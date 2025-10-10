మర్చిపోలేని "మటన్ కీమా" రెసిపీ - ఇలా చేస్తే కమ్మగా కరిగిపోతుంది!
మటన్ కీమా ఇలా కుక్కర్లో చేయండి - రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 5:21 PM IST
Mutton Keema : ఆదివారం వచ్చిందంటే నాన్వెజ్ ఉండాల్సిందే! అన్నట్లుగా పరిస్థితి మారిపోయింది. గతంలో వారంలో ఒక్కరోజు మాత్రమే చికెన్, ఫిష్ ఇపుడు రెండు, మూడు సార్లు సర్వ సాధారణమైపోయింది. ఇక మటన్ విషయానికొస్తే నెలలో రెండు, మూడు సార్లు తింటున్నారు. మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధుల విషయంలో మటన్ కీమా బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ మటన్ కీమా కుక్కర్లో ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందామా!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- లవంగాలు - 5
- అనాస -1
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- యాలకులు - 4
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పుదీనా - చిన్న కట్ట
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మటన్ కీమా - 750 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పసుపు - అర స్పూన్
- మసాలా పొడి - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని కొబ్బరి ముక్కలు వేయించాలి. అందులోనే 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ సోంపు, 1 టీ స్పూన్ మిరియాలు, 5 లవంగాలు, అనాస, దాల్చిన చెక్క, 4 యాలకులు వేసుకుని సన్నటి మంటపై వేయించి చల్లార్చుకోవాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని పది పచ్చిమిర్చి చీలికలు 3 నిమిషాల పాటు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి. మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి సన్నటి మంటపై వేయించి పుదీనా వేసుకోవాలి. అందులోనే 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని బాగా వేయించాలి.
- అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత మటన్ కీమా వేసుకుని కలపాలి. హై ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత మటన్ కీమా దగ్గర పడుతుంది. ఈ సమయంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని బాగా కలిపి వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి వేసుకుని బాగా కలిపి మటన్ ఉడికేలా, గ్రేవీకి సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
- కుక్కర్ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 4 విజిల్స్ ఇవ్వాలి. ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసి చూస్తే కర్రీ బాగా ఉడికి పోయి నూనె పైకి తేలుతుంది. ఇపుడు మరో ఐదు నిమిషాలు సన్నటి మంటపై ఉడికించకుని సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర, ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న పచ్చి మిర్చి చీలికలు వేసుకుని కలపాలి. అంతే! ఘుమఘుమలాడే మటన్ కీమా రెడీగా ఉంటుంది.
