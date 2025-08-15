Pav Bhaji recipe : ఈవెనింగ్ స్నాక్స్ లో చాలా మంది ఇష్టపడే ఐటమ్స్లో పావ్ బాజీ ఒకటి. ఈ నార్త్ ఇండియా వంటకాన్ని సౌత్ లోనూ చాలామంది ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే.. దీన్ని తినాలంటే ఖచ్చితంగా రెస్టారెంట్ కు, లేదా పావ్ బాజీ బండి వద్దకు వెళ్లాల్సిందేనని అంటారు చాలా మంది. అయితే అద్భుతంగా ప్రిపేర్ చేయాలేకానీ, ఇంటి వద్ద కూడా చాలా సూపర్ గా ఈ రెసిపీనీ తయారు చేయొచ్చు.
ఇంట్లోనే హెల్దీగా ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకొని పిల్లలకు పెట్టొచ్చు. మరి, ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 2 స్పూన్ల బటర్
- పావు స్పూన్ జీలకర్ర
- 2 ఉల్లిపాయలు
- రెండు క్యారెట్లు
- 100 గ్రాముల బీన్స్
- క్యాప్సికం 100 గ్రాములు
- 2 స్పూన్ల గ్రీన్ పీస్ బఠానీ
- 2 టమాటాలు
- అర స్పూన్ పసుపు
- స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- 2 మీడియం సైజ్ బంగాళా దుంపలు
- రుచికి సరిపడా కారం
- పావు స్పూన్ ధనియాపొడి
- 1 స్పూన్ పావ్ బాజీ మసాలా
- 1 స్పూన్ కసూరీ మేథీ
- పెద్ద బన్స్ 4
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి 2 స్పూన్ల ఆయిల్, 2 స్పూన్ల బటర్ వేసుకోవాలి (పావు బాజీలో బటర్ కాస్త ఎక్కువగానే వేసుకోవాలని గుర్తుంచుకోండి)
- బటర్ వేడెక్కిన తర్వాత పావు స్పూన్ జీలకర్ర, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి
- తర్వాత చాలా సన్నగా కట్ చేసుకున్న రెండు క్యారెట్లు, 50 గ్రాముల వరకు బీన్స్ కూడా సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి
- ఇవన్నీ చక్కగా కుక్ అయిన తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి
- ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న 50 గ్రాముల క్యాప్సికం, 2 స్పూన్ల గ్రీన్ పీస్ బఠానీ, సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలను కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి
- ఇవన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత ఇందులో అర స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కూడా యాడ్ చేసుకొని, చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి 2 నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి
- ఇందులో, ముందుగానే ఉడికించుకున్న బంగాళా దుంపలను వేసుకొని మాష్ చేసి వేసుకోవాలి
- చక్కగా మాష్ చేసుకున్న తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఓసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి
- ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా కారం, పావు స్పూన్ ధనియాపొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి
- అనంతరం మాషర్ తీసుకొని అందులో వేసిన అన్ని వెజిటెబుల్స్ను మాష్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత 1 స్పూన్ పావ్ బాజీ మసాలా వేసుకొని మరోసారి మాష్ చేసుకొని మూత పెట్టేయాలి
- ఇప్పుడు మరో స్టౌ మీద పాన్ పెట్టుకొని, అందులో కసూరి మేథీని వేసుకొని డ్రై రోస్టు చేసుకోవాలి
- అది కాస్త చల్లారిన తర్వాత చేతిలోకి తీసుకొని నలుపుతూ పావుబాజీ రోస్టులో వేసుకొని కలుపుకోవాలి
- ఈ టైమ్లో ఉప్పు సరిచూసుకొని, అవసరమైతే వేసుకోవాలి. స్టౌను సిమ్ లో పెట్టుకొని బాజీని ఉడికనివ్వాలి. ఇది మెల్లగా ఉడుకుతుండగా పావ్ రెడీ చేసుకోవాలి.
- పావ్ తయారీ కోసం పెద్ద సైజ్ బన్ లు తీసుకొని మధ్యలోకి కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- తర్వాత మరో స్టౌమీద పాన్ పెట్టుకొని, స్పూన్ బటర్ వేసుకోవాలి
- బటర్ వేడెక్కి కరుగుతుండగా అందులో కాస్త పసుపు, పావ్ బాజీ మసాలా వేసుకోవాలి
- ఇందులోనే కాస్త కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి, మధ్యలోకి కట్ చేసుకున్న బన్ (పావ్)ను ఆ బటర్ మిశ్రమంపై అద్దుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక బౌల్ లోకి బాజీని వేసుకొని ఈ రెండింటినీ కలిపి తినేస్తే సరి. అద్దిరిపోయే పావ్ బాజీని ఎంజాయ్ చేస్తారు.
- ఇలా రెడీ చేసుకుంటే మీరు రెస్టారెంట్ కు వెళ్లాల్సిన అవసరమే రాదు. పిల్లలు చాలా హెల్దీగా ఇష్టమైన పావ్ బాజీని ఇంట్లోనే తినేస్తారు. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.