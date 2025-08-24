ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "పెసరపప్పు జాంగ్రీ లడ్డు" - పిల్లలకు మంచి ఫుడ్! - PESARA PAPPU JANGIRI LADDU

- ఎవ్వరైనా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు! - అందరూ ఇష్టంగా లాగిస్తారు

Pesara pappu laddu
Pesara pappu laddu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read

Pesara pappu laddu : స్వీట్ లవర్స్​కు లడ్డూలంటే చాలా ఇష్టం. ఎన్ని పెట్టినా ఇష్టంగా లాగిస్తారు. అయితే, చాలా స్వీట్లు ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. అందుకే మీ కోసం హెల్దీగా ఉండే లడ్డూ రెసిపీనీ తీసుకొచ్చాం. అందే పెసరపప్పు జాంగ్రీ లడ్డూ. ఈ స్వీట్ చాలా రుచికరంగా ఉండడంతోపాటు ఆరోగ్యంగానూ ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కప్పు పెసర్లు
  • అరకప్పు బెల్లం
  • నాలుగైదు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి
  • 10 బాదం పప్పులు
  • 10 జీడిపప్పు
  • 10 కిస్​మిస్​
  • 1 స్పూన్ యాలకుల పొడి

పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​ కోసం "పనీర్​ కీమా ఫ్రైడ్​ రైస్​" - ఇష్టంగా తినేస్తారు!

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కప్పు పెసర్లను తీసుకొని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి
  • స్టౌపైన కడాయి పెట్టి అందులో కడిగిన పెసర్లు వేసుకొని హై-ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకోవాలి
  • తడి మొత్తం ఆవిరై, పొడిగా మారేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత ఫ్లేమ్ సిమ్​లో ఉంచి, చక్కగా వేగే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • పెసర్లు వేగి, రంగు మారిన తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌపైన పాన్ పెట్టి, అర కప్పు బెల్లం వేసుకొని కరిగించుకోవాలి.
  • కప్పు పెసర్లకు అరకప్పు బెల్లం సరిపోతుంది. మీకు ఇంకా ఎక్కువ తీపి కావాలనుకుంటే మీ అవసరాన్ని బట్టి ఎంతైనా బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చు
  • ఇందులో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. కేవలం బెల్లం కరగడానికి అవసరమైనంత వాటర్ మాత్రమే పోసుకోవాలి
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగేంత వరకూ కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక స్టెయినర్ తీసుకొని, బెల్లం పాకాన్ని వడకట్టుకోవాలి. తద్వారా చెత్త, నలకలు ఏవైనా ఉంటే తొలగించుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఆ బెల్లం పాకాన్ని కడాయిలోకి తీసుకొని మళ్లీ స్టౌపైన పెట్టి రెండు పొంగులు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు పూర్తిగా చల్లారిన పెసర్లను మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని, వాటిని చక్కగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. బరకగా లేకుండా ఫైన్ పౌడర్ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
  • తర్వాత స్టౌ మీద మరొక పాన్ పెట్టుకొని అందులో నాలుగైదు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • అందులో బాదం, జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ పప్పులను కట్ చేసి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని, తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిగిలిన నెయ్యిలో పెసరు పిండిని వేసుకోవాలి. ఈ నెయ్యిలో పిండి మొత్తం కలిసిపోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి
  • చక్కగా కలిసిపోయిన తర్వాత అందులో 1 స్పూన్ యాలకుల పొడి, నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత బెల్లం పానకం ఇందులో వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఆ మిశ్రమంతో లడ్డూలు చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఎంతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు జాంగ్రీ లడ్డు సిద్ధమైపోతుంది.
  • పిల్లలకు ఈ లడ్డూ మంచి ప్రొటీన్ అందిస్తుంది. ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి

టిప్స్ :

  • బెల్లంలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి హెల్దీ తాటిబెల్లం ఉపయోగించండి
  • రుచికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు చక్కెర కూడా వేసుకోవచ్చు
  • డ్రై ఫ్రూట్స్ లో మీకు నచ్చినవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు
  • నెయ్యి మీ అవసరాన్ని, ఇష్టాన్ని బట్టి ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు

వినాయక చవితి స్పెషల్​ "ఉండ్రాళ్ల పాయసం" - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Pesara pappu laddu : స్వీట్ లవర్స్​కు లడ్డూలంటే చాలా ఇష్టం. ఎన్ని పెట్టినా ఇష్టంగా లాగిస్తారు. అయితే, చాలా స్వీట్లు ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. అందుకే మీ కోసం హెల్దీగా ఉండే లడ్డూ రెసిపీనీ తీసుకొచ్చాం. అందే పెసరపప్పు జాంగ్రీ లడ్డూ. ఈ స్వీట్ చాలా రుచికరంగా ఉండడంతోపాటు ఆరోగ్యంగానూ ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కప్పు పెసర్లు
  • అరకప్పు బెల్లం
  • నాలుగైదు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి
  • 10 బాదం పప్పులు
  • 10 జీడిపప్పు
  • 10 కిస్​మిస్​
  • 1 స్పూన్ యాలకుల పొడి

పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​ కోసం "పనీర్​ కీమా ఫ్రైడ్​ రైస్​" - ఇష్టంగా తినేస్తారు!

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కప్పు పెసర్లను తీసుకొని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి
  • స్టౌపైన కడాయి పెట్టి అందులో కడిగిన పెసర్లు వేసుకొని హై-ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకోవాలి
  • తడి మొత్తం ఆవిరై, పొడిగా మారేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత ఫ్లేమ్ సిమ్​లో ఉంచి, చక్కగా వేగే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • పెసర్లు వేగి, రంగు మారిన తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌపైన పాన్ పెట్టి, అర కప్పు బెల్లం వేసుకొని కరిగించుకోవాలి.
  • కప్పు పెసర్లకు అరకప్పు బెల్లం సరిపోతుంది. మీకు ఇంకా ఎక్కువ తీపి కావాలనుకుంటే మీ అవసరాన్ని బట్టి ఎంతైనా బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చు
  • ఇందులో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. కేవలం బెల్లం కరగడానికి అవసరమైనంత వాటర్ మాత్రమే పోసుకోవాలి
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగేంత వరకూ కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక స్టెయినర్ తీసుకొని, బెల్లం పాకాన్ని వడకట్టుకోవాలి. తద్వారా చెత్త, నలకలు ఏవైనా ఉంటే తొలగించుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఆ బెల్లం పాకాన్ని కడాయిలోకి తీసుకొని మళ్లీ స్టౌపైన పెట్టి రెండు పొంగులు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు పూర్తిగా చల్లారిన పెసర్లను మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని, వాటిని చక్కగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. బరకగా లేకుండా ఫైన్ పౌడర్ మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
  • తర్వాత స్టౌ మీద మరొక పాన్ పెట్టుకొని అందులో నాలుగైదు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • అందులో బాదం, జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ పప్పులను కట్ చేసి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని, తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిగిలిన నెయ్యిలో పెసరు పిండిని వేసుకోవాలి. ఈ నెయ్యిలో పిండి మొత్తం కలిసిపోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి
  • చక్కగా కలిసిపోయిన తర్వాత అందులో 1 స్పూన్ యాలకుల పొడి, నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత బెల్లం పానకం ఇందులో వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఆ మిశ్రమంతో లడ్డూలు చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఎంతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు జాంగ్రీ లడ్డు సిద్ధమైపోతుంది.
  • పిల్లలకు ఈ లడ్డూ మంచి ప్రొటీన్ అందిస్తుంది. ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి

టిప్స్ :

  • బెల్లంలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి హెల్దీ తాటిబెల్లం ఉపయోగించండి
  • రుచికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు చక్కెర కూడా వేసుకోవచ్చు
  • డ్రై ఫ్రూట్స్ లో మీకు నచ్చినవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు
  • నెయ్యి మీ అవసరాన్ని, ఇష్టాన్ని బట్టి ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు

వినాయక చవితి స్పెషల్​ "ఉండ్రాళ్ల పాయసం" - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

PESARA PAPPU JANGREE LADDULADDUPESARA LADDUPESARA SWEETPESARA PAPPU JANGIRI LADDU

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.