"పోషకాల లడ్డూ" - పిల్లలకు ఇలా చేసి పెట్టండి! - ఇష్టంగా తింటారు!

అటుకులు, పల్లీలతో లడ్డూ - ఈజీగా ఇలా చేసుకోండి

protein_laddu (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
PROTEIN LADDU : పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి సమయంలో వారికి నూనెలు, మైదాతో తయారు చేసిన పదార్థాలు కాకుండా పోషకాలు కలిగిన ఆహారాన్ని అందిస్తే ఎదుగుదల బాగుంటుంది. అలాగని ఎలాంటి ప్రొటీన్ పౌడర్ బయట కొనాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే హెల్దీ లడ్డూలు తయారు చేయండి. అటుకులు, పల్లీలు, డ్రై ఫ్రూట్స్, నెయ్యితో తయారు చేసే పదార్థాలు ఆరోగ్యపరంగా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇక్కడ ఇచ్చిన పదార్థాలు, పేర్కొన్న విధంగా మీరు ట్రై చేసి చూడండి.

పర్ఫెక్ట్ "డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూ" - ఉప్మా చేసినంత ఈజీగా స్వీట్ షాప్ స్టైల్​లో చుట్టేయొచ్చు!

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - 250 గ్రాములు
  • అర కప్పు - పల్లీలు
  • 2 టేబుల్ స్పూన్లు - నెయ్యి
  • 50 గ్రాములు - జీడిపప్పు
  • 50 గ్రాములు - కిస్ మిస్
  • పల్లీలు - 250 గ్రాములు
  • పుట్నాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకులు - 4
  • బెల్లం - కప్పు
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని కప్పు మందపాటి అటుకులు (250 గ్రాములు) వేయించాలి. మంట లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని 4నిమిషాలు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మళ్లీ అదే కాడాయిలో అర కప్పు పల్లీలు కూడా పొట్టు పోయే వరకు వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పును దోరగా వేయించాలి.అందులోనే కిస్ మిస్ కూడా కలిపి వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు వేయించి చల్లార్చి పొట్టు తీసిన పల్లీలు, అటుకులతో పాటు 3 టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాలు, యాలకులు (మీకు నచ్చితేనే) వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అదే కడాయిలో కప్పు బెల్లం వేసుకుని పావు కప్పు నీళ్లు పోసుకుని కరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదు, నీళ్లు ఒక పొంగు వచ్చాక మిక్సీ పట్టుకున్న పల్లీలు, అటుకుల మిశ్రమాన్ని వేసుకుని బాగా కలుపుతూ మధ్య మధ్యలో నెయ్యి వేస్తూ పాన్ నుంచి సెపరేట్ అయ్యే వరకు వేయించాలి.
  • ఇలా పది నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై కలుపుతూ వేయించడం వల్ల మంచి అరోమా వస్తుంది. దగ్గర పడిన తర్వాత వేయించిన జీడిపప్పు, కిస్ మిస్ వేసి కలిపి దించుకోవాలి.
  • కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత పిండి మిశ్రమం గోరు వెచ్చగా ఉన్నపుడు లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి.
  • ఇలా చుట్టుకున్న లడ్డూలను గుండ్రంగా లేదా మీకు నచ్చిన షేప్​లో తీసుకుని గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకుంటే చాలు.
  • ఎంతో రుచిగా, మృదువుగా ఉండే ఈ లడ్డూలు నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి.
  • స్కూల్ నుంచి పిల్లలు ఇంటికి రాగానే ఒకటి రెండు లడ్డూలు తినిపిస్తే చాలు. పోషకాహార లోపం నుంచి దూరంగా ఉంటారు.

చల్లారినా గట్టిపడని "రవ్వ కేసరి" - ఈ చిన్న టిప్ పాటిస్తే నోట్లే వేయగానే కరిగిపోతుంది!

నోరూరించే "గోరుమిటీలు" - సూపర్​ టేస్ట్​తో జ్యూసీజ్యూసీగా!

