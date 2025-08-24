Pesara pappu laddu : స్వీట్ లవర్స్కు లడ్డూలంటే చాలా ఇష్టం. ఎన్ని పెట్టినా ఇష్టంగా లాగిస్తారు. అయితే, చాలా స్వీట్లు ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. అందుకే మీ కోసం హెల్దీగా ఉండే లడ్డూ రెసిపీనీ తీసుకొచ్చాం. అందే పెసరపప్పు జాంగ్రీ లడ్డూ. ఈ స్వీట్ చాలా రుచికరంగా ఉండడంతోపాటు ఆరోగ్యంగానూ ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కప్పు పెసర్లు
- అరకప్పు బెల్లం
- నాలుగైదు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి
- 10 బాదం పప్పులు
- 10 జీడిపప్పు
- 10 కిస్మిస్
- 1 స్పూన్ యాలకుల పొడి
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కప్పు పెసర్లను తీసుకొని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి
- స్టౌపైన కడాయి పెట్టి అందులో కడిగిన పెసర్లు వేసుకొని హై-ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకోవాలి
- తడి మొత్తం ఆవిరై, పొడిగా మారేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఫ్లేమ్ సిమ్లో ఉంచి, చక్కగా వేగే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- పెసర్లు వేగి, రంగు మారిన తర్వాత వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌపైన పాన్ పెట్టి, అర కప్పు బెల్లం వేసుకొని కరిగించుకోవాలి.
- కప్పు పెసర్లకు అరకప్పు బెల్లం సరిపోతుంది. మీకు ఇంకా ఎక్కువ తీపి కావాలనుకుంటే మీ అవసరాన్ని బట్టి ఎంతైనా బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చు
- ఇందులో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. కేవలం బెల్లం కరగడానికి అవసరమైనంత వాటర్ మాత్రమే పోసుకోవాలి
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగేంత వరకూ కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక స్టెయినర్ తీసుకొని, బెల్లం పాకాన్ని వడకట్టుకోవాలి. తద్వారా చెత్త, నలకలు ఏవైనా ఉంటే తొలగించుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఆ బెల్లం పాకాన్ని కడాయిలోకి తీసుకొని మళ్లీ స్టౌపైన పెట్టి రెండు పొంగులు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు పూర్తిగా చల్లారిన పెసర్లను మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని, వాటిని చక్కగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. బరకగా లేకుండా ఫైన్ పౌడర్ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
- తర్వాత స్టౌ మీద మరొక పాన్ పెట్టుకొని అందులో నాలుగైదు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- అందులో బాదం, జీడిపప్పు, కిస్మిస్ పప్పులను కట్ చేసి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని, తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిగిలిన నెయ్యిలో పెసరు పిండిని వేసుకోవాలి. ఈ నెయ్యిలో పిండి మొత్తం కలిసిపోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి
- చక్కగా కలిసిపోయిన తర్వాత అందులో 1 స్పూన్ యాలకుల పొడి, నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత బెల్లం పానకం ఇందులో వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఆ మిశ్రమంతో లడ్డూలు చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఎంతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు జాంగ్రీ లడ్డు సిద్ధమైపోతుంది.
- పిల్లలకు ఈ లడ్డూ మంచి ప్రొటీన్ అందిస్తుంది. ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
- మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
టిప్స్ :
- బెల్లంలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి హెల్దీ తాటిబెల్లం ఉపయోగించండి
- రుచికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు చక్కెర కూడా వేసుకోవచ్చు
- డ్రై ఫ్రూట్స్ లో మీకు నచ్చినవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు
- నెయ్యి మీ అవసరాన్ని, ఇష్టాన్ని బట్టి ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు
