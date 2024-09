ETV Bharat / offbeat

ఎలాంటి సాస్​ లేకుండా "వెజ్​ మంచూరియా" ఇంట్లోనే - ఇలా చేస్తే టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!! - Manchuria Recipe

By ETV Bharat Telugu Team

Manchuria Recipe at Home ( ETV Bharat )

How to Make Manchuria Recipe Without Sauce : ఫాస్ట్ ఫుడ్​ సెంటర్లో లభించే ​ మంచూరియా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు. అందుకే.. బయటకు వెళ్తే పిల్లలు మొదటగా మంచూరియానే ఆర్డర్​ చేస్తుంటారు. అయితే.. బయట చేసే వెజ్​ మంచూరియాలో ఎన్నో రకాల సాస్​లు కలుపుతుంటారు. ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచివి కావని నిపుణులు చెబుతూనే ఉంటారు. అందుకే.. మీకోసం ఎలాంటి సాస్​లు ఉపయోగించని రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. మరి.. సాస్​ వాడకుండా సూపర్​ టేస్టీ మంచూరియాను ఎలా తయారు చేయాలి? ఏయే పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

వెజ్​ మంచూరియా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు..