ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ "జొన్న పిండి దోసెలు" - ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

బ్రేక్ ఫాస్ట్, డిన్నర్​లోకి జొన్న పిండితో ఇలా చేయండి - క్రిస్పీగా, మృదువుగా బాగుంటాయి

jonna_pindi_dosa
jonna_pindi_dosa (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

jonna pindi dosa : జొన్న పిండి రొట్టెలు మీకు ఇష్టమా? కానీ తయారు చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే రొట్టెల బదులు దోసెలు ట్రై చేయండి ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఎంతో టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైన క్రంచీగా, లోపల మృదువుగా ఉండే ఈ దోసెలు పిల్లలకు కూడా బాగా నచ్చుతాయి.

నవరాత్రుల స్పెషల్ "బెల్లం పరమాన్నం" - అమ్మవారికి ప్రసాదం ఇలా చేసి పెట్టండి!

Getty images
Getty images (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్న పిండి - ఒక కప్పు
  • 2 ఉల్లిపాయలు - మీడియం సైజు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం తరుగు - 1 ఇంచు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • మసాలా కారం - అర స్పూన్
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • క్యారెట్ తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Getty images
Getty images (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఒక కప్పు జొన్న పిండి, కప్పు నీళ్లు పోసుకుని విస్కర్​తో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • విస్కర్​ వాడడం వల్ల పిండి ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవచ్చు.
  • ఇలా కలిపిన పిండిని 15 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
  • నానబెట్టుకోవడం వల్ల నీళ్లు పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి ఈ సమయంలో అదనంగా మరో కప్పు నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
Getty images
Getty images (Getty images)
  • కలిపిన తర్వాత 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు, 2 పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. 1 ఇంచు అల్లం తరుగు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు పిండిని ఓ సారి బాగా కలిపి కరివేపాకు ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకుని కలపాలి.
  • పిండి మిశ్రమం కాస్త జారుగా ఉంటేనే దోసెలు బాగా వస్తాయి.
  • ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని వేడెక్కగానే తడి క్లాత్ పెట్టుకుని తుడుచుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లోకి పెట్టుకుని గరిటెతో జొన్న పిండి మిశ్రమాన్ని మరో సారి కలిపి తీసుకోవాలి.
Getty images
Getty images (Getty images)
  • ఇలా దోసె వేసుకునే ప్రతి సారీ కలపడం వల్ల పిండి గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది.
  • దోసె వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా చిట్ల పొడి లేదా మసాలా కారం చల్లు కోవాలి. ఆపైనా కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. నెయ్యికి బదులు నూనె వేస్తున్నట్లయితే తక్కువగా వేసుకోవాలి.
  • ఆపైన క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని మంట మీడియం ఫ్లేమ్ నుంచి సిమ్​లో పెట్టుకుని 2 నిమిషాలు కాల్చుకుని ఆ తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే ఈ దోసె రుచి ఎంతో బాగుంటుంది.
  • ఒక దోసె వేసుకున్న తర్వాత మళ్లీ మరో దోసె వేసుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

తమిళనాడు స్టైల్ "పూరీ, కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!

ఫేవరెట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ "పెరుగు వడ" - ఇలా చేస్తే ఎంతో మృదువుగా, టేస్టీగా ఉంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

JONNA PINDI DOSAJOWAR DOSA BATTER RECIPEHOW TO MAKE JOWAR DOSAజొన్నపిండి దోసెలు ఎలా చేయాలిJONNA DOSA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.