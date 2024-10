ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ "మిర్చి మసాలా ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు!

By ETV Bharat Telugu Team

How to Make Mirchi Masala Fry ( ETV Bharat )

How to Make Mirchi Masala Fry in Telugu: మిర్చి బజ్జీ.. చాలా మంది ఫేవరెట్​ స్నాక్​. ఎన్ని రకాల స్నాక్స్​ ఉన్నా మెజార్టీ పీపుల్​ వీటిని తినడానికే ఇష్టపడతారు. ఎందుకంటే టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండి తినగానే నోట్లో నీరూరుతుంది. అయితే మిరపకాయతో ఒక్క బజ్జీలు మాత్రమే కాదు.. ఎన్నో రకాల వంటలు కూడా చేసుకోవచ్చు. అందులో మిర్చి మసాలా ఫ్రై ఒకటి. దీని టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. అన్నంలోకి డైరెక్ట్​గా కలుపుకుని తిన్నా లేదా పప్పు, సాంబార్​ వంటి వాటిల్లోకి సైడ్​ డిష్​గా కూడా అద్దిరిపోతుంది. పైగా దీనిని ప్రిపేర్​ చేయాలంటే ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం నిమిషాల్లోనే సూపర్​ టేస్ట్​తో తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

మసాలా మిర్చి ఫ్రై కి కావాల్సిన పదార్థాలు: