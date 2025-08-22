ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "గుత్తి వంకాయ కారం" - వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే అమృతమే! - GUTTI VANKAYA KARAM

గుంటూరు స్పెషల్ గుత్తి వంకాయ కారం - మీరు ఓసారి ట్రై చేయండిలా!

gutti_vankaya_karam
gutti_vankaya_karam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read

Guntur Special Gutti Vankaya Karam in Telugu : చాలా మందికి గుత్తి వంకాయ కర్రీ అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఈ క్రరీ తయారీ విధానం ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. అయితే, ఇప్పుడు మనం గుంటూర్​ స్పెషల్​ గుత్తి వంకాయ కారం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఈ వంకాయ కారం వేడివేడి అన్నంతో టేస్ట్​ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీకి ఇందులో వాడే పదార్థాలే మరింత రుచిని పెంచుతాయి. మరి ఈ వంకాయ గుత్తి వంకాయ కారం ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కొత్తవాళ్లైనా ఈజీగా చేసుకునే "పాలక్ పులావ్" - లంచ్, డిన్నర్​లోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

gutti_vankaya_karam
gutti_vankaya_karam (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • వంకాయలు -8
  • ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - అరకప్పు
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • వెల్లుల్లి - 15
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బెల్లం తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అర టీస్పూన్ జీలకర్ర
  • అర టీస్పూన్ ఆవాలు
  • చిటికెడు ఇంగువ
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • 2 రెమ్మలు కరివేపాకు
  • ఉప్పు, కారం - రుచికి సరిపడా
gutti_vankaya_karam
gutti_vankaya_karam (gettyimages)

"ఇన్​స్టెంట్ వెజ్ పొంగనాలు" - పిండి నానబెట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

తయారీ విధానం :

  • ఈ కూర కోసం ముందుగా తాజా వంకాయలు బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆపై వంకాయలను చాకుతో నాలుగు ముక్కలుగా మధ్యలోకి చీల్చుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​పై పాన్ పెట్టుకోండి. ఇందులో అరకప్పు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, వెల్లుల్లి, టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, చిటికెడు మెంతులు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
gutti_vankaya_karam
gutti_vankaya_karam (ETV Bharat)
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు కాస్త రంగు మారిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వండి.
  • తర్వాత ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి వేయించిన ఎండుకొబ్బరి ముక్కల మిశ్రమం, 2 టేబుల్ స్పూన్లు బెల్లం తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకోండి. ఈ కొబ్బరి పొడిని చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
gutti_vankaya_karam
gutti_vankaya_karam (gettyimages)
  • ఇప్పుడు కట్​ చేసిన వంకాయ ముక్కల్లో కొబ్బరి పొడి మిశ్రమాన్ని స్టఫ్​ చేసుకోండి. ఇలా స్టఫ్​ చేసుకున్న వంకాయలను పక్కన పెట్టుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టండి. 4 టేబుల్ స్పూన్లు నూనె వేసి వేడి చేయండి. ఆపై అర టీస్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర, ఆవాలు, చిటికెడు ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
gutti_vankaya_karam
gutti_vankaya_karam (gettyimages)
  • తర్వాత స్టఫ్​ చేసుకున్న వంకాయలు వేసి గిన్నెపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • వంకాయలు పూర్తిగా మగ్గడానికి కాస్త టైమ్​ పడుతుంది. నిదానంగా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వంకాయలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • వంకాయలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మిగిలిపోయిన కొబ్బరి కారం మిశ్రమం వేసి ఒక నిమిషంపాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయండి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే నోరూరించే గుంటూర్ స్పెషల్​ గుత్తి వంకాయ కారం రెడీ!

వేడివేడి అన్నంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని ఈ గుత్తి వంకాయ కారంతో తింటే రుచి అమృతంలా ఉంటుంది. ఈ గుత్తి వంకాయ కారం తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ట్రై చేయండి.

జ్యూసీ "గోంగూర చికెన్ పచ్చడి" - ఈ పద్ధతిలో పెడితే రుచిగా కుదురుతుంది!

"రవ్వ లడ్డూలు" అంటే ఇలా ఉండాలి - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ఎన్ని రోజులైనా మృదువుగా ఉంటాయి!

Guntur Special Gutti Vankaya Karam in Telugu : చాలా మందికి గుత్తి వంకాయ కర్రీ అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఈ క్రరీ తయారీ విధానం ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. అయితే, ఇప్పుడు మనం గుంటూర్​ స్పెషల్​ గుత్తి వంకాయ కారం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఈ వంకాయ కారం వేడివేడి అన్నంతో టేస్ట్​ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీకి ఇందులో వాడే పదార్థాలే మరింత రుచిని పెంచుతాయి. మరి ఈ వంకాయ గుత్తి వంకాయ కారం ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కొత్తవాళ్లైనా ఈజీగా చేసుకునే "పాలక్ పులావ్" - లంచ్, డిన్నర్​లోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

gutti_vankaya_karam
gutti_vankaya_karam (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • వంకాయలు -8
  • ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - అరకప్పు
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • వెల్లుల్లి - 15
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బెల్లం తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అర టీస్పూన్ జీలకర్ర
  • అర టీస్పూన్ ఆవాలు
  • చిటికెడు ఇంగువ
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • 2 రెమ్మలు కరివేపాకు
  • ఉప్పు, కారం - రుచికి సరిపడా
gutti_vankaya_karam
gutti_vankaya_karam (gettyimages)

"ఇన్​స్టెంట్ వెజ్ పొంగనాలు" - పిండి నానబెట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

తయారీ విధానం :

  • ఈ కూర కోసం ముందుగా తాజా వంకాయలు బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆపై వంకాయలను చాకుతో నాలుగు ముక్కలుగా మధ్యలోకి చీల్చుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​పై పాన్ పెట్టుకోండి. ఇందులో అరకప్పు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, వెల్లుల్లి, టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, చిటికెడు మెంతులు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
gutti_vankaya_karam
gutti_vankaya_karam (ETV Bharat)
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు కాస్త రంగు మారిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వండి.
  • తర్వాత ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి వేయించిన ఎండుకొబ్బరి ముక్కల మిశ్రమం, 2 టేబుల్ స్పూన్లు బెల్లం తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకోండి. ఈ కొబ్బరి పొడిని చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
gutti_vankaya_karam
gutti_vankaya_karam (gettyimages)
  • ఇప్పుడు కట్​ చేసిన వంకాయ ముక్కల్లో కొబ్బరి పొడి మిశ్రమాన్ని స్టఫ్​ చేసుకోండి. ఇలా స్టఫ్​ చేసుకున్న వంకాయలను పక్కన పెట్టుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టండి. 4 టేబుల్ స్పూన్లు నూనె వేసి వేడి చేయండి. ఆపై అర టీస్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర, ఆవాలు, చిటికెడు ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
gutti_vankaya_karam
gutti_vankaya_karam (gettyimages)
  • తర్వాత స్టఫ్​ చేసుకున్న వంకాయలు వేసి గిన్నెపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • వంకాయలు పూర్తిగా మగ్గడానికి కాస్త టైమ్​ పడుతుంది. నిదానంగా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వంకాయలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • వంకాయలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మిగిలిపోయిన కొబ్బరి కారం మిశ్రమం వేసి ఒక నిమిషంపాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయండి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే నోరూరించే గుంటూర్ స్పెషల్​ గుత్తి వంకాయ కారం రెడీ!

వేడివేడి అన్నంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని ఈ గుత్తి వంకాయ కారంతో తింటే రుచి అమృతంలా ఉంటుంది. ఈ గుత్తి వంకాయ కారం తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ట్రై చేయండి.

జ్యూసీ "గోంగూర చికెన్ పచ్చడి" - ఈ పద్ధతిలో పెడితే రుచిగా కుదురుతుంది!

"రవ్వ లడ్డూలు" అంటే ఇలా ఉండాలి - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ఎన్ని రోజులైనా మృదువుగా ఉంటాయి!

For All Latest Updates

TAGGED:

GUNTUR GUTTIVANKAYA CURRYVANKAYA RECIPE IN TELUGUGUTTI VANKAYA MASALAగుత్తి వంకాయ కారం తయారీ విధానంGUTTI VANKAYA KARAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

షాకింగ్ రూల్ :  'సిబిల్' స్కోర్ తక్కువ ఉంటే ఉద్యోగం ఇవ్వరట- క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

'ఈసారి నాది భరోసా'- విశ్వంభర రిలీజ్​పై చిరంజీవి క్లారిటీ

చైనాతో సరిహద్దు వాణిజ్యం- నేపాల్ వాదన అసలు కరెక్ట్ కాదు: భారత్​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.