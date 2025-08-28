Tomato chilli chutney : ఈ రోజుల్లో కొన్ని వేల రకాల రెసిపీలు ఉన్నాయి. వెరైటీ రెసిపీలను తయారు చేయడానికి ఏవేవో పదార్థాలు వినియోగిస్తుంటారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని వారికి వాటి పేర్లు కూడా తెలియదు. పైగా కొన్ని పదార్థాలు ఆరోగ్యానికి కూడా అంత మంచివి కావు. కానీ, పల్లెల్లో అమ్మమ్మల కాలంలో నేచురల్గా కర్రీలు, తొక్కులు తయారు చేసుకునేవారు. అవి ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. ఇంకా చాలా రుచికరంగా కూడా ఉంటాయి. ఇంతేకాదు, త్వరగా కూడా రెడీ అవుతాయి. అలాంటి ఒక రెసిపీని మీకు ఇప్పుడు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే "నల్చిన కారం" రెసిపీ.
ఇది పాతకాలంలో ఎంతో ఫేమస్ వంటకం. పొలం పనులకు, ఇతరత్రా పనులకు వెళ్లేవాళ్లు చాలా త్వరగా దీన్ని తయారు చేసుకొని తీసుకెళ్లేవారు. ఇందులో ఆయిల్ వాడకం ఉండదు. కేవలం కాయగూరలను తడి చేయడానికి మాత్రమే నూనె వాడుతారు. ఇక మిగిలింది మొత్తం నేచురల్గానే తయారు చేస్తాటుర. ఇంకా చెప్పాలంటే చేత్తోనే నలుపుతూ పచ్చడి తయారు చేస్తారు. అందుకే దీనికి "నల్చిన కారం" అనే పేరు వచ్చింది. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మూడు వంకాయలు
- ఒక టమాటా
- 15 ఎండు మిర్చీ
- రెండు రెమ్మల కరివేపాకు
- 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- ఒక పెద్ద ఉల్లిగడ్డ
- నిమ్మకాయంత సైజు చింతపండు
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని, అందులో నిమ్మకాయంత సైజులో చింతపండు వేసుకొని, అర గ్లాసు వరకు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి
- తర్వాత పొయ్యి వెలిగించి లేదా స్టౌ ఆన్ చేసి వంకాయలు, టమాటా, ఎండు మిర్చీలను ఒక్కొక్కటిగా డైరెక్టుగా మంటమీద పెట్టి లైట్గా కాల్చుకోవాలి
- ఇలా కాల్చుకోవడానికి ముందు వాటికి కాస్త కుకింగ్ ఆయిల్ అప్లై చేయాలి
- ఇప్పుడు కాల్చిన ఎండు మిర్చిని మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని చేత్తోనే నలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండును నీళ్లతో సహా ఇందులో వేసేయాలి. మళ్లీ చేత్తోనే గట్టిగా పిసుకుతూ మాష్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం కరివేపాకు వేసి, దాన్ని కూడా చేత్తో నలుపుతూ మాష్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు కాల్చి పెట్టుకున్న వంకాయ, టమాటాలపై మాడిపోయిన భాగాన్ని తీసేసి, వీటిని కూడా ఆ బౌల్లో వేసి చేత్తో నలుపుతూ మాష్ చేసుకోవాలి
- తర్వాత ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చాగా దంచి అందులో వేసుకోవాలి
- అనంతరం ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. మరికొన్ని నీళ్లుకూడా పోసుకొని మరోసారి మొత్తం కలిసిపోయేలా చేత్తో మిక్స్ చేసుకోవాలి
- తర్వాత ఒక పెద్దసైజు ఉల్లిగడ్డను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకొని వాటిని కూడా నలుపుకోవాలి. అవసరాన్ని బట్టి మరికొన్ని నీళ్లు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు
- ఇంతే, అద్దిరిపోయే "నల్చిన కారం" రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది.
- దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలో వేసుకొని, ఒక ఉడికించిన గుడ్డు పక్కన పెట్టుకొని తిన్నారంటే సరికొత్త టేస్ట్ను ఫీలవుతారు.
- ఈ రెసిపీ రుచికి ఫిదా అయిపోతారు. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్తగా ఫీలవుతారు.
- మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
