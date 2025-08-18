ETV Bharat / offbeat

డబ్బులు పెట్టాల్సిన పనిలేని హెల్దీ రెసిపీ! - మునగాకు పొడి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి! - MUNAGAKU PODI

- ఐరన్ రిచ్ మునగ పొడి ఈజీగా తయారు చేసుకోండి - పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు

Munagaku podi
Munagaku podi (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2025 at 1:54 PM IST

Munagaku podi : ఏ రెసిపీ తయారు చేయాలన్నా డబ్బులు పెట్టి కొనుగోలు చేయాల్సిందే. వెజ్, నాన్ వెజ్ పదార్థాలన్నీ మార్కెట్లో కొనుగోలు చేయాల్సిందే. కానీ, రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయకుండా టేస్టీ అండ్ హెల్దీగా తయారు చేసుకునే రెసిపీ మునగాకు పొడి. మునగ కాయలు కోసుకుంటే చెట్టు యజమానులు నో చెబుతారేమోగానీ, ఆకు కోసుకుంటే ఎవ్వరూ అడ్డు చెప్పరు.

ఈ మునగాకు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఇందులో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుందని అంటుంటారు. అందుకే, రక్తహీనతతో బాధపడేవారు మునగాకు తినాలని సూచిస్తుంటారు. అందరికీ ఇది ఎంతో ఆరోగ్యాన్నిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఈ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా రుచికరంగా, ఈజీగా మునగాకు పొడిని తయారు చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ పొడి వేసుకొని, కాస్త నెయ్యి కలుపుకొని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు. మరి, ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

2 కప్పుల మునగాకు

అర కప్పు కరివేపాకు

8 ఎండు మిర్చీ

2 స్పూన్ల శనగ పప్పు

2 స్పూన్ల మినపప్పు

2 స్పూన్ల అవిసె గింజలు

2 స్పూన్ల నువ్వులు

కొబ్బరి తురుము పావు కప్పు

నిమ్మ చెక్కంత చింతపండు

వెల్లుల్లి రెబ్బలు 3

అర స్పూన్ ఇంగువ

రుచికి తగినంత ఉప్పు

తయారీ విధానం :

స్టౌపైన కడాయి పెట్టి అందులో టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి

వేడెక్కిన తర్వాత శనగపప్పు వేసి రోస్ట్ చేయాలి. వేగిన తర్వాత మినపప్పు వేయాలి. వేగిన తర్వాత పప్పులను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి

అదే కడాయిలో ఎండు మిర్చీ ఫ్రై చేసుకొని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి

తర్వాత అవిసె గింజలు వేసుకొని అవి చిటపటలాడేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నువ్వులు కూడా అందులోనే వేసి అవి కూడా చిటపటలాడే వరకు వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి

ఇప్పుడు అదే కడాయిలో మునగాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని, తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. కడాయిలో కాస్త ఆయిల్ వేసి కరివేపాకు కూడా ఇలాగే చేయాలి

తర్వాత చింతపండు, వెల్లుల్లి కూడా కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి

ఆ తర్వాత కొబ్బరి తురుము కూడా కడాయిలో వేసి గోల్డ్ కలర్ లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి

వీటన్నింటినీ మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని, ఉంగువ, ఉప్పు కూడా వేసుకొని చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. (మరీ ఫైన్ గా పొడిచేయడం కాకుండా.. కాస్త బరకగా ఉంటేనే బాగుంటుందని గుర్తుంచుకోండి.)

అంతే, అద్దిరిపోయే మునగాకు కారం పొడి సిద్ధమైపోతుంది.

ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది. ఇందులో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నవారికి మునగాకు చాలా మంచిదని వైద్య నిపుణులు కూడా సూచిస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఉచితంగా లభించే మునగాకుతో కారం పొడి చేసుకొని తినండి. రుచికి రుచీ, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం కూడా లభిస్తుంది.

