి రెండు నిమిషాలపాటు బాగా కలపండి. ఆపై బౌల్​పై మూత పెట్టి గంటపాటు ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టుకోవాలి.
  • ఈ లోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లోకి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం తరుగు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
వెల్లుల్లి
వెల్లుల్లి (getty images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి 4 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో మ్యారినేట్ చేసుకున్న రొయ్యలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • రొయ్యలు సగం వరకు ఉడికేలా వేయించుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అదే కడాయిలో మరో టేబుల్​స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఇందులో కరివేపాకు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన ఆనియన్-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయండి.
  • తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేయండి. అలాగే టీ స్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి వేసి నిమిషంపాటు వేయించండి.
పచ్చిమిర్చి
పచ్చిమిర్చి (getty images)
  • ఇందులో పావు లీటర్​ నీళ్లు పోసి బాగా మరిగించుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు ముందుగా వేయించిన రొయ్యలు వేసి కడాయి పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • రొయ్యలు చక్కగా ఉడకడానికి సుమారు 8-10 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. అంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • రొయ్యల కర్రీలో ఆయిల్​ పైకి తేలే వరకు ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
కొత్తిమీర
కొత్తిమీర (getty images)

ఓ నిమిషంపాటు ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన రొయ్యల మసాలా కర్రీ మీ ముందుంటుంది. వేడివేడి అన్నం, పుల్కా, చపాతీల్లోకి ఈ రొయ్యల మసాలా కర్రీ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసే ఈ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ రొయ్యల కర్రీ నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి!

