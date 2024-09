ETV Bharat / offbeat

బయటి జిలేబీ అన్​ హెల్దీ కావొచ్చు! - ఇంట్లో ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్​ చేసుకోండి - రుచి అమృతమే! - Jalebi Recipe

By ETV Bharat Telugu Team

How to Make Jalebi at Home ( ETV Bharat )