ముక్క చెదరకుండా ప్రెషర్​ కుక్కర్​లో "ఫిష్​ బిర్యానీ" - ఇలా చేస్తే సండే ప్లేట్లు ఖాళీ కావాల్సిందే! - HOW TO MAKE FISH BIRYANI IN COOKER

How to Make Fish Biryani ( Getty Images )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Feb 15, 2025, 5:17 PM IST | Updated : Feb 15, 2025, 5:24 PM IST

How to Make Fish Biryani: చేపల వంటకాలు అంటేనే మెజార్టీ జనానికి నోరూరుతుంది. పులుసు, ఫ్రై, పచ్చడి ఏది చేసినా సరే ప్లేట్లు ఖాళీ కావాల్సిందే. అయితే ఎప్పుడూ చేపలతో పులుసు, ఫ్రై అంటే బోర్​కొడుతుంది. అలాంటి సమయంలో ఇలా బిర్యానీ చేసుకుంటే అద్దిరిపోతుంది. పైగా దీని కోసం ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. మరి ముక్క చెదరకుండా సూపర్​ టేస్టీ బిర్యానీని ఎలా చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి. మ్యారినేషన్​ కోసం కావలసిన పదార్థాలు: వంజరం చేప ముక్కలు - 1 కిలో

పసుపు - 1 టీస్పూన్

కారం - 1 టీస్పూన్

ఉప్పు - 1 టీస్పూన్

