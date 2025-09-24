టేస్టీ "జొన్న పిండి దోసెలు" - ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
బ్రేక్ ఫాస్ట్, డిన్నర్లోకి జొన్న పిండితో ఇలా చేయండి - క్రిస్పీగా, మృదువుగా బాగుంటాయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 11:45 AM IST
jonna pindi dosa : జొన్న పిండి రొట్టెలు మీకు ఇష్టమా? కానీ తయారు చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే రొట్టెల బదులు దోసెలు ట్రై చేయండి ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఎంతో టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైన క్రంచీగా, లోపల మృదువుగా ఉండే ఈ దోసెలు పిల్లలకు కూడా బాగా నచ్చుతాయి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- జొన్న పిండి - ఒక కప్పు
- 2 ఉల్లిపాయలు - మీడియం సైజు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం తరుగు - 1 ఇంచు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- మసాలా కారం - అర స్పూన్
- నెయ్యి - 1 స్పూన్
- క్యారెట్ తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఒక కప్పు జొన్న పిండి, కప్పు నీళ్లు పోసుకుని విస్కర్తో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- విస్కర్ వాడడం వల్ల పిండి ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవచ్చు.
- ఇలా కలిపిన పిండిని 15 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
- నానబెట్టుకోవడం వల్ల నీళ్లు పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి ఈ సమయంలో అదనంగా మరో కప్పు నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
- కలిపిన తర్వాత 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు, 2 పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. 1 ఇంచు అల్లం తరుగు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు పిండిని ఓ సారి బాగా కలిపి కరివేపాకు ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకుని కలపాలి.
- పిండి మిశ్రమం కాస్త జారుగా ఉంటేనే దోసెలు బాగా వస్తాయి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని వేడెక్కగానే తడి క్లాత్ పెట్టుకుని తుడుచుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మంట మీడియం ఫ్లేమ్లోకి పెట్టుకుని గరిటెతో జొన్న పిండి మిశ్రమాన్ని మరో సారి కలిపి తీసుకోవాలి.
- ఇలా దోసె వేసుకునే ప్రతి సారీ కలపడం వల్ల పిండి గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది.
- దోసె వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా చిట్ల పొడి లేదా మసాలా కారం చల్లు కోవాలి. ఆపైనా కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. నెయ్యికి బదులు నూనె వేస్తున్నట్లయితే తక్కువగా వేసుకోవాలి.
- ఆపైన క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని మంట మీడియం ఫ్లేమ్ నుంచి సిమ్లో పెట్టుకుని 2 నిమిషాలు కాల్చుకుని ఆ తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే ఈ దోసె రుచి ఎంతో బాగుంటుంది.
- ఒక దోసె వేసుకున్న తర్వాత మళ్లీ మరో దోసె వేసుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
