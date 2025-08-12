Spicy Prawns Curry in Telugu : నాన్వెజ్లో మటన్ తర్వాత రొయ్యలు కాస్త ఎక్కువ ధర ఉంటాయి. మంచిగా మసాలాలు దట్టించి రొయ్యల కర్రీ వండితే తృప్తిగా భోజనం చేసేయచ్చు. అయితే, కొందరికి రొయ్యల కర్రీ ఎలా వండాలో తెలియకపోవచ్చు. అలాంటి వారు ఇలా సింపుల్గా ఇంట్లో ట్రై చేయండి, ఎంతో బాగా కుదురుతుంది. ఈ రొయ్యల మసాలా కర్రీ వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ టేస్ట్గా ఉంటుంది.
స్పైసీ రొయ్యల కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- రొయ్యలు - పావు కేజీ
- ఉప్పు, కారం - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి -4
- అల్లం తరుగు - టేబుల్స్పూన్
- పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 6
- 5- టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్
- కరివేపాకు - 2
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
- టీ స్పూన్ - ధనియాల పొడి
- పావు లీటర్ - నీళ్లు
- అర టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
- సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
స్పైసీ రొయ్యల కర్రీ తయారీ విధానం
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పావు కేజీ రొయ్యలు తీసుకొని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి రెండు నిమిషాలపాటు బాగా కలపండి. ఆపై బౌల్పై మూత పెట్టి గంటపాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి.
- ఈ లోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లోకి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం తరుగు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టి 4 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో మ్యారినేట్ చేసుకున్న రొయ్యలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- రొయ్యలు సగం వరకు ఉడికేలా వేయించుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే కడాయిలో మరో టేబుల్స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఇందులో కరివేపాకు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన ఆనియన్-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయండి.
- తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేయండి. అలాగే టీ స్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి వేసి నిమిషంపాటు వేయించండి.
- ఇందులో పావు లీటర్ నీళ్లు పోసి బాగా మరిగించుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు ముందుగా వేయించిన రొయ్యలు వేసి కడాయి పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- రొయ్యలు చక్కగా ఉడకడానికి సుమారు 8-10 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. అంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- రొయ్యల కర్రీలో ఆయిల్ పైకి తేలే వరకు ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
ఓ నిమిషంపాటు ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన రొయ్యల మసాలా కర్రీ మీ ముందుంటుంది. వేడివేడి అన్నం, పుల్కా, చపాతీల్లోకి ఈ రొయ్యల మసాలా కర్రీ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసే ఈ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ రొయ్యల కర్రీ నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి!
