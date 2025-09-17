కమ్మని "ఆంధ్రా చేపల పులుసు" - ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఇలా ట్రై చేయండి!
నోరూరించే చేపల పులుసు - బెండకాయ ముక్కలు ఎప్పుడు వేయాలో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 3:21 PM IST
Fish Recipe : "ఆంధ్రా చేపల పులుసు" అనగానే నెల్లూరు స్టైల్ చేపల పులుసు గుర్తొస్తుంది. లేదంటే గోదారి తీరంలో పులస చేప గుర్తుకొస్తుంది. చేప ఏదైనా సరే పులుసు పెట్టే విధానం ఏపీలో చాలా ప్రత్యేకం. నెల్లూరు స్టైల్లో మామిడికాయ ముక్కలు వేసి పులుసు పెడితే గోదావరి, కోనసీమ వాసులు బెండకాయ ముక్కలు వేస్తూ పులుసును ఘుమఘుమలాడిస్తుంటారు. అయితే, చాలా మంది బెండకాయ ముక్కలు పులుసులో వేసి మగ్గిస్తుంటారు. కానీ, ముందుగానే ఫ్రై చేసి తర్వాత పులుసు పోసి ముక్కలు వేస్తే వచ్చే రుచే వేరు. మీరూ ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి.
కమ్మగా, కారంగా "నల్ల కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - కిలో
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- వెల్లుల్లి - 6
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- టమోటాలు - 2
- చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజు
- బెండకాయలు - 5
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - 3 స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ పై ఐరన్ కడాయి లేదా మట్టి పాత్ర పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. అందులో ఆవాలు, మంతులు, జీలకర్ర, ధనియాలు వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- 1 నిమిషం తర్వాత కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటాల ప్యూరీ వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మగ్గించాలి. టమోటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత ఇపుడు ఐదారు బెండకాయ ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
- బెండకాయలు ఈ టైంలో వేసి వేయించడం వల్ల కర్రీ టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇపుడు ఉప్పు, పసుపు, కారం కలిపి పెట్టుకుని మ్యారినేట్ చేసుకున్న చేప ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి.
- 3 నిమిషాలు మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించాక మరోవైపు తిప్పుకుని కర్రీకి తగ్గట్టుగా చింతపండు పులుసు పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టాలి.
- పొంగు వచ్చే వరకు మగ్గించుకుని ఒక సారి ఉప్పు రుచి చూసుకోవాలి.
- మూతపెట్టి 8 నిమిషాలు ఉడికించుకుని చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మరో ఐదు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీయగానే ఆంధ్రా స్టైల్ చేపల పులుసు ఘుమఘుమలాడుతుంది.
"నెల్లూరు దాబాలో చాలా మంది ఇష్టంగా తినే రెసిపీ" - ఈ ఫేమస్ వెజ్ వంటకం మీరూ ఈజీగా చేసేయొచ్చు!
"గోంగూర ఎగ్ కర్రీ" ఇలా చేయండి - రుచికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!