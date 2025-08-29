How To Make Mysore Bonda Recipe With Riceflour: సాధారణంగా మైసూరు బోండాలను మైదాపిండితో తయారు చేస్తారనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఎప్పుడో ఓసారి, అరకొరగా వీటిని తిన్నట్లయితే పర్వాలేదు, అదే రోజూ తింటే మైదా ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. దీంతో మైసూరు బోండాలను ఇష్టపడేవారు మాత్రం జిహ్యచాపల్యాన్ని చంపుకోలేక ఎప్పుడో ఒకసారే కదా అని చెప్పి పుడ్ ట్రక్ వద్ద వీటిని లాగించేస్తుంటారు. అయితే ఇంట్లోనే బియ్యం పిండితో మైసూరు బోండాలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
మైసూరు బోండాల తయారీకి కావాల్సిన పదార్ధాలు:
- బియ్యం పిండి - ఒక కప్పు
- గోధుమ పిండి - పావుకప్పు
- పెరుగు - అరకప్పు
- తురిమిన అల్లం - ఒక టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1 ( పెద్దది)
- ఉప్పు - తగినంత
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- వంట సోడా - చిటికెడు
- నూనె - కావాల్సినంత
బియ్యం పిండితో మైసూరు బొండా తయారీ విధానం:
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు బియ్యం పిండి తీసుకోవాలి. తరువాత పావుకప్పు గోధుమపిండి, అరకప్పు పెరుగు వేసి అదే విధంగా అందులో నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. అయితే ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు దీనికి మూత పెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తరువాత మూత తీసి మరోమారు కలుపుకుని ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ తురిమిన అల్లం, సన్నగా తరిగిన పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్రలను వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ వేసుకుని, అదే విధంగా రెండు చిటికెడు వంట సోడా, వేడి చేసిన ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె కలుపుకోవాలి. ఇలా వేయడం వలన మైసూరు బోండాలు క్రిస్పీగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ పై కడాయిలో వేడెక్కిన నూనెలో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వీటిని వేగించుకోవాలి. రెండు వైపులా బాగా వేయించుకు తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుని అన్ని రకాల మిశ్రమాలను కలిపిన బియ్యం పిండిని ఉండలుగా చేసుకుని ఒక్కొకటిగా నూనెలో కాగనిచ్చుకుని తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వలన బోండాలు బాగా వస్తాయి. ఇందులో కొబ్బరి చట్నీ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలే కాకుండా పెద్దలు కూడా వీటిని బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇష్టంగా తింటారు. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో వీటిని ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.
