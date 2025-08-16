ETV Bharat / offbeat

తాలింపు అన్నం బదులుగా "పల్లీ లెమన్ రైస్" - పిల్లలు ఇష్టంగా తినేస్తారు! - GROUNDNUT LEMON RICE

రాత్రి మిగిలిన అన్నంతో సూపర్ రెసిపీ - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి

Groundnut Lemon Rice
Groundnut Lemon Rice (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read

Groundnut Lemon Rice : రాత్రిపూట అన్నం మిగలడం అందరి ఇళ్లలోనూ జరుగుతుంది. కానీ, ఉదయాన్నే తినడానికి చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ముఖం చిట్లిస్తుంటారు. "చద్దన్నం మాకొద్దు, వేడి వేడి అన్నమే కావాలి" అంటూ మారాం చేస్తుంటారు. దీంతో చేసేది లేక అమ్మలు వేడి అన్నం ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. రాత్రి మిగిలిన అన్నం వారు తినేసి, మిగిలింది పడేస్తుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండేందుకు కొందరు తాలింపు అన్నం ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ అది అంత సూపర్ గా ఏమీ ఉండదు. అందుకే మీకోసం గ్రౌండ్ నట్ లెమన్ రైస్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఇది తయారు చేసి పెట్టారంటే వద్దన్నవాళ్లు కూడా కావాలని అడుగుతారు! అంతబాగుంటుందీ రెసిపీ. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అన్నం 3 - 4 కప్పులు
  • 2 స్పూన్ల పల్లీలు
  • 1 స్పూన్ ఆవాలు
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర
  • 1 ఉల్లిగడ్డ
  • 2 పచ్చి మిర్చీ
  • 1 ఇంచ్ అల్లం
  • 2 రెమ్మల కరివేపాకు
  • పావుకప్పు క్యారెట్ ముక్కలు
  • బీన్స్ ముక్కలు పావుకప్పు
  • స్వీట్ కార్న్ పావుకప్పు
  • పావు స్పూన్ పసుపు
  • పావు కప్పు క్యాప్సికమ్ ముక్కలు
  • అర నిమ్మకాయ
  • 2 స్పూన్ల కొత్తిమీర
  • ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, వేడెక్కిన తర్వాత 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేయండి
  • ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత అందులో 2 స్పూన్ల పల్లీలు వేయండి
  • ఇవి క్రంచీగా, కాస్త గోల్డెన్ కలర్​ లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేయండి
  • తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అదే పాన్ లో 1 స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. అవి చిటపటలాడిన తర్వాత అందులో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న 1 ఉల్లిగడ్డ ముక్కలు వేసుకోవాలి
  • ఉల్లిపాయలు రంగుమారిన తర్వాత కట్ చేసిన 2 పచ్చి మిర్చీ కట్ చేసి వేసుకోవాలి
  • 1 ఇంచ్ అల్లం కట్ చేసి వేసుకోవాలి. తర్వాత 1 రెమ్మ కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి
  • వీటిని ఒక నిమిషంపాటు వేయించుకున్న తర్వాత పావుకప్పు కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకోవాలి
  • బీన్స్ పావుకప్పు, స్వీట్ కార్న్ పావు కప్పు తీసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి.
  • చక్కగా కలుపుకొని ఒక నిమిషంపాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి మరో రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. వెజిటబుల్స్ అన్నీ కుక్ అయ్యాయో లేదో చూసుకొని, పావు కప్పు కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికమ్ వేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఉడికించుకున్న అన్నం 3 - 4 కప్పులు తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి
  • తర్వాత అర కప్పు నిమ్మకాయ కూడా పిండుకోవాలి
  • ఇంకా కాస్త ఉప్పు, 2 స్పూన్ల కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని గరిటతో బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ దశలోనే ఉప్పు సరిపోకపోతే మరికాస్త వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గరిటతో మొత్తం మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అందులో ముందుగా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీలు వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
  • అంతే.. అద్దిరిపోయే పల్లీ లెమన్ రైస్ సిద్ధమైపోతుంది.
  • మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.

Groundnut Lemon Rice : రాత్రిపూట అన్నం మిగలడం అందరి ఇళ్లలోనూ జరుగుతుంది. కానీ, ఉదయాన్నే తినడానికి చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ముఖం చిట్లిస్తుంటారు. "చద్దన్నం మాకొద్దు, వేడి వేడి అన్నమే కావాలి" అంటూ మారాం చేస్తుంటారు. దీంతో చేసేది లేక అమ్మలు వేడి అన్నం ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. రాత్రి మిగిలిన అన్నం వారు తినేసి, మిగిలింది పడేస్తుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండేందుకు కొందరు తాలింపు అన్నం ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ అది అంత సూపర్ గా ఏమీ ఉండదు. అందుకే మీకోసం గ్రౌండ్ నట్ లెమన్ రైస్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఇది తయారు చేసి పెట్టారంటే వద్దన్నవాళ్లు కూడా కావాలని అడుగుతారు! అంతబాగుంటుందీ రెసిపీ. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అన్నం 3 - 4 కప్పులు
  • 2 స్పూన్ల పల్లీలు
  • 1 స్పూన్ ఆవాలు
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర
  • 1 ఉల్లిగడ్డ
  • 2 పచ్చి మిర్చీ
  • 1 ఇంచ్ అల్లం
  • 2 రెమ్మల కరివేపాకు
  • పావుకప్పు క్యారెట్ ముక్కలు
  • బీన్స్ ముక్కలు పావుకప్పు
  • స్వీట్ కార్న్ పావుకప్పు
  • పావు స్పూన్ పసుపు
  • పావు కప్పు క్యాప్సికమ్ ముక్కలు
  • అర నిమ్మకాయ
  • 2 స్పూన్ల కొత్తిమీర
  • ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, వేడెక్కిన తర్వాత 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేయండి
  • ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత అందులో 2 స్పూన్ల పల్లీలు వేయండి
  • ఇవి క్రంచీగా, కాస్త గోల్డెన్ కలర్​ లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేయండి
  • తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అదే పాన్ లో 1 స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. అవి చిటపటలాడిన తర్వాత అందులో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న 1 ఉల్లిగడ్డ ముక్కలు వేసుకోవాలి
  • ఉల్లిపాయలు రంగుమారిన తర్వాత కట్ చేసిన 2 పచ్చి మిర్చీ కట్ చేసి వేసుకోవాలి
  • 1 ఇంచ్ అల్లం కట్ చేసి వేసుకోవాలి. తర్వాత 1 రెమ్మ కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి
  • వీటిని ఒక నిమిషంపాటు వేయించుకున్న తర్వాత పావుకప్పు కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకోవాలి
  • బీన్స్ పావుకప్పు, స్వీట్ కార్న్ పావు కప్పు తీసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి.
  • చక్కగా కలుపుకొని ఒక నిమిషంపాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి మరో రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. వెజిటబుల్స్ అన్నీ కుక్ అయ్యాయో లేదో చూసుకొని, పావు కప్పు కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికమ్ వేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఉడికించుకున్న అన్నం 3 - 4 కప్పులు తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి
  • తర్వాత అర కప్పు నిమ్మకాయ కూడా పిండుకోవాలి
  • ఇంకా కాస్త ఉప్పు, 2 స్పూన్ల కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని గరిటతో బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ దశలోనే ఉప్పు సరిపోకపోతే మరికాస్త వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గరిటతో మొత్తం మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అందులో ముందుగా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీలు వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
  • అంతే.. అద్దిరిపోయే పల్లీ లెమన్ రైస్ సిద్ధమైపోతుంది.
  • మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

GROUND NUT LEMON RICELEMON RICEPULIHORARICEGROUNDNUT LEMON RICE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.